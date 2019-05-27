سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

المجلس العسكري السوداني: الجيش لا يطمع في السلطة

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م
حميدتي
حميدتي
أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن الجيش لا طمع له في السلطة داعيا إلى الانتظار 3 أشهر فقط، مؤكدا أن المجلس العسكري الانتقالي لن يقفل باب التفاوض، إذ أنه يعمل على إشراك جميع الأطياف في السودان، كما أن المجلس لن يسلم السودان إلا إلى أياد أمينة، ومن الضروري فرض هيبة الدولة في المرحلة الحالية. وفي وقت سابق اليوم، قال حميدتي إن هناك منظمات تتربص بأمن بالبلاد وشعبها -دون أن يذكر أسمها.
وأضاف: "والله لا نريد السلطة، لكن نحن الضامن لأمن الشعب"، مشيرا إلى أن منظمات بدأت الآن في تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، و"هذا يعني أن هناك عملا يحاك ضد الشعب"، موضحا أنها "ذات المنظمات التي خططت لخراب دارفور، والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد وبنقول ليهم خاب فالكم، ولن نجامل
اقرأ المزيد
الملك-سلمان

الملك سلمان: ندين كافة أشكال التطرف ونواجهها بالفكر

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية أدانت كافة أشكال التطرف والإرهاب، وواجهتها بالفكر والعزم والحسم، وأكدت براءة الإسلام منها، وطالبت بأنّ تسود قيم العدل المجتمعات الإنسانية كافة، وأخذت على عاتقها العمل على نشر السلام، وأنشأت لذلك المراكز والمنصات الفكرية العالمية. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن العاهل السعودي، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في حفل افتتاح المؤتمر الدولي حول " قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة"، بحسب "سكاي نيوز عربية.
الملك-سلمان-يترأس-اجتماع-مجلس-الوزراء-السعودى

دعوة للقمم الإسلامية والعربية بجوار الحرم

رحبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بدعوة المملكة العربية السعودية، لانطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية ‏بجوار بيت الله الحرام في العشر ‏الأواخر من شهر رمضان، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل ‏سعود، بما يكسب هذه القمم أهمية بالغة، خاصة أن جميع المسلمين والعرب ‏والخليجيين يتطلعون لهذه القمم من أجل وحدة الصف ‏وجمع الكلمة‏ ووقاية الأمة الإسلامية من الشرور والفتن، وسط إشادة بالدور السعودي الذى لا يتوانى عن خدمة ‏قضايا العرب والمسلمين.
انتخابات-الجزائر

مرشحان مجهولان| مصير غامض لانتخابات الرئاسة بالجزائر

في منتصف ليل السبت الماضي، انتهت المهلة النهائية لتقديم المرشحين في انتخابات الرئاسة الجزائرية أوراق ترشحهم للمجلس الدستوري للبلاد، إلا أنه انتشرت العديد من المعلومات المتناقضة عن وجود أو عدم وجود مرشحين في الانتخابات المقرر عقدها في الرابع من يوليو المقبل، حيث ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى أنه لم يترشح أحد لخوض الانتخابات، فيما أعلن المجلس الدستوري، في بيان له، تلقي ملفي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي ترفض فيه الحركة الاحتجاجية في البلاد هذه الانتخابات بشكل قاطع.
ميليشيات-الحوثى

الجيش اليمني يتصدى لمحاولات تسلل انتحارية في الحديدة

تصدت القوات المشتركة لهجمات ومحاولات تسلل قام بها متمردون حوثيون على مواقعها داخل مدينة الحديدة ومديرية بيت الفقية، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار. ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن مصادر في القوات المشتركة قولها إنها تصدت، خلال الساعات الماضية، لمحاولات «تسلل انتحارية للمليشيات الحوثية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وأوقعت في صفوفهم عددًا من القتلى والجرحى». كما تصدت القوات أيضًا لهجمات مماثلة، سقط فيها قتلى و جرحى وتم تدمير معدات وآليات قتالية.
اقرأ المزيد من الأخبار
مظاهرات-واحتجاجات-فى-السودان (2)

القبض على قتلة المتظاهرين في ساحة الاعتصام بالخرطوم

قال محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على قتلة المتظاهرين في ساحة الاعتصام بالخرطوم يوم (8 رمضان). وقال "حميدتي"، خلال كلمة له، أمام حشد جماهيري، اليوم، بالخرطوم نقلته قناة "العربية.نت": إن "قتلة المتظاهرين تم اعتقالهم، وسجلوا اعترافات قضائية وسيتم عرضهم عبر الإعلام اليوم". وأضاف: "رموز النظام السابق في السجن، وستعمل الجهات الأمنية على ملاحقة الفاسدين الذين دمروا البلد، ولن نترك الهاربين وسنعيدهم إلى البلاد".
مظاهرات-واحتجاجات-فى-السودان (2)

مقتل شخص وإصابة 10 في إطلاق نار على معتصمين بالسودان

أفادت مصادر محلية في السودان بمقتل شخص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم. وأشارت المصادر إلى تعرض عدد من المعتصمين في شارع النيل إلى إطلاق نار حي أدت لإصابات متفاوتة، فيما شهدت الشوراع الفرعية المؤدية إلى القيادة العامة اعتداء على المواطنين بالضرب بالهروات والعصي من قبل قوات ترتدي زي "الدعم السريع". وبحسب "رويترز"، قال أطباء محليون، إن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص في محيط الاعتصام بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم وإن بعضهم في حالة خطيرة.
عمر-البشير

بعد أزمته النفسية.. تطور في الوضع الصحي للبشير

كشف مصدر سوداني مطلع، أمس الأحد، أهم المستجدات والتطورات في الوضع الصحي للرئيس السوداني السابق عمر البشير، القابع في سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم، قائلا إن البشير حاليا في حالة صحية مستقرة، بعد تعرضه لوعكة سابقة بسبب الحالة النفسية التي أصيب بها جراء شعوره بأنه تعرض للخيانة من جانب رفاقه في السلاح، إذ أن البشير شكا من تعرضه للخيانة والخذلان من ضباط كبار في الجيش والأمن والمخابرات، وأسماء الضباط التي ذكرها البشير "هي حاليا خارج المشهد السياسي في البلاد"، وذلك حسبما نقل موقع "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام سودانية.
السودان.jpg2

2000 سجين يضربون عن الطعام في السودان

أضرب أكثر من 2000 سجين محكومين بقضايا مخدرات عن الطعام بسجن الهدى غرب أم درمان، مطالبين المجلس العسكري الانتقالي بالتدخل للتخفيف من عقوباتهم. وحسبما أفاد مصدر لموقع "السوداني"، فإن السجناء أضربوا عن الطعام، منذ يوم الجمعة الماضي، وواصلوا إضرابهم حتى وجبة عشاء أمس الأحد، رغم تدخل سلطات السجن وطلبها منهم العدول عن الإضراب، مؤكدا أن مطالب المضربين عن الطعام اقتصرت على ترتيب زيارة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org