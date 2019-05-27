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رامز جلال يوقف حلقة طارق الشناوي ويوجه رسالة للجمهور

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م
رامز في الشلال
رامز في الشلال
في حلقة اليوم الإثنين، الثاني والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الناقد الفني، وفي أثناء مقلب انحدار القارب بين الشلالات والصخور سقط الشناوي وكاد أن يغرق وبدأ الممثلون في الصراخ بشكل هستيري، حتى تم إنقاذه، وبعد ذلك أوقف رامز الحلقة، وظهر صوته يقول: "أعزائي المشاهدين اللي حصل في الجزء الجاي من الحلقة مش هينفع يتحكي، لكن ينفع بس أنكم تشوفوه زي ما هو، بس عايز أقول على 3 حاجات".
وأضاف رامز: "بوجه الشكر للأستاذ طارق الشناوي على شجاعته وروحه الرياضية إنه سمح لنا بإذاعة الحلقة، تاني حاجة بعتذر أن مدة الحلقة صغيرة، تالت حاجة ودي الأهم إن اللي هتشوفوه دا هيثبت لكم قد أيه فعلا إني بحب صحابي". وأعلنت قناة "MBC مصر"، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج
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كريم-محمود-عبد-العزيز-ووائل-نور-مسلسل-شقة-فيصل

وائل نور يغني «آه لو لعبت يا زهر» (فيديو)

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، فيديو يجمعه بالفنان الراحل وائل نور وهما يغنيان أغنية «آه لو لعبت يا زهر» من مسلسل «شقة فيصل»، وعلق عليه: «آه لو لعبت يازهر.. ميزو القناص وأيمن ريموت.. مسلسل شقة فيصل»، وحقق الفيديو 67 ألف مشاهدة، وتفاعل الجمهور معه الذين أخذو يدعون للراحل ويترحمون عليه، ويعد مسلسل «شقة فيصل» هو آخر عمل شارك فيه وائل نور قبل رحيله فى مايو 2016، والذي اختاره ليعود به إلى جمهوره بعد غياب 7 سنوات عن الشاشة، ولكن فاجأته الأزمة القلبية خلال تصوير المشاهد الأخيرة له، ليموت دون إتمام دوره.
-مسلسل-شقة-فيصل-أيتن-عامر-نسرين-أمين

شقة فيصل|وصلة رقص لأيتن عامر مع كريم محمود عبدالعزيز

نجحت «سكر» -تجسدها الفنانة أيتن عامر- فى الحلقة الـ23 من مسلسل «شقة فيصل» في أن تعيد الأغاني التي سرقت من «ميزو» -يجسده الفنان كريم محمود عبد العزيز- إليه بعد أن فكرت فى رشوة أحد عمال الاستوديو ليضع لها الأغاني على «فلاشة»، وبعدها خرجت هي و«ميزو» و«تمساح» -يجسده مصطفى أبو سريع- للاحتفال بهذا الانتصار، فى نزهة نيلية وأخذت ترقص هى و«ميزو» على أغنية «بتحلو أكتر وأكتر»، ومن بعد شكرها «ميزو» حاولت أن تلمح له بأنها تحبه، لكن دون فائدة فهو يعتبرها مثل شقيقته، وطلبت منه أن يأخذا هدنة دون مشكلات مع بعضهما ووافق الأخير.
محمد-إمام-وصلاح-عبد-الله

محمد إمام عن صلاح عبد الله: أجمد ممثل في مصر

نشر الفنان محمد إمام على حسابه بموقع «تويتر» قبل قليل، صورة تجمعه بالفنان صلاح عبدالله من مسلسل «هوجان» بالحلقة الـ21، والتى ذهب فيها إليه لكي يقتله ويأخذ حقه منه، وعلق عليها: «أجمد ممثل فى مصر ده ولا إيه.. عمنا صلاح عبد الله.. بهلول الحمش»، ورد صلاح عبد الله عليه، قائلًا: «بتلِم الدور مع بهلول يا هوجان، خايف للمعلِم عليك يعلِم.. حبيبي يا حمادة مصر ولادة.. مش الأجمد ولا حاجة والله.. ولو بهلول حلو صحيح فأنت ليك نُصه ودى شهادة حق يا إمو»، وتفاعل الجمهور مع التغريد، وأبدو إعجابهم بشخصية «بهلول» التي يجسدها صلاح عبد الله خلال أحداث المسلسل.
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رامز-في-الشلال (3)

رامز يسخر من أحمد فتحي: ثقيل الوزن خفيف الظل (فيديو)

في حلقة اليوم الأحد، الواحد والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنان الكوميدي أحمد فتحي، وفي أثناء تقديمه سخر رامز منه بقوله: "فنان ثقيل الوزن خفيف الظل"، وخلال استقبال المذيعة لفتحي علق رامز: "تعرف إمبابة.. بلد الدبابة"، ثم دخل في نوبة من الضحك، واستمر رامز في سخريته من الفنان الكوميدي، وحين ارتدى الأخير طوق من الورد حول رقبته قال رامز: "دا كدا بقا شبه علي حميدة".
رامز-في-الشلال (3)

رامز جلال يسخر من بشرى: أيه اللبس دا؟ (فيديو)

في حلقة اليوم السبت، اليوم العشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة بشرى، وسخر رامز من ملابسها قائلا: "أيه اللبس دا"، إذ كانت ترتدي ملابسا رياضية، كما سخر أيضا من لون الجاكيت الذي كانت ترتديه قائلا: "الأهلي فوق الجميع"، وذلك بسبب لونه الأحمر. وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل بشرى أيضا في نوبة من الصراخ والعويل والبكاء.
حلا-شيحة

رامز في الشلال.. صراخ وبكاء حلا شيحة (فيديو)

في حلقة اليوم الأربعاء، السابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة حلا شيحة، وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل شيحة أيضا في نوبة من الصراخ والعويل والبكاء، إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرضت الفنانة لصدمات عنيفة، دفعتها للصراخ بشدة، وحاولت الفنانة الاحتماء في رامز جلال في أثناء انزلاق القارب من الشلال.
رامز-في-الشلال (3)

رامز في الشلال.. صدمات عنيفة لشيرين رضا (فيديو)

في حلقة اليوم الإثنين، الخامس عشر من أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة شيرين رضا، وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل شيرين أيضا في نوبة من الصراخ والعويل؛ إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرضت الفنانة لصدمات عنيفة، دفعتها للصراخ بشدة، واستمر رامز في مضايقتها في أثناء المقلب بتحركاته الكثيرة على القارب؛ ما دفعها للنظر له باستغراب شديد.
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