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طبعة مصرية من رواية جوخة الحارثي الفائزة بالبوكر

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٧ م
جوخة الحارثي
جوخة الحارثي
تصدر مكتبة تنمية في القاهرة بالتعاون مع دار الآداب في بيروت طبعة مصرية من رواية "سيدات القمر"، التي فازت الأسبوع الماضي بجائزة المان بوكر الدولية، وهي من تأليف الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، وهي المرة الأولى منذ أنشئت "مان بوكر الدولية" في 2005 التي يفوز فيها كاتب عربي بالجائزة، والحارثي هي أيضا أول روائية عمانية يترجم لها عمل إلى الإنجليزية. وقال محمود لطفي مدير مكتبة تنمية: "الرواية ستتاح للبيع في المكتبة خلال أيام في طبعتها المصرية، وبسعر خاص يلائم القارئ المصري".
وأشار لطفي إلى أن المكتبة تلقت طلبات من عملائها لإتاحة الرواية وتوزيعها في مصر، وتم التوصل لاتفاق مشترك مع دار الآداب يعزز التعاون السابق معها، وأسفر عن وجود طبعات مصرية من أعمال أليف شافاق وايزابيل الليندي ، فضلا عن رواية بريد الليل لهدى بركات التي فازت الشهر الماضي بجائزة البوكر العربية.وفازت رواية
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غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

«شغل موظفين».. غادة والي تُنهي أزمة «أتيليه القاهرة»

قال الفنان التشكيلي أحمد الجنايني رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة، إن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي أنهت جميع المشاكل التي تواجه الأتيليه، ووعدت بسحب الدعوى القضائية المقدمة من الوزارة بحل الجمعية، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره أحمد الجنايني مع الوزيرة في مكتبها ظهر اليوم برفقة الفنانة سلوى أبو بكر والكاتب سعيد كفراوي والدكتورة صفية القباني. وأكد الجنايني في تصريحات لـ"التحرير"، على أن الوزيرة لم تكن على علم بكل هذه التفاصيل من دعوى حل الجمعية ولا بالقرارات الموجهة ضد الأتيليه قائلًا: «ده شغل موظفين».
اتيليه-القاهرة-احمد-الجنيني

هل يذهب أتيليه القاهرة لورثة «كوهين»؟.. القصة كاملة

في بداية أربعينات القرن الماضي شاهد الفنان المصري القدير محمد ناجي، تجربة «الأتيلية» الثقافي في أوروبا، فبعد عودته قرر أن يُمصر هذه التجربة فأنشأ أول أتيليه في الأسكندرية عام 1943، وبعد نجاح التجربة قرر في 1953 أن يقيم أتيليه القاهرة فاستأجر العقار الحالي من أصحابه، وهم عائلة يهودية الديانة يبدوا أنهم هجروا مصر منذ الخمسينيات، وهجروا معها أيضًا بيتهم «الأتيليه»، لكن منذ أيام ناب الوسط الثقافي نوبة من التخبط والتساؤلات بعد الحكم الصادر من وزارة التضامن ومحافظ القاهرة بحل جمعية أتيليه القاهرة.
المنشد-إيهاب-يونس

فعاليات «التنمية الثقافية» الفنية لهذا الأسبوع

نشر قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية التي يقيمها الصندوق التابع لوزارة الثقافة في إطار احتفالاته بشهر رمضان الكريم، خلال الأيام المقبلة وحتى يوم 24 رمضان، وتبدأ جميعها في تمام التاسعة والنصف مساءً، وإليكم جدول الفعاليات: السبت: حفل شباب الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك، ملتقى رؤية لأفلام الشباب (الدورة الثالثة) بالتعاون مع المركز القومي للسينما، حفل المنشد إيهاب يونس في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.
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هدى-بركات (2)

بنصف الثمن.. «تنمية» تصدر بريد الليل الفائزة بالبوكر

فازت الروائية اللبنانية هدى بركات بالجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» 2019، عن روايتها «بريد الليل»، في الحفل الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، واليوم أعلنت مكتبة تنمية للنشر عن اعتزامها لإصدار نسخة مصرية من الرواية، لتكون متوفرة في المكتبة الأسبوع القادم. هذا ما قاله صاحب مكتبة تنمية، محمود لطفي، لـ"التحرير"، وأضاف: "توصلنا لاتفاق مع دار «الأداب اللبنانية» للنشر والتوزيع، الصادر عنها العمل بصفتها مالكة لحقوق النشر على إصدار نسخة مصرية من الرواية، وبجانبها تواصلت الدار مع الكاتبة ورحبت بالموضوع".
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