سموحة يعلن موقفه من استكمال الدوري بدون الدوليين

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م

فرج عامر

أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة قبوله استكمال مسابقة الدوري المصري بدون الدوليين لإنهاء البطولة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "سموحة يؤيد استكمال الدوري العام بدون الدوليين لإنهائه قبل بطولة الأمم الإفريقية علما بأن سموحة يضم محمد أبو جبل وأحمد فتوح". وكان أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كشف عن القرارات التي اتخذها المجلس بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز، ومطالبتهم بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وخرج مجلس إدارة النادي الأهلي بعدد من القرارات بعد اجتماعه الطارئ، أول من أمس السبت، حول المباريات المتبقية للفريق الأول، وباقي المباريات الخاصة بالأندية الأخرى،