رياضة

بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يعود إلى «البريميرليج»

تحرير:علي الزيني ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م
أستون فيلا
أستون فيلا
بمشاركة الدولي المصري أحمد المحمدي نجح فريق أستون فيلا، في حسم بطاقة التأهل الأخيرة إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره ديربي كاونتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب ويمبلي، في نهائي بلاي أوفس. وتقدم أنور الغازي، قبل أن يضاعف جون ماكجين تقدم فريقه بهدف ثان، وأدرك جاك ماريوت هدف تقليص الفارق لكاونتي، ليلحق أستون بنورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد، بعد تأهلهما بشكل مباشر كأول وثاني الجدول، بينما خاض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات إضافية للمنافسة على البطاقة الثالثة.
وفي الدقيقة 45، استلم أحمد المحمدي الكرة، وأرسل عرضية من الجهة اليمنى، إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أنور الغازي برأسية من الوضع طائرا في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدف دون رد. وفي الدقيقة 59، أطلق أنور الغازي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت الكرة بالدفاع لتغير اتجاهها لتصل
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تعرف على قرارت اتحاد الكرة لحل أزمة الدوري

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن القرارات التي اتخذها المجلس بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز، ومطالبتهم بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وخرج مجلس إدارة النادي الأهلي بعدد من القرارات بعد اجتماعه الطارئ، أول من أمس السبت، حول المباريات المتبقية للفريق الأول، وباقي المباريات الخاصة بالأندية الأخرى.
أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

المحمدي يصنع لأستون فيلا في موقعة التأهل للبريميرليج

نجح الدولي المصري أحمد المحمدي في صناعة هدف تقدم فريقه أستون فيلا الإنجليزي، في شباك ديربي كاونتي، خلال المباراة التي تقام حاليًا على ملعب ويمبلي، في نهائي التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، واستلم لاعب الفراعنة الكرة، وأرسل عرضية من الجهة اليمنى، إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أنور الغازى برأسية من الوضع طائرًا في الشباك، وتعد هذه هي المرة السادسة التي يتواجه فيها أصحاب المركزين الخامس والسادس في المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية والأولى منذ عام 2005.
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أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

المحمدي يصنع لأستون فيلا في موقعة التأهل للبريميرليج

نجح الدولي المصري أحمد المحمدي في صناعة هدف تقدم فريقه أستون فيلا الإنجليزي، في شباك ديربي كاونتي، خلال المباراة التي تقام حاليًا على ملعب ويمبلي، في نهائي التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، واستلم لاعب الفراعنة الكرة، وأرسل عرضية من الجهة اليمنى، إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أنور الغازى برأسية من الوضع طائرًا في الشباك، وتعد هذه هي المرة السادسة التي يتواجه فيها أصحاب المركزين الخامس والسادس في المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية والأولى منذ عام 2005.
احمد-المحمدي‎

المحمدي في مهمة الصعود إلى البريميرليج اليوم

يحتضن ملعب ويمبلي اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا، المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بين أستون فيلا وديربي كاونتي، وخسر ديربي مباراتيه أمام أستون فيلا هذا الموسم على أرضه بثلاثية نظيفة وخارج أرضه برباعية نظيفة، بل وفاز أستون فيلا بست مباريات من آخر 9 مواجهات أمام ديربي، وخسر مرة واحدة أتت في شهر ديسمبر من عام 2017، وبالنظر إلى آخر مباراة نهائية شهدت تسجيل الفريقين، كانت فوز وست هام 2-1 على بلاكبول في عام 2012، ومن بعدها لا يسجل سوى فريق واحد في تلك المباراة.
احمد-المحمدي‎

أستون فيلا إلى نهائي تصفيات البريميرليج

تأهل أستون فيلا إلى نهائي ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما انتزع فوزًا غاليًا من أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون، بركلات الترجيح (4- 3) خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب «ذا هاوثورنس» في إياب الدور نصف النهائي من التصفيات التأهيلية. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بفوز وست بروميتش الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، بهدف دون رد، ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء التي حسمها المصري أحمد المحمدي.
أولي جونار-سولسكاير (7)

سولسكاير يحدد موقفه من ثنائي مانشستر يونايتد

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه متحمس للعمل مع أكسيل توانزيبي، أحد اللاعبين الشباب الواعدين في يونايتد، عندما يعود الفريق للاستعداد للموسم الجديد، علمًا بأن المدافع الشاب قد قضى هذا الموسم مع أستون فيلا في دوري الدرجة الأولى على سبيل الإعارة، ويستعد الآن لخوض إياب الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز ضد ويست بروميتش من أجل الوصول إلى المباراة الفاصلة ضد المتأهل من ديربي كاونتي وليدز يونايتد في ويمبلي في السابع والعشرين من الشهر الجاري لتحديد هوية الصاعد الثالث إلى البريميرليج.
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