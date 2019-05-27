الدوري المصري على Watch iT حصريا 4 سنوات
٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م
Watch iT
أعلنت منصة Watch iT الرقمية عن حصولها علي الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة 4 سنوات، ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات، كما ستقدم المنصة برامج رياضية متخصصة على المنصة الرقمية، لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية. وقالت إدارة منصة Watch iT إن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية بداية إثراء المحتوي الرياضي الرقمي على المنصة وأيضا يمثل حماية لحقوق استخدامه وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات.
ويوم الجمعة الماضي، وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» ومجموعة «دي ميديا» الإعلامية برئاسة تامر مرسي، بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وذلك في إطار الحفاظ على المحتوى الإعلامي المصري المنتج قديما وحديثًا من التليفزيون المصري، ويمتلك حقوقه
ويوم الجمعة الماضي، وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» ومجموعة «دي ميديا» الإعلامية برئاسة تامر مرسي، بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وذلك في إطار الحفاظ على المحتوى الإعلامي المصري المنتج قديما وحديثًا من التليفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية، ويتيح هذا البروتوكول تقديم المحتوي كاملا على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT التابعة لمجموعة إعلام المصريين، والتي تم إطلاقها مع بداية شهر رمضان الجاري.
ومن جانبه، أكد المنتج تامر مرسي، أن شركات إنتاج المحتوى العالمية أو القنوات المتخصصة في مختلف المجالات اتجهت عالميًا إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى من خلال منصات رقمية مثل منصة Watch iT. (التفاصيل)