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غش وتسريب وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية شهدت عدد من اللجان على مستوى الجمهورية بعض التجاوزات تنوعت ما بين تسريب الامتحان عبر «واتساب» أو دخول اللجان بالهاتف المحمول
تحرير:أمينة محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
التعليم الفني
التعليم الفني
تفقد الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، برفقة هاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، اليوم الإثنين، لجان سير امتحانات المدارس الفنية بمحافظة المنوفية، للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان، وزار لجنة مدرسة قويسنا الثانوية الزراعية بنين، والتي تضم 22 لجنة، ولجنة مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين والتى تضم 26 لجنة. وشدد على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان ومن يتم ضبط التليفون المحمول معه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وعمل محضر غش فى الحال.
ونبه عمارة على مراقبي الأدوار بضرورة التأكد من شخصية الطالب داخل لجان الامتحان. وخلال الجولة حول عمارة رئيس اللجنة والمراقب الأول فى كل من اللجنتين للشئون القانونية، لوجود تليفونات محمولة مع الطلاب داخل اللجان، وعدم التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفونات داخل اللجان. اقرأ أيضا| مطواة وتأخير وتسريب..
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«مصر للطيران» تلغي رحلتيها للخرطوم غدا لهذا السبب

صرح مصدر مسئول في شركة مصر للطيران، بأنه نظرًا للأحداث الجارية في السودان، فقد تقرر إلغاء رحلتي الشركة رقم MS 857 وMS 855 المقرر إقلاعهما غدًا الثلاثاء، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي، في السابعة صباحًا والرابعة عصرًا. وأوضح بيان للشركة مساء الإثنين، أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط للجوية يتابع تطورات الموقف أولاً بأول لمعرفة أي جديد في هذا الشأن. وتهيب شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين على الرحلتين ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران.
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مدارس التعليم الفني

مطواة وتأخير وتسريب.. تجاوزات امتحان الدبلوم

أدى صباح اليوم السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018-2019. وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقا لما ورد في جداول الامتحانات، موضحا أن غرفة عمليات التعليم الفني تلقت عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية.
مدارس التعليم الفني

بعد أولى ثانوي.. تأجيل امتحان شهادة الدبلومات الفنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بيانا، بشأن تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية، قالت فيه: "من منطلق الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 - 2019، والمقرر عقدها غدا الخميس، إلى يوم السبت 1 يونيو المقبل، موضحة أن التأجيل للمواد المقرر امتحانها غدا فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجداول المعلنة مسبقا.
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تأجيل امتحان اللغة الأجنبية لأولى ثانوي بسبب الحر

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بيانا، تعلن فيه تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي، قائلة: "من منطلق حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي والمقرر عقده غدا الخميس، إلى يوم السبت 1 يونيو 2019، وأكدت الوزارة، التأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقا".
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غش وضرب وتسريب.. أخطاء بالجملة في امتحان الدبلوم

واصل، اليوم الإثنين، طلاب شهادة الدبلومات الفنية، امتحانات الدور الأول، وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، بأن متابعة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول بجميع تخصصاتها جاءت كالتالي: لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية، إذ أدى الطلاب الامتحان على فترتين، مشيرا إلى أنه ورد لغرفة العمليات إشارة بشأن وجود صورة من امتحان الرياضة العامة على جروب فيسبوك باسم "تنسيق الدبلومات الفنية للكليات والمعاهد"، وبالتواصل مع المطبعة السرية للتعليم الفني تبين أنه امتحان دولة السودان.
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