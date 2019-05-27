تامر حبيب يكشف تفاصيل الحالة الصحية لرجاء الجداوي

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

رجاء الجداوي

طمأن السيناريست تامر حبيب، الجمهور على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "ذكرت قليل من الصحف والمصادر الصحفية أن الأستاذة الجميلة وأمي الثانية رجاء الجداوي، قد أُصيبت بعد ألف شر بجلطة في المخ، وأن هذه الإصابة قد تركت لديها أثرًا ضخمًا مش عايز حتى أقوله علشان مافولش على الست اللي هي الحمد لله زي الفل، لإن الكلام ده ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف تامر حبيب: "كل اللي حصل إن رجاء الجداوي تعبت تعب بسيط بسبب مجهود الصيام والسفر في اليومين اللي فاتوا، وعلى أثره عملت فحص والحمدلله كل وظائفها سليمة ومافيهاش أي حاجة تقلق، ومادخلتش العناية المركزة ولا حتى خمس دقايق كما ذُكر". تابع: "كفاية والنبي بقى، وتبينوا تبينوا تبينوا أنا في عرض دين النبي علشان