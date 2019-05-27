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سريلانكا: إيقاف العمل بحالة الطوارئ خلال شهر

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م
تفجيرات سريلانكا
تفجيرات سريلانكا
أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الإثنين، أنه سيوقف العمل بحالة الطوارئ الصارمة خلال شهر، لأن الوضع الأمني عاد إلى طبيعته بنسبة 99% بعد اعتداءات عيد الفصح، قائلا: "إن قوات الأمن نجحت في استهداف جميع المسؤولين عن اعتداءات 21 أبريل، وتم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع الأمني المباشر، إلا أنه لم يعد من الضروري تمديدها فترة أطول"، مشيرا إلى أنه يقوم بإعادة هيكلة قوات الأمن ليضمن عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي هزت السلام الذي تشهده البلاد منذ عقد.
وأكدا سيريسينا، في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24"، أن قوات الأمن السريلانكية إما اعتقلت أو قتلت جميع الضالعين مباشرة في تفجيرات أحد الفصح.وتعود أسباب موجة العنف في سريلانكا إلى سلسلة تفجيرات وقعت في 21 أبريل الماضي، واستهدفت العديد من الكنائس والفنادق، يوم "عيد الفصح"، حيث قتل 321 شخصا، وأصيب أكثر
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شرطة-النمسا

البرلمان النمساوي يسحب الثقة من حكومة كورتس

وافق أعضاء البرلمان النمساوي على اقتراح بحجب الثقة عن حكومة المستشار المحافظ زيباستيان كورتس، الاثنين، وذلك بعد أيام من توليها إدارة البلاد بوصفها حكومة مؤقتة في أعقاب فضيحة تسجيل مصور. وأيد سحب الثقة نواب من الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الحرية اليميني المتطرف الذي كان متحالفاً مع حزب كورتس حتى أسبوع مضى، عندما تورط زعيمه في فضيحة تسجيل مصور دفعته للاستقالة. وأنهى كورتس تحالفهما وقاد ما كان فعلياً حكومة أقلية، بحسب موقع "العربية". كورتس، وحيد أبويه، فلا ذكر لأي فرد من العائلة سواه، إضافة لأبيه الذي كان يعمل مديرا بشركة، والأم كانت معلمة.
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إخلاء محطة قطارات شمال بروكسل بسبب وجود قنبلة

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الإثنين، إخلاء محطة القطارات الشمالية في العاصمة بروكسل، وذلك علي خلفية إنذار بوجود قنبلة. وقالت السلطات، في نبأ أوردته قناة "العربية الحدث"، إن "محطة القطارات الشمالية التي تم إخلاؤها بالكامل كبيرة جدا"، مضيفة أن "هناك معلومات عن وجود مواد مفخخة بمحطة القطارات، ولكن الشرطة لم تؤكد صحة تلك المعلومات بعد. وقالت الشرطة الفيدرالية إنها تجري عمليات تفتيش وتمشيط داخل المحطة. وكانت بروكسل قد شهدت سلسلة تفجيرات وقعت في 22 مارس عام 2016، حيث وقع في مطار بروكسل الدولي تفجيران وتفجير في محطة مترو مالبيك في بروكسل، بلجيكا.
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مصري ضمن فريق التحقيق في حادث «مسجدي نيوزيلندا»

اختير الخبير الأسترالي من أصل مصرى "نيك كالداس"، الذى كان يشغل منصب نائب مفوض شرطة، ضمن 3 خبراء سيشرفون على التحقيقات فى رد الشرطة النيوزيلاندية على حادث الاعتداء على مسجدى مدينة "كرايستشرش"، حسبما ذكرت شبكة "إس بى إس" الأسترالية. وأوضحت الشبكة الأسترالية أن "كالداس" أشرف على عديد من التحقيقات العالمية، أبرزها تحقيق محكمة العدل الدولية فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، وكذا تحقيق الأمم المتحدة في استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيماوية.
البرلمان الأوروبي

