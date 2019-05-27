رياضة

ساويرس يحصل على 3 مليارات جنيه بعد صعود أستون فيلا

تحرير:علي الزيني ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م
فرحة ناصف ساويرس
فرحة ناصف ساويرس
حسم فريق أستون فيلا الذي يستحوذ رجل الأعمال المصري الملياردير ناصف ساويرس، على 55% من النادي، تأهله إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه على ديربي كاونتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب ويمبلي، في نهائي بلاي أوفس، لينجح في الفوز بأغلى مباراة فى تاريخ كرة القدم، حيث سيحصل رفقاء أحمد المحمدي، على جوائز مالية تراكمية تتراوح بين 170 مليون إسترلينى، ويزيد الرقم إلى 300 مليون جنيه إسترليني إذا نجح في البقاء موسمين في البريميرليج.
ويعد نادي أستون فيلا الذي يترأسه ناصف ساويرس، ويتواجد ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطني أحمد المحمدي أول فريق يصل إلى المباراة النهائية موسمين متتاليين منذ أن حقق وست هام نفس الأمر عامي 2004 و2005، وآخر مرة فشل فيها فريق مرتين متتاليين كان ليستر سيتي عامي 1992 و1993. وكان فريق آستون فيلا هبط إلى دوري تشامبيونشيب
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فرحة-المصرى

المصري يختتم مبارياته بالدوري بثلاثية في الداخلية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره الداخلية، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب الذي يتبقى له مباراتان أمام الأهلي وبتروجيت، في المقابل تجمد رصيد الداخلية الذي هبط إلى القسم الثاني في وقت سابق، عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
الإسماعيلي - الجونة‎ (2)

الجونة ينجو من الهبوط بالتعادل مع الإسماعيلي

نجا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، رسميًا، من الهبوط للدرجة الثانية، بتعادله أمام ضيفه الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعبه بمدينة الغردقة. بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة، ويبتعد عن بتروجت آخر الهابطين بثلاث نقاط، والذي يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة حتى في حالة فوز الأخير بمباراته القادمة أمام المقاولون، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 43 نقطة محافظًا على موقعه بالمركز السابع.
الحذاء-الممزق‎

«الحذاء الممزق» يحسم أغلى مباراة في العالم

شهدت مباراة أستون فيلا أمام ديربى كاونتى، التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، فى مباراة الـ"بلاى أوف" المؤهلة للدورى الإنجليزى "البريميرليج"، لقطة غريبة من جانب اللاعب جاك جريليش نجم أستون فيلا والذى ساهم فى صعود فريقه، للبريميرليج. والتقطت عدسات الكاميرات صورة مقربة لحذاء جريليش والذى كان ممزقًا للغاية، وفسر اللاعب خوضه المباراة بهذا الحذاء بظنه أنه يجلب له الحظ، ويبدو أن خطته نجحت بالفعل. وقال جاك جريليش عقب الانتصار الكبير: "وصلت بفريق طفولتي إلى الدوري الممتاز.. ليس لدي كلمات للتعبير. لقد كانت مباراة صعبة للغاية".
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الحذاء-الممزق‎

«الحذاء الممزق» يحسم أغلى مباراة في العالم

شهدت مباراة أستون فيلا أمام ديربى كاونتى، التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، فى مباراة الـ"بلاى أوف" المؤهلة للدورى الإنجليزى "البريميرليج"، لقطة غريبة من جانب اللاعب جاك جريليش نجم أستون فيلا والذى ساهم فى صعود فريقه، للبريميرليج. والتقطت عدسات الكاميرات صورة مقربة لحذاء جريليش والذى كان ممزقًا للغاية، وفسر اللاعب خوضه المباراة بهذا الحذاء بظنه أنه يجلب له الحظ، ويبدو أن خطته نجحت بالفعل. وقال جاك جريليش عقب الانتصار الكبير: "وصلت بفريق طفولتي إلى الدوري الممتاز.. ليس لدي كلمات للتعبير. لقد كانت مباراة صعبة للغاية".
استون-فيلا‎

ساويرس يحقق أحلام جماهير أستون فيلا

فى العشرين من شهر يوليو عام 2018، بعدما تغير موقفه وسط الأندية الكبرى، وابتعد عن المنافسة على أي بطولة، وهبط إلى "تشامبيونشيب"، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي أن رجل الأعمال المصري الملياردير ناصف ساويرس، استحوذ على 55% من أسهم النادي، وتحالف مع المستثمر الأمريكي إنفستمنت ويس إيدينس، من أجل ضخ استثمارات ضخمة لإعادة النادي إلى مكانته، بعدما وافقت رابطة دورى الدرجة الأولى الإنجليزية على دخول المستثمرين الجدد، وتمويل أستون فيلا من رجلى الأعمال المصرى والأمريكى.
استون-فيلا

بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يعود إلى «البريميرليج»

بمشاركة الدولي المصري أحمد المحمدي نجح فريق أستون فيلا، في حسم بطاقة التأهل الأخيرة إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره ديربي كاونتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب ويمبلي، في نهائي بلاي أوفس. وتقدم أنور الغازي، قبل أن يضاعف جون ماكجين تقدم فريقه بهدف ثان، وأدرك جاك ماريوت هدف تقليص الفارق لكاونتي، ليلحق أستون بنورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد، بعد تأهلهما بشكل مباشر كأول وثاني الجدول، بينما خاض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات إضافية للمنافسة على البطاقة الثالثة.
أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

المحمدي يصنع لأستون فيلا في موقعة التأهل للبريميرليج

نجح الدولي المصري أحمد المحمدي في صناعة هدف تقدم فريقه أستون فيلا الإنجليزي، في شباك ديربي كاونتي، خلال المباراة التي تقام حاليًا على ملعب ويمبلي، في نهائي التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، واستلم لاعب الفراعنة الكرة، وأرسل عرضية من الجهة اليمنى، إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أنور الغازى برأسية من الوضع طائرًا في الشباك، وتعد هذه هي المرة السادسة التي يتواجه فيها أصحاب المركزين الخامس والسادس في المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية والأولى منذ عام 2005.
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