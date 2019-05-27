رياضة

رحلة مشجع زملكاوي إلى برج العرب لنهائي الكونفيدرالية

جماهير الزمالك شدت الرحال من ربوع الجمهورية من أجل مساندة لاعبي فريقها في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019 أمام فريق نهضة بركان المغربي
تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه على حساب فريق نهضة بركان المغربي بعدما تغلب عليه في مباراة الإياب بهدف نظيف سجله محمود علاء ثم بعد ذلك اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها الفارس الأبيض لصالحة 5- 3، الأجمل في تتويج الزمالك باللقب الإفريقي الغائب منذ 2003 هو جمهور القلعة البيضاء الذي ساند فريقه وذهب من كل مكان في ربوع الجمهورية إلى استاد برج العرب بالإسكندرية خلال نهار رمضان وأثناء ساعات الصيام وهو ما ظهر جليًا خلال مباراة الأمس وامتلاء المدرجات باللون الأبيض.
وننشر لكم في التقرير التالي رحلة مشجع إلى استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية من أجل مساندة الزمالك في معركة النهائي: استيقظت جماهير الزمالك مبكرًا من أجل الاستعداد لشد الرحال إلى مدينة الإسكندرية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا فمنهم من ذهب إلى برج العرب من مدن السويس وطنطا والإسماعيلية وبورسعيد
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ناصف-ساويرس‎

ساويرس يحصل على 3 مليار ات جنيه بعد صعود أستون فيلا

حسم فريق أستون فيلا الذي يستحوذ رجل الأعمال المصري الملياردير ناصف ساويرس، على 55% من النادي، تأهله إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه على ديربي كاونتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب ويمبلي، في نهائي بلاي أوفس، لينجح في الفوز بأغلى مباراة فى تاريخ كرة القدم، حيث سيحصل رفقاء أحمد المحمدي، على جوائز مالية تراكمية تتراوح بين 170 مليون إسترلينى، ويزيد الرقم إلى 300 مليون جنيه إسترليني إذا نجح في البقاء موسمين في البريميرليج.
فرج-عامر (2)

سموحة يعلن موقفه من استكمال الدوري بدون الدوليين

أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة قبوله استكمال مسابقة الدوري المصري بدون الدوليين لإنهاء البطولة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "سموحة يؤيد استكمال الدوري العام بدون الدوليين لإنهائه قبل بطولة الأمم الإفريقية علما بأن سموحة يضم محمد أبو جبل وأحمد فتوح". وكان أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كشف عن القرارات التي اتخذها المجلس بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية.
سيد-عبدالحفيظ

أول تعليق من الأهلي على مقترح الجبلاية بشأن الدوري

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف النادي من خوض مباريات مسابقة الدوري الممتاز، بدون اللاعبين الدوليين بناء على الاقتراح الذي خرج من اتحاد كرة القدم لاستكمال المسابقة المحلية قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز.
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كيف حفز رئيس الزمالك لاعبيه قبل نهائي الكونفيدرالية؟

حفز رئيس مجلس إدارة الزمالك، لاعبي الفريق، بمنحهم وعدا بمكافآت مالية ضخمة، حال التتويج ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، حيث طالب رئيس القلعة البيضاء اللاعبين بالعودة من المغرب بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب الأحد المقبل. وتأهل الزمالك إلى الدور النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019 على حساب فريق النجم الساحلي بعدما انتزع تعادلًا سلبيًا في مباراة الإياب بالملعب الأولمبي بسوسة، مستفيدًا من تفوقه في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم "كهربا" التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.
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الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة نهضة بركان

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، تدريباته مساء اليوم الخميس، في الخامسة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في إطار استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، والمقرر لها يوم الأحد المقبل في المملكة المغربية. ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الزمالك، مطار القاهرة مساء اليوم، متجهة إلى المغرب لخوض مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية.
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التعليق الأول من نجم الزمالك بعد أزمة كمين زايد

وجه الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، رسالة طمأنة إلى جماهير الفريق، عقب واقعة احتجازه من قبل الشرطة، مساء أمس الأربعاء، بعد أن تم توقيفه في أحد الأكمنة الأمنية بمدينة الشيخ زايد قبل أذان المغرب، بسبب قيادته سيارة ملاكي دون لوحات معدنية وكذلك عدم وجود أوراق الملكية الخاصة بها، حيث إن اللاعب قد قام بشرائها مؤخرًا، وتم اقتياده للقسم وتحرير محضر بالواقعة، وقد سارع اللاعب بالاتصال بالجهاز الإداري للفريق لإخطار المسؤولين بالنادي بهذه المشكلة والتحرك لإنقاذه من هذا الموقف الصعب.
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تعرف على موقف عماد السيد من مباراة نهضة بركان

يخضع عماد السيد حارس مرمى الزمالك، لاختبار طبي، اليوم الأربعاء، لتحديد مدى إمكانية وجوده على مقاعد البدلاء خلال مواجهة نهضة بركان، إذ قرر الجهاز الطبي للقلعة البيضاء إخضاع اللاعب لاختبار طبي على هامش مران الفريق، من أجل تحديد إمكانية تواجده على مقاعد البدلاء في مواجهة نهضة بركان. وطلب السيد من الجهاز الطبى تجهيزه حتى يتمكن من الجلوس على مقاعد البدلاء، لعمر صلاح "الحارس الثالث للفريق"، الذي سيتولى حراسة مرمى الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، نظرا لإيقاف محمود عبدالرحيم "جنش" للطرد أمام النجم الساحلى التونسى في إياب نصف النهائي.
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