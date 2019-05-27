رياضة

أول تعليق من الأهلي على مقترح الجبلاية بشأن الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف النادي من خوض مباريات مسابقة الدوري الممتاز، بدون اللاعبين الدوليين بناء على الاقتراح الذي خرج من اتحاد كرة القدم لاستكمال المسابقة المحلية قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز.
وتحدث عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، قائلا: "قرار الموافقة على هذا الاقتراح ليس قراري بكل تأكيد، سأجتمع مع محمود الخطيب رئيس النادي وندرس الوضع مع الجهاز الفني للفريق ثم نتخذ القرار". واختتم: "معنى أننا سنوافق فنحن سنفتقد سبعة لاعبين أساسيين وبالتأكيد هم لاعبون في غاية الأهمية، مسألة الموافقة
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ناصف-ساويرس‎

ساويرس يحصل على 3 مليار ات جنيه بعد صعود أستون فيلا

حسم فريق أستون فيلا الذي يستحوذ رجل الأعمال المصري الملياردير ناصف ساويرس، على 55% من النادي، تأهله إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه على ديربي كاونتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب ويمبلي، في نهائي بلاي أوفس، لينجح في الفوز بأغلى مباراة فى تاريخ كرة القدم، حيث سيحصل رفقاء أحمد المحمدي، على جوائز مالية تراكمية تتراوح بين 170 مليون إسترلينى، ويزيد الرقم إلى 300 مليون جنيه إسترليني إذا نجح في البقاء موسمين في البريميرليج.
فرج-عامر (2)

سموحة يعلن موقفه من استكمال الدوري بدون الدوليين

أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة قبوله استكمال مسابقة الدوري المصري بدون الدوليين لإنهاء البطولة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "سموحة يؤيد استكمال الدوري العام بدون الدوليين لإنهائه قبل بطولة الأمم الإفريقية علما بأن سموحة يضم محمد أبو جبل وأحمد فتوح". وكان أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كشف عن القرارات التي اتخذها المجلس بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (1)

رحلة مشجع زملكاوي إلى برج العرب لنهائي الكونفيدرالية

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه على حساب فريق نهضة بركان المغربي بعدما تغلب عليه في مباراة الإياب بهدف نظيف سجله محمود علاء ثم بعد ذلك اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها الفارس الأبيض لصالحة 5- 3، الأجمل في تتويج الزمالك باللقب الإفريقي الغائب منذ 2003 هو جمهور القلعة البيضاء الذي ساند فريقه وذهب من كل مكان في ربوع الجمهورية إلى استاد برج العرب بالإسكندرية خلال نهار رمضان وأثناء ساعات الصيام وهو ما ظهر جليًا خلال مباراة الأمس وامتلاء المدرجات باللون الأبيض.
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محمد الطويلة

رئيس النجوم: استكمال الدوري مستحيل وإلغاؤه أفضل قرار

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم إف سي، أن استكمال الدوري أصبح مستحيًلا بعد تهديدات ناديي الأهلي والزمالك، وفرض كل فريق شروطه من أجل استكمال المسابقة، بعد الأزمة التي ظهرت مؤخرًا بين اتحاد الكرة وبعض الأندية، بسبب إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة، موضحًا أن إدارة الناديين قررت الاستعانة بالجماهير، وأصبح كل طرف متمسكا بموقفه، ولا بديل أمام مسئولي الجبلاية سوى فرض كلمته، وعدم التراجع عن قرارته أمام الأندية حتى لا يفقد هيبته.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

تكافؤ الفرص ليس السبب.. لماذا انتفض الأهلي فجأة؟

فجأة استيقظت إدارة الكرة بالنادي الأهلي من سباتها العميق، وقررت أن تنتفض عقب تعثر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتعادله مع نظيره الإسماعيلي بهدف لكليهما، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء على استاد برج العرب، ما ساهم في خسارة الأهلي نقطتين ثمينتين في المنافسة على الفوز بلقب الدوري، وعقد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء والمشرف على الكرة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اجتماعًا أمس الخميس بهدف التشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا.
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ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
احمد-شوبير-اعلامى

هاني أبو ريدة يكلف شوبير بحل أزمة الدوري

قرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبدالفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول، للاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها في الواحدة ظهر غد الجمعة.
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