المجلس العسكري السوداني: الجيش لا يطمع في السلطة

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م

حميدتي

أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن الجيش لا طمع له في السلطة داعيا إلى الانتظار 3 أشهر فقط، مؤكدا أن المجلس العسكري الانتقالي لن يقفل باب التفاوض، إذ أنه يعمل على إشراك جميع الأطياف في السودان، كما أن المجلس لن يسلم السودان إلا إلى أياد أمينة، ومن الضروري فرض هيبة الدولة في المرحلة الحالية. وفي وقت سابق اليوم، قال حميدتي إن هناك منظمات تتربص بأمن بالبلاد وشعبها -دون أن يذكر أسمها.

وأضاف: "والله لا نريد السلطة، لكن نحن الضامن لأمن الشعب"، مشيرا إلى أن منظمات بدأت الآن في تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، و"هذا يعني أن هناك عملا يحاك ضد الشعب"، موضحا أنها "ذات المنظمات التي خططت لخراب دارفور، والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد وبنقول ليهم خاب فالكم، ولن نجامل