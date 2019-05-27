رياضة

سموحة يعلن موقفه من استكمال الدوري بدون الدوليين

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م
فرج عامر
فرج عامر
أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة قبوله استكمال مسابقة الدوري المصري بدون الدوليين لإنهاء البطولة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "سموحة يؤيد استكمال الدوري العام بدون الدوليين لإنهائه قبل بطولة الأمم الإفريقية علما بأن سموحة يضم محمد أبو جبل وأحمد فتوح". وكان أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كشف عن القرارات التي اتخذها المجلس بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية.
جاء ذلك بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز، ومطالبتهم بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وخرج مجلس إدارة النادي الأهلي بعدد من القرارات بعد اجتماعه الطارئ، أول من أمس السبت، حول المباريات المتبقية للفريق الأول، وباقي المباريات الخاصة بالأندية الأخرى،
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ناصف-ساويرس‎

ساويرس يحصل على 3 مليار ات جنيه بعد صعود أستون فيلا

حسم فريق أستون فيلا الذي يستحوذ رجل الأعمال المصري الملياردير ناصف ساويرس، على 55% من النادي، تأهله إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه على ديربي كاونتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب ويمبلي، في نهائي بلاي أوفس، لينجح في الفوز بأغلى مباراة فى تاريخ كرة القدم، حيث سيحصل رفقاء أحمد المحمدي، على جوائز مالية تراكمية تتراوح بين 170 مليون إسترلينى، ويزيد الرقم إلى 300 مليون جنيه إسترليني إذا نجح في البقاء موسمين في البريميرليج.
سيد-عبدالحفيظ

أول تعليق من الأهلي على مقترح الجبلاية بشأن الدوري

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف النادي من خوض مباريات مسابقة الدوري الممتاز، بدون اللاعبين الدوليين بناء على الاقتراح الذي خرج من اتحاد كرة القدم لاستكمال المسابقة المحلية قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (1)

رحلة مشجع زملكاوي إلى برج العرب لنهائي الكونفيدرالية

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه على حساب فريق نهضة بركان المغربي بعدما تغلب عليه في مباراة الإياب بهدف نظيف سجله محمود علاء ثم بعد ذلك اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها الفارس الأبيض لصالحة 5- 3، الأجمل في تتويج الزمالك باللقب الإفريقي الغائب منذ 2003 هو جمهور القلعة البيضاء الذي ساند فريقه وذهب من كل مكان في ربوع الجمهورية إلى استاد برج العرب بالإسكندرية خلال نهار رمضان وأثناء ساعات الصيام وهو ما ظهر جليًا خلال مباراة الأمس وامتلاء المدرجات باللون الأبيض.
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محمد-مصيلحى

الاتحاد السكندري يطالب بإقامة مباراة سموحة في موعدها

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي بيانا رسميًا مساء اليوم يؤكد على تمسكه بإقامة مباراته الأخيرة في مسابقة الدوري مع سموحة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا. وأكد الاتحاد السكندري في البيان على تقديره الكامل للمجهودات الكبيرة من جانب اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات لإنجاح مسابقة الدورى العام فى هذا الموسم الاستثنائي، والذى شهد العديد من التعديلات بجدول مواعيد إقامة المباريات طوال أسابيع المسابقة. وشدد على تمسكه بإقامة مباراته الأخيرة فى مسابقة الدورى العام لهذا الموسم أمام سموحة قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية.
اجتماع-مجلس-الأهلي‎ (1)

بعد سموحة.. 3 أندية تتضامن مع بيان الأهلي

أعلن سموحة تضامنه مع البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بعد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، وأعلن الأهلي انسحابه من الدوري، حال تأجيل أي مباراة له بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وكتب فرج عامر، رئيس سموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سموحة يعلن تضامنه مع ما جاء ببيان النادي الأهلي والذي يؤكد ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع الجميع بمبدأ المساواة.. متضامنون مع الأهلي وملتزمون بما جاء ببيانه".
الاهلي-وسموحة (9)

سموحة يعلن تضامنه مع بيان الأهلي الناري

أعلن نادي سموحة السكندري تضامنه مع البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بعد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، وأعلن الأهلي انسحابه من الدوري، حال تأجيل أي مباراة له بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وذلك بعد أن أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، حسم موقف مواعيد المباريات المتبقية بالدوري يوم الإثنين المقبل، بعد أن تسلم تصورًا من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، حول شكل المسابقة.
فرج-عامر (1)

رئيس نادي سموحة يتضامن مع الأهلي في أزمة الدوري

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن تضامنه مع موقف مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد أن قرر عدم خوض أي مباريات في مسابقة الدوري المصري إلا بعد انتهاء جميع مؤجلات المسابقة المحلية، وحفظ حق النادي الأهلي في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «متضامنين مع الاهلي وملتزمين بما جاء ببيانه». ووجه اتحاد الكرة الدعوة لـ4 أندية أطراف الأزمة، وهم: الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود.
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