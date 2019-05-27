سريلانكا: إيقاف العمل بحالة الطوارئ خلال شهر

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م

تفجيرات سريلانكا

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الإثنين، أنه سيوقف العمل بحالة الطوارئ الصارمة خلال شهر، لأن الوضع الأمني عاد إلى طبيعته بنسبة 99% بعد اعتداءات عيد الفصح، قائلا: "إن قوات الأمن نجحت في استهداف جميع المسؤولين عن اعتداءات 21 أبريل، وتم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع الأمني المباشر، إلا أنه لم يعد من الضروري تمديدها فترة أطول"، مشيرا إلى أنه يقوم بإعادة هيكلة قوات الأمن ليضمن عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي هزت السلام الذي تشهده البلاد منذ عقد.

وأكدا سيريسينا، في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24"، أن قوات الأمن السريلانكية إما اعتقلت أو قتلت جميع الضالعين مباشرة في تفجيرات أحد الفصح.وتعود أسباب موجة العنف في سريلانكا إلى سلسلة تفجيرات وقعت في 21 أبريل الماضي، واستهدفت العديد من الكنائس والفنادق، يوم "عيد الفصح"، حيث قتل 321 شخصا، وأصيب أكثر