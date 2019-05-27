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الدولار يواصل تراجعه.. ويسجل 16.80 جنيه

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م
الدولار - صورة أرشيفية
الدولار - صورة أرشيفية
واصلت أسعار صرف الدولار تراجعها خلال التعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، إذ تراجع الدولار منذ بداية العام الجاري أكثر 100 قرش، وذلك وفقا للبنك المركزي، وطبقا لآخر تحديث، فقد تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار 3 قروش، ليسجل 16.80 جنيه للشراء و16.90 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 3 قروش ليسجل 16.78 جنيه للشراء و16.88 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي قرشين ليسجل 16.79 جنيه للشراء و16.89 جنيه للبيع.
وفي بنك الإسكندرية، تراجع سعر الدولار بمقدار 4 قروش ليسجل 16.78 جنيه للشراء و16.88 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني تراجع سعر الدولار 6 قروش، ليسجل 16.79 جنيه للشراء و16.89 جنيه للبيع. واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية، اليوم، وسجل سعر الدولار في كل
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وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات فى وسط البلد -3

الحكومة تخصص 171 مليون جنيه «خارجة دفن الموظفين»

خفضت وزارة المالية، مخصصات مراسم دفن الموظفين العاملين بالدولة خلال مشروع موازنة العام المالي الجديد؛ الذي سيبدأ مطلع يوليو المقبل. وأظهر البيان التحليلي لمشروع الموزانة الجديدة "2019 - 2020"، الذي يناقش تحت قبة البرلمان حاليًا، رصد وزارة المالية 171 مليون جنيه مقابل نفقات دفن، وذلك ضمن مخصصات المزايا الاجتماعية للعاملين، وفي إطار الباب الرابع والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. كانت وزارة المالية، خصصت خلال موزانة العام المالي الماضي نحو 177 مليون جنيه لمراسم دفن الموظفين العاملين بالدولة.
بطاقات-تموينية

استخرج بطاقة التموين بدل فاقد بهذه الطرق

يعانى عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة من صعوبة الإجراءات التى تمكنهم من استرداد بطاقاتهم التموينية فى حال فقدانها أو تلفها، وهو الأمر الذى أصبح معه البحث عن أسرع الطرق لاستعادتها من أولويات المواطنين فى الوقت الراهن، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت أنها ستستمر فى تنقية البطاقات التى تمر بثلاث مراحل متتالية لتحقيق المستهدف، وفقا للخطة المعلنة من إيصال الدعم لمستحقيه وحذف من هم دون ذلك، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين.
ايتيدا-توقع-اتفاقية-تعاون-مع-دعم-اتخاذ-القرار (1)

«إيتيدا» توقع اتفاقية تعاون مع «دعم اتخاذ القرار»

وقَّعت المهندسة هالة الجوهري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الإثنين، بروتوكولا للتعاون المشترك، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات، ويتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشتركـ، منها قيام المركز بتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية "eEMS"، والنظام المالي المتكامل المُطور من قبل المركز على خوادم الهيئة وتحديثهما، مع تدريب العاملين المرشحين من الهيئة على جميع وظائف التطبيقين المُشار إليهما وصولاً إلى التشغيل الفعلي لهما.
عادات صحية في العيد

أسعار كعك عيد الفطر 2019 مستقرة لهذه الأسباب

تعانى السوق المحلية بعض الاضطرابات فى حركة البيع والشراء، ويأتي ذلك بعد تراجع مبيعات المكسرات والسلع الغذائية المرتبطة بشهر رمضان بنحو 25%، ليأتى موسم الكعك هذا العام محملا بالحرص الشديد فى الإنتاج والكميات المطروحة بما يتناسب مع حجم الشراء، ومدى إقبال المواطنين، وهو ما دفع التجار لتقليل الكمية المنتجة حتى الآن، وهناك عدد من العوامل التي أدت إلى استقرار أسعار كعك العيد الموسم الحالى، ومن المتوقع أيضا أن تؤثر فى حركة البيع والشراء، سيتم عرضها فى التقرير التالى.
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الريال-والدولار

انخفاض كبير في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل كبير أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض بحوالي من 3 إلى 7 قروش مرة واحدة. وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 7 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.92 جنيه للبيع، و16.82 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.95 جنيه للبيع، و16.85 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.95 جنيه للبيع، و16.85 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يتراجع للمرة الثانية خلال 24 ساعة

تراجعت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات، اليوم الأربعاء، في عدد من البنوك في مصر للمرة الثانية، حيث تراجع ما بين 7 و8 قروش، بعد أن شهد هدوءً مؤقتا، أمس الثلاثاء، بعد موجة تراجعات خلال الأيام الماضية، وتراجع الدولار منذ بداية العام الحالي أكثر من 89 قرشا وفقا للبنك المركزي، وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 5 قروش، بعد أن تراجع قرشين في بداية التعاملات، ليسجل 16.90 جنيه للشراء و17.00 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 7 قروش بعد أن تراجع في بداية التعاملات قرش، ليسجل 16.88جنيه للشراء و16.98جنيه للبيع.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش، ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
الدولار

ارتفع 86 قرشا أمام الدولار.. ما مصير سعر الجنيه؟

شهد سعر الجنيه المصري تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية، ليواصل ارتفاعه أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، ليصعد بنحو 86 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، في مقابل نحو 17.95 جنيه للبيع خلال شهر ديسمبر 2018. وأرجع خبراء الاقتصاد استمرار تراجع سعر الدولار إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وارتفاع حجم التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عودة السياحة، وزيادة المعروض الدولاري في البنوك.
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