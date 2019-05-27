تعرف على قرارت اتحاد الكرة لحل أزمة الدوري

تحرير:أحمد بركات ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

احمد مجاهد

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن القرارات التي اتخذها المجلس بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز، ومطالبتهم بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وخرج مجلس إدارة النادي الأهلي بعدد من القرارات بعد اجتماعه الطارئ، أول من أمس السبت، حول المباريات المتبقية للفريق الأول، وباقي المباريات الخاصة بالأندية الأخرى.

وجاءت القرارات كالتالي: 1- كان من الصعب تأجيل انضمام المحليين لمعسكر المنتخب لإنهاء الدوري، خاصة أن الأندية لديها لاعبين محترفين ولا بد من إلحاقها مع منتخباتها قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية بأسبوعين حسب اللوائح. 2- اتحاد الكرة وافق على تصور لجنة المسابقات للدوري والكأس وستعلن اللجنة عنه صباح غد الثلاثاء. 3-