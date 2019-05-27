رحلة مشجع زملكاوي إلى برج العرب لنهائي الكونفيدرالية

جماهير الزمالك شدت الرحال من ربوع الجمهورية من أجل مساندة لاعبي فريقها في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019 أمام فريق نهضة بركان المغربي

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م

جماهير الزمالك

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه على حساب فريق نهضة بركان المغربي بعدما تغلب عليه في مباراة الإياب بهدف نظيف سجله محمود علاء ثم بعد ذلك اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها الفارس الأبيض لصالحة 5- 3، الأجمل في تتويج الزمالك باللقب الإفريقي الغائب منذ 2003 هو جمهور القلعة البيضاء الذي ساند فريقه وذهب من كل مكان في ربوع الجمهورية إلى استاد برج العرب بالإسكندرية خلال نهار رمضان وأثناء ساعات الصيام وهو ما ظهر جليًا خلال مباراة الأمس وامتلاء المدرجات باللون الأبيض.

وننشر لكم في التقرير التالي رحلة مشجع إلى استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية من أجل مساندة الزمالك في معركة النهائي: استيقظت جماهير الزمالك مبكرًا من أجل الاستعداد لشد الرحال إلى مدينة الإسكندرية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا فمنهم من ذهب إلى برج العرب من مدن السويس وطنطا والإسماعيلية وبورسعيد

وننشر لكم في التقرير التالي رحلة مشجع إلى استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية من أجل مساندة الزمالك في معركة النهائي:



استيقظت جماهير الزمالك مبكرًا من أجل الاستعداد لشد الرحال إلى مدينة الإسكندرية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا فمنهم من ذهب إلى برج العرب من مدن السويس وطنطا والإسماعيلية وبورسعيد والصعيد، وصلت حافلات الجماهير إلى برج العرب في تمام الساعة الثانية ظهرًا قبل ساعة واحدة من فتح أبواب استاد الجيش المصري ببرج العرب والتي فتحت في الثالثة عصرا وظل الجميع تحت اشعة الشمس الحارقة لمدة 60 دقيقة متحملين حرارة الطقس ومعاناة السفر في نهار أحد أيام شهر رمضان المبارك، واستغلت الجماهير فترة ما قبل فتح أبواب استاد برج العرب في التحضير لساعة الإفطار فمنهم من ذهب يبحث عن الطعام والعصائر ليكون جاهزا في وقت أذان المغرب.



تكدست الجماهير الزملكاوية في تمام الثالثة والربع عند أبواب الاستاد من أجل الدخول إلى مدرجات ملعب المباراة لمؤازرة الزمالك وبالفعل دخلت الجماهير إلى المدرجات تردد وراء الإذاعة الداخلية للاستاد والتي بثت عددًا من الأغاني الوطنية والأغاني الخاصة بنادي الزمالك، ثم اقترب موعد أذان المغرب وهو وقت الإفطار الذي أرسل رسالة للجميع مفادها أن قوة وتلاحم الجماهير البيضاء بالأخص والشعب المصري بشكل عام لن تنتهي أبدًا وهو ما ظهر على حرص المسيحيين من جماهير الأبيض على مساعدة المسلمين وتوفير كافة سبل الراحة أثناء وقت الإفطار.



بعد أذان المغرب وتناول الجماهير الإفطار انخفض مؤشر التشجيع والحماس لدى الجماهير البيضاء قبل أن يرتفع مرة أخرى قبل المباراة بساعة واحدة وهو وقت إغلاق مدرجات استاد الجيش بسبب امتلائه بالجماهير ونزل لاعبو الفارس الأبيض من أجل إجراء عمليات الإحماء وهنا اهتزت الأرض تحت أقدام اللاعبين وأصبح استاد برج العرب بمثابة بؤرة زلزال من ضخامة جماهير الزمالك وصوت زئيرها.



أطلق الحكم باملاك تسيما صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً وظلت جماهير الفارس الأبيض تهتف وتشجع وتشد من أزر فريقها إلى أن انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ورغم ذلك لم ييأس الجمهور الأبيض وظل يساند فريقه خلال أحداث الشوط الثاني إلى أن احتسب تسيما ركلة جزاء للزمالك بعد الرجوع إلى الفار وسجلها محمود علاء في شباك الفريق المغربي وهو الهدف الذي جاء بمثابة إعصار في برج العرب، حيث انفجرت الجماهير البيضاء من الفرحة وظل الحماس يسيطر عليهم حتى نهاية الوقت الأصلي من المباراة واللجوء إلى ركلات الترجيح.



لم تهتف الجماهير البيضاء في ركلات الترجيح إلا بكلمة يارب والتي كانت على ألسنتهم طوال ركلات الترجيح والتي كان آخرها ركلة ترجيح أحمد السيد زيزو الذي سجلها وهنا حدث الانفجار، انفجار الفرحة بالتتويج بالبطولة الأولى في تاريخ نادي الزمالك بالنسبة لكأس الكونفيدرالية الإفريقية وظلت جماهير الزمالك تحتفل بلاعبيها بصحبة كأس البطولة إلى أن غادرت مدرجات الملعب في مجموعات بالشوارع رافعة أعلام الزمالك.