الانتخابات البرلمانية تكشف توجهات أوروبا السياسية

على مدى الأشهر القليلة الماضية، انتظر السياسيون في أوروبا نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيراتها الرئيسية على مجريات السياسة في المستقبل القريب داخل القارة واتحادها السياسي. الجبهات التي تصارعت على الفوز بالمقاعد داخل البرلمان الأوروبي، منحت السياسيين شعورا بأن هناك بالفعل حالة تناحر تعكس الأزمات السياسية الموجودة في العديد من الدول داخل القارة، والتي كان من الممكن لمس آثارها المختلفة في القلاقل التي ظهرت باحتجاجات فرنسا وسياسات ألمانيا.
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بعد حادث نيوزيلندا.. فيسبوك تقيد خدمة البث المباشر

أعلنت شركة فيسبوك، أمس الأربعاء، عن خطوات تمنع مؤقتا المستخدمين المخالفين لقواعدها من نشر تسجيلات فيديو حية، وذلك في أعقاب موجة غضب دولية أثارها مقتل 51 شخصا بالرصاص في مسجدين في نيوزيلندا، شهر مارس الماضي، في هجوم بثه المسلح بثا حيا على صفحته. ويأتي تشديد القواعد في وقت أحجم فيه البيت الأبيض عن المشاركة في اجتماع عقد في باريس وضم زعماء دول ورؤساء كبرى شركات التكنولوجيا، لدعم دعوة أطلقتها رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، لتشديد الإجراءات المناهضة لخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.
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كيف تورطت شركة إسرائيلية في اختراق «واتساب»؟

قد تتلقى مكالمة عبر تطبيق "واتساب" بحسن نية، ولكن ينتهي بك الأمر ضحية عملية اختراق وتجسس على هاتفك المحمول، حيث اكتشف القائمون على تطبيق المراسل الأشهر "واتساب"، الذي يستخدمه 1.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، في أوائل شهر مايو الجاري، ثغرة تمكن مجموعة من المتسللين من تثبيت برنامج مراقبة على كل من هواتف "الآيفون" أو تلك التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد"، عن طريق رصد الأهداف باستخدام وظيفة الاتصال الهاتفي بالتطبيق، وذلك من خلال استخدام برامج تجسس إسرائيلية.
سريلانكا تفجير عبوة ناسفة قرب صالة سينما بالعاصمة كولومبو (3)

مقتل مسلم وتدمير مساجد.. الفتنة الطائفية تضرب سريلانكا

أعلن رؤوف حكيم الوزير بالحكومة السريلانكية وزعيم المؤتمر الإسلامي، أن رجل مسلم لقي حتفه، وتم تدمير العشرات من المحال التجارية، والمساجد في أعمال عنف طائفي، ردا على تفجيرات عيد الفصح التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصا، وبحسب قناة العربية الحدث، أوضح الوزير أن "الرجل ضرب حتى الموت، عندما هاجمت مجموعة المتاجر والبيوت المملوكة لمسلمين شمال غربي سريلانكا". جاء ذلك بعدما أعلنت أمس الإثنين، فرض حظر التجوال ليلا في جميع أنحاء البلاد، وحظر "فيسبوك"، و"واتساب" ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي، بعد عمليات عنف مناهضة للمسلمين في عدة مدن.
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سريلانكا تحجب «فيسبوك» بسبب الاعتداء على المساجد

أجبرت أحدث العنف التي وقعت ضد المسلمين، في سريلانكا، أمس، الحكومة على حجب شبكات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الرسائل، بما فيها "فيسبوك" و"واتساب"، اليوم الإثنين، بعد نحو 3 أسابيع من تفجيرات عيد الفصح التي شنها متشددون على كنائس وفنادق، حيث ألقى عشرات الأشخاص الحجارة على المساجد والمتاجر التي يملكها المسلمون، كما اعتدي على شاب بالضرب في بلدة شيلاو على الساحل الغربي أمس، في نزاع بدأ على "فيسبوك"، وفرضت الشرطة حظر تجول في المنطقة حتى الرابعة فجر اليوم، "لاحتواء الوضع المتوتر".
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