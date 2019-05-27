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مفتي مصر: قوى الشر وراء الهجوم على السعودية

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ م
مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام
مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام
قال مفتي الديار المصرية شوقي علام، إن ما تتعرض له المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بل والمنطقة بأسرها من حملات إرهابية إجرامية وهجمات مغرضة شرسة على الصعيدين الداخلي والإقليمي، تقف وراءها قوى شر متآمرة ترفع راية الدمار والإرهاب، وتدعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، مضيفا أن الوقوف إلى جانب الحق والخير والوسطية الذي ترفع رايته السعودية بجانب مصر ودول المنطقة التي لم تتورط في دعم الإرهاب لهو فرض عين وواجب على كل مسلم، وهو واجب أخلاقي ومبدأ إنساني تدعمه دول المجتمع الدولي بموجب المواثيق والعهود الدولية الداعمة والمؤيدة للخير والسلام.
وشدد علام، في كلمته خلال أعمال المؤتمر الدولي حول "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة"، الذي انطلق، اليوم الإثنين، بمكة المكرمة، وأوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، على ضرورة أن تتحول المؤتمرات إلى برامج عمل تلامس الواقع وتناقش قضاياه، وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكافة المشكلات والقضايا،
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السيسى-والدكتورة-نيفين-جامع-رئيس-جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر

السيسي يراجع نشاط جهاز تنمية المشروعات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
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السيسي يبحث ترويج الفرص المتاحة للاستثمار في مصر

حول تحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المستثمرين اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
زينة-رمضان (1)

حكم إخراج زكاة الفطر مالا.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا ما نراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد. وتابعت: المال أوفق في إتمام مقصد الشرع في سدِّ حاجة الفقراء، وإخراج هذه الزكاة في أوَّل الشهر أو نصفه أو آخره؛ كل ذلك جائزٌ لا حرج فيه. ومن جهته قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار السابق: وجب على المال الذي وُجِد في صناديق زكاة الفطر يجب إخراجه لمستحقي زكاة الفطر مالًا كما هو، ولا يُشتَرَى لهم به شيء؛ لحاجة الفقراء له هكذا، ولتعلقه بنية المزكي في الأداء.
بسمة-وهبة

قرار جديد من الأعلى للإعلام ضد «شيخ الحارة»

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الإثنين، القرار رقم 34 لسنة 2019، بمنع بث برنامج شيخ الحارة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، لخروجه عن القيم والأخلاق والخوض في الأعراض، وذلك بعد أن أذاعت قناة "القاهرة والناس"، حلقة جديدة من البرنامج -رغم إصدار المجلس الأعلى، أمس الأحد، قرارا بمنع بث البرنامج لمدة شهر- إذ استضافت "وهبة" خلال حلقة الأحد الدكتور مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي مدير مكتبة الإسكندرية.
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الملك-سلمان

الملك سلمان: ندين كافة أشكال التطرف ونواجهها بالفكر

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية أدانت كافة أشكال التطرف والإرهاب، وواجهتها بالفكر والعزم والحسم، وأكدت براءة الإسلام منها، وطالبت بأنّ تسود قيم العدل المجتمعات الإنسانية كافة، وأخذت على عاتقها العمل على نشر السلام، وأنشأت لذلك المراكز والمنصات الفكرية العالمية. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن العاهل السعودي، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في حفل افتتاح المؤتمر الدولي حول " قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة"، بحسب "سكاي نيوز عربية.
اسقاط-طائرة-استطلاع

إسقاط طائرة أطلقها الحوثيون على مطار الملك عبد الله

أعلنت قيادة التحالف العربي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان، أقصى جنوب غربي المملكة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في تمام الساعة السابعة و14 دقيقة من، صباح اليوم الأحد، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون في محاولة لاستهداف مطار الملك عبد الله بجازان.
بصل

رسميا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصري

أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع الحظر السعودي عن البصل المصري، وذلك بعد مفاوضات متميزة قام بها الحجر الزراعي المصري مع نظيره السعودي. جاء ذلك بعد الزيارة الأخيرة التى أجراها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي، على رأس وفد رسمي، لحل هذه الأزمة. وجاءت نتيجة الزيارة بثمارها في القرار الذي أصدره وزير الزراعة والبيئة والمياه السعودي برفع الحظر عن صادرات مصر من البصل، كما جاء القرار السعودي في إطار العلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين الشقيقين.
السيسى-يلتقى-اسامة-نقلى-سفير-السعودية

الملك سلمان يبعث رسالة إلى الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السفير نقل إلى الرئيس تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما سلمه دعوة موجهة من الملك للمشاركة في الدورة 14 لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية مايو الجاري بمكة المكرمة. كما نقل السفير تقدير المملكة، العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة إزاء إدانة الاستهداف الذي طال مؤخرا محطتي ضخ للبترول بالرياض.
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