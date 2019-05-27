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إمام الحرم المكي السابق يثير الجدل بسبب فتوى

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م
عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق
عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق
أثار عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونتج عنه ردود فعل متباينة بين المغردين، وذلك بسبب دعوته، عبر قناة "SBC" السعودية، إلى عدم فصل الرجال عن النساء بساتر خلال الصلاة، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن يحدث في عهد النبي محمد، وتطرق أيضا إلى قضية مناداة المرأة باسمها مشيرا إلى أن نساء اليوم لسن بأكرم من زوجات الرسول والحلفاء الراشدين، قائلا إن الرسول لم يقل بوجوب فصل الرجال عن النساء بساتر، ووصف هذه العملية بأنها ناتجة عن "الوسوسة" حتى في الصلاة.
وأشار الكلباني إلى أن فصل الرجال عن النساء في الصلاة لم يكن شائعا في عهد الرسول والخلفاء الراشدين، كما إلى قضية مناداة النساء بأسمائهن داعيا إلى فعل ذلك، مشيرا إلى أن الرسول كان ينادي زوجاته بأسمائهن ولم يكن يخفيها، فنساء الحاضر لسن بأكرم من زوجات النبي، وذلك حسبما ذكر موقع "سي إن إن" بالعربية.الشيخ
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قصف سوريا

غارات إسرائيلية جديدة على موقع للجيش السوري

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، مساء اليوم الإثنين، بمقتل عسكري وجرح آخر وتدمير آلية عسكرية، في قصف إسرائيلي على أحد المواقع العسكرية السورية شرق خان أرنبة فى ريف القنيطرة. وقال مصدر عسكري لقناة الإخبارية السورية، إنه "في تمام الساعة 21:10 (بالتوقيت المحلي) استهدف العدو الإسرائيلي أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة"، مضيفا أن القصف أسفر عن مصرع مقاتل وإصابة آخر. وأعلنت دمشق مؤخرا، أن موقعا عسكريا في "مصياف"، استهدف بغارة جوية إسرائيلية أسفرت عن تدمير مبان وإصابة عسكريين بجروح.
المرأة السعودية

10 قواعد.. ما هي لائحة «الذوق العام» السعودية؟

بعد إقرارها، أثارت لائحة المحافظة على "الذوق العام"، ضجة بالمملكة العربية السعودية، دفعت وزارة الداخلية إلى نفي بدء العمل باللائحة، كما نفت ما تردد عن اعتقال أشخاص لارتدائهم "الشورتات" في أماكن عامة. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إنه "لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، والإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية، مضيفا أنه "سوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 444"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
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المجلس العسكري السوداني: الجيش لا يطمع في السلطة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن الجيش لا طمع له في السلطة داعيا إلى الانتظار 3 أشهر فقط، مؤكدا أن المجلس العسكري الانتقالي لن يقفل باب التفاوض، إذ أنه يعمل على إشراك جميع الأطياف في السودان، كما أن المجلس لن يسلم السودان إلا إلى أياد أمينة، ومن الضروري فرض هيبة الدولة في المرحلة الحالية. وفي وقت سابق اليوم، قال حميدتي إن هناك منظمات تتربص بأمن بالبلاد وشعبها -دون أن يذكر أسمها.
الملك-سلمان

الملك سلمان: ندين كافة أشكال التطرف ونواجهها بالفكر

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية أدانت كافة أشكال التطرف والإرهاب، وواجهتها بالفكر والعزم والحسم، وأكدت براءة الإسلام منها، وطالبت بأنّ تسود قيم العدل المجتمعات الإنسانية كافة، وأخذت على عاتقها العمل على نشر السلام، وأنشأت لذلك المراكز والمنصات الفكرية العالمية. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن العاهل السعودي، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في حفل افتتاح المؤتمر الدولي حول " قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة"، بحسب "سكاي نيوز عربية.
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المسجد النبوي يفطِّر زواره وفقا لاشتراطات صحية

يشهد المسجد النبوي الشريف زيادة في أعداد الوافدين من المصلين والزوار، خلال شهر رمضان المبارك، وسط استنفار كامل للخدمات بالمسجد، لتقديم أكمل رعاية وأفضل خدمات للتيسير على قاصدي المسجد الشريف، تحت إشراف مباشر من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة. ويتولى القائمون على وكالة الرئاسة للمسجد النبوي تنظيم إفطار للصائمين ومراقبة الأطعمة المسموح بها لداخل المسجد وفق اشتراطات صحية معينة، مع تنظيم دخول وخروج المصلين عبر أبواب المسجد النبوي بانسيابية تامة تحاشيًا للزحام.
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تصل للحبس.. عقوبات الإجهار بالإفطار في الدول العربية

مع حلول شهر رمضان المبارك كل عام، يكثر الجدل حول المجاهرين بالإفطار في نهار هذا الشهر الفضيل الذي يعد صيامه ركنا من أركان الإسلام الخمسة، ومدى الجرم الذي يرتكبه هؤلاء المفطرون في العلن، إذ يعد الإفطار في نهار رمضان بغير عذر من الأمور المحرمة شرعا، لأنه ترك ما فرضه الله تعالى نظرًا لقدسية هذا الشهر. وبعض الدول الإسلامية تفرض قوانين وشروطا خاصة خلال شهر رمضان المبارك، تجرم إفطار المواطنين والأجانب العلني في نهار رمضان، وفي المقابل هناك دول أخرى لا تتبع قوانين خاصة صريحة وواضحة ترتب عقوبات جزائية على الإفطار جهرًا في هذا الشهر.
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3 دول إسلامية تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان

أعلنت كل من سلطنة عمان وجزر القمر والمغرب، أن الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان، على خلاف معظم الدول العربية والإسلامية. وأعلنت نحو 18 دولة عربية أبرزها السعودية ومصر، أنّ أول أيام رمضان يوافق، الاثنين 6 مايو، إذ أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن الاثنين هو غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، كما أكدت دور الإفتاء في مصر والأردن والسودان وليبيا، ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، وأن الإثنين، هو أول أيام رمضان. كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في المنامة، ثبوت رؤية الهلال، مساء الأحد، ليكون الاثنين غرة رمضان في البحرين.
الملك-سلمان

الملك سلمان: نخدم الإسلام بعيدا عن كل ما يشوه صورته

قال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن بلاده كانت ولا تزال تدعو إلى الحفاظ على التسامح والوسطية والاعتدال التى يدعو إليها الإسلام. وأضاف الملك سلمان، فى كلمة وجهها للمواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نقلتها قناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم الأحد، إن بلاده أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والقضايا الإسلامية وكل ما يسهم فى نشر الدين الإسلامى بعيدًا عن كل ما يشوه صورته الحقيقية. وأكد أن بلاده كانت ولا تزال تدعو إلى الحفاظ على الصورة الوضاءة التى يتحلى بها هذا الدين الحنيف من تسامح واعتدال ووسطية.
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