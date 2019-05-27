ساويرس يحصل على 3 مليار ات جنيه بعد صعود أستون فيلا

تحرير:علي الزيني ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م

فرحة ناصف ساويرس

حسم فريق أستون فيلا الذي يستحوذ رجل الأعمال المصري الملياردير ناصف ساويرس، على 55% من النادي، تأهله إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه على ديربي كاونتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب ويمبلي، في نهائي بلاي أوفس، لينجح في الفوز بأغلى مباراة فى تاريخ كرة القدم، حيث سيحصل رفقاء أحمد المحمدي، على جوائز مالية تراكمية تتراوح بين 170 مليون إسترلينى، ويزيد الرقم إلى 300 مليون جنيه إسترليني إذا نجح في البقاء موسمين في البريميرليج.

ويعد نادي أستون فيلا الذي يترأسه ناصف ساويرس، ويتواجد ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطني أحمد المحمدي أول فريق يصل إلى المباراة النهائية موسمين متتاليين منذ أن حقق وست هام نفس الأمر عامي 2004 و2005، وآخر مرة فشل فيها فريق مرتين متتاليين كان ليستر سيتي عامي 1992 و1993. وكان فريق آستون فيلا هبط إلى دوري تشامبيونشيب

ويعد نادي أستون فيلا الذي يترأسه ناصف ساويرس، ويتواجد ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطني أحمد المحمدي أول فريق يصل إلى المباراة النهائية موسمين متتاليين منذ أن حقق وست هام نفس الأمر عامي 2004 و2005، وآخر مرة فشل فيها فريق مرتين متتاليين كان ليستر سيتي عامي 1992 و1993.



وكان فريق آستون فيلا هبط إلى دوري تشامبيونشيب موسم 2015/ 2016 بعدما تذيل جدول الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.



وتأسس أستون فيلا في 1874، في برمنجهام إنجلترا، وهو واحد من أهم أندية إنجلترا، ومن مؤسسى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويلعب حاليًا في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".