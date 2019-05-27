الدولار يواصل تراجعه.. ويسجل 16.80 جنيه

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م

الدولار - صورة أرشيفية

واصلت أسعار صرف الدولار تراجعها خلال التعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، إذ تراجع الدولار منذ بداية العام الجاري أكثر 100 قرش، وذلك وفقا للبنك المركزي، وطبقا لآخر تحديث، فقد تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار 3 قروش، ليسجل 16.80 جنيه للشراء و16.90 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 3 قروش ليسجل 16.78 جنيه للشراء و16.88 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي قرشين ليسجل 16.79 جنيه للشراء و16.89 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، تراجع سعر الدولار بمقدار 4 قروش ليسجل 16.78 جنيه للشراء و16.88 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني تراجع سعر الدولار 6 قروش، ليسجل 16.79 جنيه للشراء و16.89 جنيه للبيع. واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية، اليوم، وسجل سعر الدولار في كل