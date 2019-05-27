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البرلمان النمساوي يسحب الثقة من حكومة كورتس

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م
الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية
وافق أعضاء البرلمان النمساوي على اقتراح بحجب الثقة عن حكومة المستشار المحافظ زيباستيان كورتس، الاثنين، وذلك بعد أيام من توليها إدارة البلاد بوصفها حكومة مؤقتة في أعقاب فضيحة تسجيل مصور. وأيد سحب الثقة نواب من الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الحرية اليميني المتطرف الذي كان متحالفاً مع حزب كورتس حتى أسبوع مضى، عندما تورط زعيمه في فضيحة تسجيل مصور دفعته للاستقالة. وأنهى كورتس تحالفهما وقاد ما كان فعلياً حكومة أقلية، بحسب موقع "العربية". كورتس، وحيد أبويه، فلا ذكر لأي فرد من العائلة سواه، إضافة لأبيه الذي كان يعمل مديرا بشركة، والأم كانت معلمة.
ويتعين على الرئيس النمساوي الآن تعيين مستشار جديد لتشكيل حكومة يمكنها أن تحظى بتأييد البرلمان حتى إجراء الانتخابات العامة المقبلة المتوقعة في سبتمبر.كان كورتس أطلق رصاصة الرحمة على ائتلافه الذي يتكون أيضاً من حزب الحرية اليميني المتشدد في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما تم تداول مقطع مصور يظهر زعيم
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شرطه-بلجيكا (2)

إخلاء محطة قطارات شمال بروكسل بسبب وجود قنبلة

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الإثنين، إخلاء محطة القطارات الشمالية في العاصمة بروكسل، وذلك علي خلفية إنذار بوجود قنبلة. وقالت السلطات، في نبأ أوردته قناة "العربية الحدث"، إن "محطة القطارات الشمالية التي تم إخلاؤها بالكامل كبيرة جدا"، مضيفة أن "هناك معلومات عن وجود مواد مفخخة بمحطة القطارات، ولكن الشرطة لم تؤكد صحة تلك المعلومات بعد. وقالت الشرطة الفيدرالية إنها تجري عمليات تفتيش وتمشيط داخل المحطة. وكانت بروكسل قد شهدت سلسلة تفجيرات وقعت في 22 مارس عام 2016، حيث وقع في مطار بروكسل الدولي تفجيران وتفجير في محطة مترو مالبيك في بروكسل، بلجيكا.
اشارة-ارهابى-حادث-نيوزيلندا

مصري ضمن فريق التحقيق في حادث «مسجدي نيوزيلندا»

اختير الخبير الأسترالي من أصل مصرى "نيك كالداس"، الذى كان يشغل منصب نائب مفوض شرطة، ضمن 3 خبراء سيشرفون على التحقيقات فى رد الشرطة النيوزيلاندية على حادث الاعتداء على مسجدى مدينة "كرايستشرش"، حسبما ذكرت شبكة "إس بى إس" الأسترالية. وأوضحت الشبكة الأسترالية أن "كالداس" أشرف على عديد من التحقيقات العالمية، أبرزها تحقيق محكمة العدل الدولية فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، وكذا تحقيق الأمم المتحدة في استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيماوية.
البرلمان الأوروبي

الانتخابات البرلمانية تكشف توجهات أوروبا السياسية

على مدى الأشهر القليلة الماضية، انتظر السياسيون في أوروبا نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيراتها الرئيسية على مجريات السياسة في المستقبل القريب داخل القارة واتحادها السياسي. الجبهات التي تصارعت على الفوز بالمقاعد داخل البرلمان الأوروبي، منحت السياسيين شعورا بأن هناك بالفعل حالة تناحر تعكس الأزمات السياسية الموجودة في العديد من الدول داخل القارة، والتي كان من الممكن لمس آثارها المختلفة في القلاقل التي ظهرت باحتجاجات فرنسا وسياسات ألمانيا.
جان-ايف-لو-دريان-وزير-الخارجية-الفرنسى

رفض وحماية.. أول رد من باريس على إعدام 3 فرنسيين بالعراق

علقت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، رسميا، على عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة عراقية بحق 3 فرنسيين مقبوض عليهم على أراضيها لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها تحترم أيضا السيادة العراقية وأن من ينتمون لداعش "يجب معاقبتهم على جرائمهم"، مؤكدة في بيان اليوم، أن ”السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية“.
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نبيلة-مكرم (2)

نبيلة مكرم: إقرار «يوليو» شهرا للحضارة المصرية بكندا

قالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، إن برلمان أونتاريو الكندي عقد جلسة مناقشة لمشروع قرار رقم 106 لعام 2019 والذي يقضي بإعلان شهر يوليو شهر الحضارة المصرية، حيث يستطيع المصريون الاحتفال به في كندا بشكل رسمي، ليصبح امتدادا لاحتفال المصريين بيومهم الوطني يوم 23 يوليو ذكرى الثورة. وأعربت وزيرة الهجرة في بيان عن بالغ شكرها لجميع المصريين العاملين على هذا الملف الهام في كندا، وعلى رأسهم المصري شريف السبعاوي عضو برلمان أونتاريو الكندي، لما يحمله الملف من أهداف عدة على عدد من المستويات، حيث إن هناك تواصلا مستمرا للوقوف على آخر المستجدات.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

التعليم العالي: الموازنة تعكس مدى اهتمام الدولة

عقدت لجنة التعليم بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من قيادات الوزارة. وقال الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، إن الموازنة تعكس مدي اهتمام الدولة بالتعليم العالي باعتباره جزء مهم من استراتيجة الدولة لدعم الاقتصاد وتحويل مصر لأقوى 30 اقتصاد في العالم، إذ أن الموازنة مرتبطة بشكل أساسي ببرنامج الحكومة، قائلا: "نحن في حاجة ماسة لجودة عالية بالتعليم العالي، حتى يتسلح الخارجين بأدوات تجلعهم ينافسون بقوة علي فرص العمل الدولية والمحلية، وربط الدراسة بحتياجات سوق العمل".
انتحار

مقترح برلماني بحظر استخدام حبوب حفظ الغلال

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، اليوم الخميس، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري الزراعة عز الدين أبو ستيت، والصحة هالة زايد، بشأن حظر استخدام حبوب حفظ الغلال في مصر بعد كثرة حالات الوفاة من تعاطيها بشكل غير مقصود في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى وجود العديد من وقائع وفاة الأطفال أو المواطنين بسبب تناول حبوب "حفظ الغلال" السامة دون وعي بخطورتها، أو بهدف الانتحار، وكان آخر هذه الحوادث انتحار فتاتين في محافظة البحيرة.
مدارس التعليم الفني

نائب: التعليم الفني لا يحظى بالتقدير المطلوب

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الخميس، إن التعليم الفني لا يحظى بالتقدير الاجتماعي المطلوب بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، للارتقاء بمستوى التعليم الفني من خلال إنشاء الجامعة التكنولوجية، وربطه باحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن هناك مهن فنية قاربت على الاندثار بسبب خجل البعض الالتحاق بها نتيجة نظرة المجتمع، بالرغم من أنها مهن شريفة وتتطلب خبرة ودرجة غير بسيطة من التعليم للنجاح بها، ولها عائد مادي مجزي.
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