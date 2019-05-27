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تامر حبيب يكشف تفاصيل الحالة الصحية لرجاء الجداوي

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
طمأن السيناريست تامر حبيب، الجمهور على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "ذكرت قليل من الصحف والمصادر الصحفية أن الأستاذة الجميلة وأمي الثانية رجاء الجداوي، قد أُصيبت بعد ألف شر بجلطة في المخ، وأن هذه الإصابة قد تركت لديها أثرًا ضخمًا مش عايز حتى أقوله علشان مافولش على الست اللي هي الحمد لله زي الفل، لإن الكلام ده ليس له أي أساس من الصحة".
وأضاف تامر حبيب: "كل اللي حصل إن رجاء الجداوي تعبت تعب بسيط بسبب مجهود الصيام والسفر في اليومين اللي فاتوا، وعلى أثره عملت فحص والحمدلله كل وظائفها سليمة ومافيهاش أي حاجة تقلق، ومادخلتش العناية المركزة ولا حتى خمس دقايق كما ذُكر". تابع: "كفاية والنبي بقى، وتبينوا تبينوا تبينوا أنا في عرض دين النبي علشان
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ولد الغلابة 22..هذا شرط عيسى ليبدأ في صناعة المخدرات

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، العديد من الأحداث المثيرة خاصة بعد ذهاب "عيسى" الذي يجسده الفنان أحمد السقا إلى مخزن المدرسة، ليبحث عن المخدرات التي خبأها هناك ولم يجدها، وشك في "غفير" المدرسة، وذهب إليه وهدده وأخبره أن هناك شيئًا ضاع منه ملكًا لمجرم، وإذا لم يعده فسيتم قتله، ولكنه لم يصل إلى شيء وذهب على الفور إلى "فرح" التي تجسدها الفنانة مي عمر، وأخبرها بما حدث، وبعدها لاحقه أقارب «رشوان» الذي يجسده عماد زيادة، ليعرفوا من أين جاء بالمخدرات، ولكن "عيسى" تعامل معهم بذكاء.
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رامز جلال يوقف حلقة طارق الشناوي ويوجه رسالة للجمهور

في حلقة اليوم الإثنين، الثاني والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الناقد الفني، وفي أثناء مقلب انحدار القارب بين الشلالات والصخور سقط الشناوي وكاد أن يغرق وبدأ الممثلون في الصراخ بشكل هستيري، حتى تم إنقاذه، وبعد ذلك أوقف رامز الحلقة، وظهر صوته يقول: "أعزائي المشاهدين اللي حصل في الجزء الجاي من الحلقة مش هينفع يتحكي، لكن ينفع بس أنكم تشوفوه زي ما هو، بس عايز أقول على 3 حاجات".
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وائل نور يغني «آه لو لعبت يا زهر» (فيديو)

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، فيديو يجمعه بالفنان الراحل وائل نور وهما يغنيان أغنية «آه لو لعبت يا زهر» من مسلسل «شقة فيصل»، وعلق عليه: «آه لو لعبت يازهر.. ميزو القناص وأيمن ريموت.. مسلسل شقة فيصل»، وحقق الفيديو 67 ألف مشاهدة، وتفاعل الجمهور معه الذين أخذو يدعون للراحل ويترحمون عليه، ويعد مسلسل «شقة فيصل» هو آخر عمل شارك فيه وائل نور قبل رحيله فى مايو 2016، والذي اختاره ليعود به إلى جمهوره بعد غياب 7 سنوات عن الشاشة، ولكن فاجأته الأزمة القلبية خلال تصوير المشاهد الأخيرة له، ليموت دون إتمام دوره.
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تفاصيل حالة رجاء الجداوي الصحية بعد نقلها للمستشفى

تعرضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، لتخضع لبعض الفحوصات الطبية، للوقوف على تفاصيل الحالة. وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تفاصيل وعكة رجاء الجداوي، وقالت في تصريحات لها، إنها تعرضت لأزمة صحية وارتفاع في مستوى ضغط الدم، تطلب نقلها للمستشفى، متابعة: "رجاء الجداوي شعرت ببعض التعب والارهاق الشديد عقب عودتها من دبي، وهي في غرفة عادية، وليست في العناية المركزة، وتحتاج ليومين راحة داخل المستشفى، للاطمئنان عليها، ثم تغادر بعد ذلك".
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رامز في الشلال.. تامر حبيب ينطق الشهادتين

في حلقة اليوم الأربعاء، عاشر أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، السيناريست تامر حبيب، وفي هذه الحلقة وأثناء مقلب الشلال، وانحدار القارب بين الصخور، بدأ رامز في مضايقة حبيب، وعلا صوت الممثلين بالصراخ لخلق حالة من الفزع ولإرهاب السيناريست، فبدأ تامر حبيب بالصراخ لدرجة أنه شعر باقتراب الموت منه وبدأ في ترديد الشهادتين، ورغم ذلك استمر رامز في مضايقة السيناريست، بتحركاته على القارب.
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الواد سيد الشحات (9)| أحمد فهمي يدخل عالم الجن

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي، والذي يعرض على شاشة dmc، بذهاب "سيد" يجسده أحمد فهمي، و"فخر" يجسده محمد عبد الرحمن، إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لإخراج شقيقتهما "دعاء"، لكنهما فوجئا بأنها "ملبوسة". ذهب سيد وفخر إلى دجال، أخبرهما بأن الجن الذي يسيطر على شقيقتهما يدعى خالد ولن يخرج منها لأنه يحبها، ولكي يحاولا إقناعه بالخروج، عليهما الذهاب إلى عالم الجن، وفي البداية تردد سيد لكن فخر استطاع إقناعه بالذهاب هناك وتخليص شقيقتهما من هذا الجن.
شريف-مدكور

شريف مدكور: مش مستوعب إني فاطر في رمضان

عبّر الإعلامي شريف مدكور، مساء اليوم الإثنين، عن حزنه الشديد، بعد إجرائه عملية جراحية الأيام الماضية لاستئصال ورم خبيث بالقولون، أدت لعدم قدرته على صيام شهر رمضان المبارك هذا العام 2019. وكتب شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "أنا مستوعب جدًا إن عندي سرطان، بس مش مستوعب إني فاطر في رمضان"، وانهالت عليه التعليقات المساندة له والمتمنية له الشفاء العاجل، ومن بين المعلقين الفنانة نشوى مصطفى، والفنانة عبير صبري، والفنانة مي سليم، والإعلامية سالي عبدالسلام، والإعلامي عمرو خليل، والكاتبة فريدة الشوباشي، وغيرهم ممن حرصوا على دعمه في محنته.
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