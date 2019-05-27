أول تعليق من الأهلي على مقترح الجبلاية بشأن الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م

سيد عبدالحفيظ

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف النادي من خوض مباريات مسابقة الدوري الممتاز، بدون اللاعبين الدوليين بناء على الاقتراح الذي خرج من اتحاد كرة القدم لاستكمال المسابقة المحلية قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، قائلا: "قرار الموافقة على هذا الاقتراح ليس قراري بكل تأكيد، سأجتمع مع محمود الخطيب رئيس النادي وندرس الوضع مع الجهاز الفني للفريق ثم نتخذ القرار". واختتم: "معنى أننا سنوافق فنحن سنفتقد سبعة لاعبين أساسيين وبالتأكيد هم لاعبون في غاية الأهمية، مسألة الموافقة

وتحدث عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، قائلا: "قرار الموافقة على هذا الاقتراح ليس قراري بكل تأكيد، سأجتمع مع محمود الخطيب رئيس النادي وندرس الوضع مع الجهاز الفني للفريق ثم نتخذ القرار".



واختتم: "معنى أننا سنوافق فنحن سنفتقد سبعة لاعبين أساسيين وبالتأكيد هم لاعبون في غاية الأهمية، مسألة الموافقة على الاقتراح معقدة وليست بالسهلة، سندرس الأمر مع إدارة النادي والجهاز الفني للفريق".



وكان اتحاد الكرة، قد أعلن اليوم الثلاثاء، عن دراسة مقترح باستكمال بطولة الدوري قبل كأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل بدون اللاعبين الدوليين، جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد على خلفية الأزمة التي نشبت مؤخرًا.