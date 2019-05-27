غش وتسريب وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية شهدت عدد من اللجان على مستوى الجمهورية بعض التجاوزات تنوعت ما بين تسريب الامتحان عبر «واتساب» أو دخول اللجان بالهاتف المحمول

تحرير:أمينة محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م

التعليم الفني

تفقد الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، برفقة هاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، اليوم الإثنين، لجان سير امتحانات المدارس الفنية بمحافظة المنوفية، للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان، وزار لجنة مدرسة قويسنا الثانوية الزراعية بنين، والتي تضم 22 لجنة، ولجنة مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين والتى تضم 26 لجنة. وشدد على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان ومن يتم ضبط التليفون المحمول معه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وعمل محضر غش فى الحال.

ونبه عمارة على مراقبي الأدوار بضرورة التأكد من شخصية الطالب داخل لجان الامتحان. وخلال الجولة حول عمارة رئيس اللجنة والمراقب الأول فى كل من اللجنتين للشئون القانونية، لوجود تليفونات محمولة مع الطلاب داخل اللجان، وعدم التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفونات داخل اللجان. اقرأ أيضا| مطواة وتأخير وتسريب..