رامز جلال يوقف حلقة طارق الشناوي ويوجه رسالة للجمهور

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م

رامز في الشلال

في حلقة اليوم الإثنين، الثاني والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الناقد الفني، وفي أثناء مقلب انحدار القارب بين الشلالات والصخور سقط الشناوي وكاد أن يغرق وبدأ الممثلون في الصراخ بشكل هستيري، حتى تم إنقاذه، وبعد ذلك أوقف رامز الحلقة، وظهر صوته يقول: "أعزائي المشاهدين اللي حصل في الجزء الجاي من الحلقة مش هينفع يتحكي، لكن ينفع بس أنكم تشوفوه زي ما هو، بس عايز أقول على 3 حاجات".

وأضاف رامز: "بوجه الشكر للأستاذ طارق الشناوي على شجاعته وروحه الرياضية إنه سمح لنا بإذاعة الحلقة، تاني حاجة بعتذر أن مدة الحلقة صغيرة، تالت حاجة ودي الأهم إن اللي هتشوفوه دا هيثبت لكم قد أيه فعلا إني بحب صحابي". وأعلنت قناة "MBC مصر"، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج