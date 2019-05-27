طبعة مصرية من رواية جوخة الحارثي الفائزة بالبوكر

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٧ م

جوخة الحارثي

تصدر مكتبة تنمية في القاهرة بالتعاون مع دار الآداب في بيروت طبعة مصرية من رواية "سيدات القمر"، التي فازت الأسبوع الماضي بجائزة المان بوكر الدولية، وهي من تأليف الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، وهي المرة الأولى منذ أنشئت "مان بوكر الدولية" في 2005 التي يفوز فيها كاتب عربي بالجائزة، والحارثي هي أيضا أول روائية عمانية يترجم لها عمل إلى الإنجليزية. وقال محمود لطفي مدير مكتبة تنمية: "الرواية ستتاح للبيع في المكتبة خلال أيام في طبعتها المصرية، وبسعر خاص يلائم القارئ المصري".

وأشار لطفي إلى أن المكتبة تلقت طلبات من عملائها لإتاحة الرواية وتوزيعها في مصر، وتم التوصل لاتفاق مشترك مع دار الآداب يعزز التعاون السابق معها، وأسفر عن وجود طبعات مصرية من أعمال أليف شافاق وايزابيل الليندي ، فضلا عن رواية بريد الليل لهدى بركات التي فازت الشهر الماضي بجائزة البوكر العربية.وفازت رواية