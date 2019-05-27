رياضة

الدوري المصري على Watch iT حصريا 4 سنوات

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م
Watch iT
Watch iT
أعلنت منصة Watch iT الرقمية عن حصولها علي الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة 4 سنوات، ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات، كما ستقدم المنصة برامج رياضية متخصصة على المنصة الرقمية، لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية. وقالت إدارة منصة Watch iT إن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية بداية إثراء المحتوي الرياضي الرقمي على المنصة وأيضا يمثل حماية لحقوق استخدامه وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات.
ويوم الجمعة الماضي، وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» ومجموعة «دي ميديا» الإعلامية برئاسة تامر مرسي، بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وذلك في إطار الحفاظ على المحتوى الإعلامي المصري المنتج قديما وحديثًا من التليفزيون المصري، ويمتلك حقوقه
اقرأ المزيد
مؤتمر-احمد-مجاهد-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (4)

تعرف على قرارت اتحاد الكرة لحل أزمة الدوري

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن القرارات التي اتخذها المجلس بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز، ومطالبتهم بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وخرج مجلس إدارة النادي الأهلي بعدد من القرارات بعد اجتماعه الطارئ، أول من أمس السبت، حول المباريات المتبقية للفريق الأول، وباقي المباريات الخاصة بالأندية الأخرى.
استون-فيلا

بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يعود إلى «البريميرليج»

بمشاركة الدولي المصري أحمد المحمدي نجح فريق أستون فيلا، في حسم بطاقة التأهل الأخيرة إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره ديربي كاونتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب ويمبلي، في نهائي بلاي أوفس. وتقدم أنور الغازي، قبل أن يضاعف جون ماكجين تقدم فريقه بهدف ثان، وأدرك جاك ماريوت هدف تقليص الفارق لكاونتي، ليلحق أستون بنورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد، بعد تأهلهما بشكل مباشر كأول وثاني الجدول، بينما خاض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات إضافية للمنافسة على البطاقة الثالثة.
أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

المحمدي يصنع لأستون فيلا في موقعة التأهل للبريميرليج

نجح الدولي المصري أحمد المحمدي في صناعة هدف تقدم فريقه أستون فيلا الإنجليزي، في شباك ديربي كاونتي، خلال المباراة التي تقام حاليًا على ملعب ويمبلي، في نهائي التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، واستلم لاعب الفراعنة الكرة، وأرسل عرضية من الجهة اليمنى، إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أنور الغازى برأسية من الوضع طائرًا في الشباك، وتعد هذه هي المرة السادسة التي يتواجه فيها أصحاب المركزين الخامس والسادس في المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية والأولى منذ عام 2005.
اقرأ المزيد من الأخبار
الإسماعيلي 2019

الإسماعيلي يسعى لمصالحة جماهيره أمام الاتحاد بالكأس

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، نظيره الاتحاد السكندري، في الخامسة من مساء اليوم الأحد، على ملعب المقاولون العرب، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، حيث يقود المباراة تحكيميًا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه كل من هاني العراقي وسيد نافع، ومجدي خاطر حكمًا رابعًا، ومبروك نبيل وعاطف حسين حكمًا خامسًا، وتأهل الدراويش بعد الفوز على فريق ناصر الفكرية (4-0)، بينما تأهل الفريق السكندري بعد فوزه على فريق بورتو السويس (3-1) ، وذلك بدور الـ32 من البطولة.
بيراميدز‎

بيراميدز يستهدف الحفاظ على صدارة الدوري أمام المصري

يلتقى فريق بيراميدز، نظيره المصري البورسعيدي، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش بالسويس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يقود المباراة تحكيميًا طاقم حكام روماني بقيادة سباستيان كونستانتين، ويعاونه كل من فلاديمير أوزريك والكسندر سيراي وفيسينيك هوارتيو حكما رابعا، ويمتلك بيراميدز 64 نقطة بالمركز الأول بجدول الدوري بعدما خاض 30 مباراة، بينما يحتل الفريق البورسعيدي 47 نقطة فى المركز الرابع بعدما خاض 30 لقاء من عمر المسابقة.
الزمالك-وبيراميدز (6)

مران الزمالك.. تأهيل بوطيب ومساندة تيجانا وأمير

قام السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وذلك على هامش تدريبات الفريق المقامة حاليا؛ حيث تؤدي كل مجموعة من اللاعبين التدريبات بالكرة من لمسة واحدة، وحرص جروس خلال هذه الفقرة على أن يشارك حراس المرمى محمود عبدالرحيم "جنش" وعماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبدالمنصف في هذه التدريبات. وواصل المغربي خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك أداء البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة السويسري جروس امن أجل تجهيزه للفترة المقبلة.
عامر-حسين

عامر حسين يعلن موعد انتهاء الدوري الممتاز

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أنه سيدرس إنهاء مسابقة بطولة الدوري الممتاز في الثالث من شهر يونيو المقبل، حال خروج فريق نادي الزمالك من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019، لكن في حالة تأهله للمباراة النهائية سيتم تعليق بطولة الدوري. كما قرر تأجيل موعد مباريات الأهلي والنجوم وبيراميدز والمصري في الدوري، من أجل منح فرصة للمشاهدين لمتابعة مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، الأحد المقبل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org