بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يعود إلى «البريميرليج»

تحرير:علي الزيني ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

أستون فيلا

بمشاركة الدولي المصري أحمد المحمدي نجح فريق أستون فيلا، في حسم بطاقة التأهل الأخيرة إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره ديربي كاونتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب ويمبلي، في نهائي بلاي أوفس. وتقدم أنور الغازي، قبل أن يضاعف جون ماكجين تقدم فريقه بهدف ثان، وأدرك جاك ماريوت هدف تقليص الفارق لكاونتي، ليلحق أستون بنورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد، بعد تأهلهما بشكل مباشر كأول وثاني الجدول، بينما خاض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات إضافية للمنافسة على البطاقة الثالثة.

وفي الدقيقة 45، استلم أحمد المحمدي الكرة، وأرسل عرضية من الجهة اليمنى، إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أنور الغازي برأسية من الوضع طائرا في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدف دون رد. وفي الدقيقة 59، أطلق أنور الغازي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت الكرة بالدفاع لتغير اتجاهها لتصل