الدوري المصري على Watch iT حصريا 4 سنوات

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م

Watch iT

أعلنت منصة Watch iT الرقمية عن حصولها علي الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة 4 سنوات، ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات، كما ستقدم المنصة برامج رياضية متخصصة على المنصة الرقمية، لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية. وقالت إدارة منصة Watch iT إن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية بداية إثراء المحتوي الرياضي الرقمي على المنصة وأيضا يمثل حماية لحقوق استخدامه وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات.

ويوم الجمعة الماضي، وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» ومجموعة «دي ميديا» الإعلامية برئاسة تامر مرسي، بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وذلك في إطار الحفاظ على المحتوى الإعلامي المصري المنتج قديما وحديثًا من التليفزيون المصري، ويمتلك حقوقه