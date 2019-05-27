رياضة

ساويرس يحصل على 3 مليار ات جنيه بعد صعود أستون فيلا

تحرير:علي الزيني ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م
فرحة ناصف ساويرس
فرحة ناصف ساويرس
حسم فريق أستون فيلا الذي يستحوذ رجل الأعمال المصري الملياردير ناصف ساويرس، على 55% من النادي، تأهله إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه على ديربي كاونتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب ويمبلي، في نهائي بلاي أوفس، لينجح في الفوز بأغلى مباراة فى تاريخ كرة القدم، حيث سيحصل رفقاء أحمد المحمدي، على جوائز مالية تراكمية تتراوح بين 170 مليون إسترلينى، ويزيد الرقم إلى 300 مليون جنيه إسترليني إذا نجح في البقاء موسمين في البريميرليج.
ويعد نادي أستون فيلا الذي يترأسه ناصف ساويرس، ويتواجد ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطني أحمد المحمدي أول فريق يصل إلى المباراة النهائية موسمين متتاليين منذ أن حقق وست هام نفس الأمر عامي 2004 و2005، وآخر مرة فشل فيها فريق مرتين متتاليين كان ليستر سيتي عامي 1992 و1993. وكان فريق آستون فيلا هبط إلى دوري تشامبيونشيب
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فرج-عامر (2)

سموحة يعلن موقفه من استكمال الدوري بدون الدوليين

أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة قبوله استكمال مسابقة الدوري المصري بدون الدوليين لإنهاء البطولة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "سموحة يؤيد استكمال الدوري العام بدون الدوليين لإنهائه قبل بطولة الأمم الإفريقية علما بأن سموحة يضم محمد أبو جبل وأحمد فتوح". وكان أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كشف عن القرارات التي اتخذها المجلس بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية.
سيد-عبدالحفيظ

أول تعليق من الأهلي على مقترح الجبلاية بشأن الدوري

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف النادي من خوض مباريات مسابقة الدوري الممتاز، بدون اللاعبين الدوليين بناء على الاقتراح الذي خرج من اتحاد كرة القدم لاستكمال المسابقة المحلية قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (1)

رحلة مشجع زملكاوي إلى برج العرب لنهائي الكونفيدرالية

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه على حساب فريق نهضة بركان المغربي بعدما تغلب عليه في مباراة الإياب بهدف نظيف سجله محمود علاء ثم بعد ذلك اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها الفارس الأبيض لصالحة 5- 3، الأجمل في تتويج الزمالك باللقب الإفريقي الغائب منذ 2003 هو جمهور القلعة البيضاء الذي ساند فريقه وذهب من كل مكان في ربوع الجمهورية إلى استاد برج العرب بالإسكندرية خلال نهار رمضان وأثناء ساعات الصيام وهو ما ظهر جليًا خلال مباراة الأمس وامتلاء المدرجات باللون الأبيض.
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استون-فيلا

بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يعود إلى «البريميرليج»

بمشاركة الدولي المصري أحمد المحمدي نجح فريق أستون فيلا، في حسم بطاقة التأهل الأخيرة إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره ديربي كاونتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب ويمبلي، في نهائي بلاي أوفس. وتقدم أنور الغازي، قبل أن يضاعف جون ماكجين تقدم فريقه بهدف ثان، وأدرك جاك ماريوت هدف تقليص الفارق لكاونتي، ليلحق أستون بنورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد، بعد تأهلهما بشكل مباشر كأول وثاني الجدول، بينما خاض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات إضافية للمنافسة على البطاقة الثالثة.
أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

المحمدي يصنع لأستون فيلا في موقعة التأهل للبريميرليج

نجح الدولي المصري أحمد المحمدي في صناعة هدف تقدم فريقه أستون فيلا الإنجليزي، في شباك ديربي كاونتي، خلال المباراة التي تقام حاليًا على ملعب ويمبلي، في نهائي التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، واستلم لاعب الفراعنة الكرة، وأرسل عرضية من الجهة اليمنى، إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أنور الغازى برأسية من الوضع طائرًا في الشباك، وتعد هذه هي المرة السادسة التي يتواجه فيها أصحاب المركزين الخامس والسادس في المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية والأولى منذ عام 2005.
احمد-المحمدي‎

المحمدي في مهمة الصعود إلى البريميرليج اليوم

يحتضن ملعب ويمبلي اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا، المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، بين أستون فيلا وديربي كاونتي، وخسر ديربي مباراتيه أمام أستون فيلا هذا الموسم على أرضه بثلاثية نظيفة وخارج أرضه برباعية نظيفة، بل وفاز أستون فيلا بست مباريات من آخر 9 مواجهات أمام ديربي، وخسر مرة واحدة أتت في شهر ديسمبر من عام 2017، وبالنظر إلى آخر مباراة نهائية شهدت تسجيل الفريقين، كانت فوز وست هام 2-1 على بلاكبول في عام 2012، ومن بعدها لا يسجل سوى فريق واحد في تلك المباراة.
احمد-المحمدي‎

أستون فيلا إلى نهائي تصفيات البريميرليج

تأهل أستون فيلا إلى نهائي ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما انتزع فوزًا غاليًا من أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون، بركلات الترجيح (4- 3) خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب «ذا هاوثورنس» في إياب الدور نصف النهائي من التصفيات التأهيلية. وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بفوز وست بروميتش الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، بهدف دون رد، ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء التي حسمها المصري أحمد المحمدي.
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