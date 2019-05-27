جريمة

شاب يلقي أمه من «البلكونة» في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
"ألو شرطة النجدة أمي وقعت من البلكونة" بهذه الكلمات تلقت شرطة النجدة في كفر الشيخ بلاغا من "مصطفى . ا" ، 37 عامًا، صاحب محل قطع غيار سيارات مقيم في شارع المهدي المتفرع من شارع الجيش بمدينة دسوق، لتنطلق على الفور سيارات النجدة، ويتبين سقوط "يسرية . ا. م" في العقد السادس من العمر من بلكونة الدور الأول علوى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي في المحافظة يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من شاب أكد سقوط والدته من "بلكونة" الدور الأول علوى.
انتقلت على الفور قوة أمنية يترأسها المقدم هشام السمادوني رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، وبمناقشة نجل المتوفاة، أفاد بأنها سقطت من البلكونة، وبتطوير المناقشة اعترف بإلقائها من بلكونة الطابق الأول علوى بمنزلهما وأنه يعاني من أزمة نفسية ويتردد على أحد الأطباء النفسيين منذ قرابة سنتين، وأنه قام بإلقائها بعد
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10 مصابين في سقوط ميكروباص من أعلى نفق أحمد عرابي

اختلال عجلة القيادة في يد سائق تسبب في سقوط سيارة ميكروباص من أعلى نفق أحمد عرابي بالجيزة، اليوم الإثنين، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال، وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك بعد تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى النفق في اتجاه الطريق الدائري، ووجود مصابين، وبإجراء التحريات الأولية تبين اختلال عجلة القيادة في يد السائق بعد انفجار أحد إطارات السيارة ما أدى إلى سقوطها، وتم الدفع بالأوناش لرفع حطام السيارة، ونشر الخدمات المرورية.
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فلاح يقتل والده لخلاف على «نوع تقاوي الذرة» بالمنيا

شهدت إحدى قرى محافظة المنيا، قتل فلاح والده باستخدام آلة حادة "فأس" وضربه بها على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة؛ وذلك خلال مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلاف على تحديد نوع الذرة التي تُزرع داخل الأرض الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المُتهم والسلاح المُستخدم، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل فلاح داخل أرضه الزراعية في إحدى قرى المركز.
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إصابة عقيد ومجندين في انقلاب سيارة شرطة ببنى سويف

أصيب عقيد ومجندان بكدمات، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة شرطة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة شرطة يستقلها، عقيد واثنان من المجندين، والذي وجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.
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المتهم بقتل زميله في بولاق: «بياخد مني الزباين»

اعترف المتهم بقتل زميله "بائع ملابس" بمنطقة بولاق الدكرور أمام ضباط المباحث أن خلافات مالية ومشاجرات بينهما من وقت لآخر وراء الجريمة، مضيفا أن المجنى عليه كان يستقطب الزبائن من المحل الخاص به لشراء ملابس من المحل ملكه بقوله "بياخد مني الزباين"، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة شاهده يستقطب أحد الزبائن فعاتبه، ونشبت بينهما مشاجرة، واستل سكينا وطعن به المجني عليه طعنة نافذة سقط على أثرها جثة هامدة غارقا في دمائه، وحاول الهرب إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه.
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المتهمون-بالقتل-فى-سوهاج

ضبط 5 أشخاص قتلوا اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج

خلافات أبناء عمومة على قطعة أرض بسوهاج، تحولت إلى جريمة قتل جماعي، فتح خلالها خمسة متهمين النيران على أبناء عمومتهم، فقتلوا اثنين وأصابوا ثالثا بطلقات نارية، وهو ما دفع قوات الأمن إلى الاستنفار للقبض على الجناة، وأرشد أهلية الضحايا عن هوية 5 متهمين بشن الهجوم بالأسلحة النارية على المجني عليهم، وتمكنت قوات الأمن خلال ساعات محدودة، من تتبع المتهمين، وتحديد مكان اختبائهم، والقبض عليهم وبحوزتهم 5 بنادق آلية وعشرات الطلقات، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها معهم.
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كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
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حبس زوجة وابن عمها قتلا الزوج وسرقا مدخراته بالهرم

أمرت نيابة الهرم، بحبس ربة منزل تبلغ من العمر 20 سنة، ونجل عمها 28 سنة، لاتهامهما بإقامة علاقة غير مشروعة، وقتل زوج الأولى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة أموال ومدخرات المجني عليه فى محاولة لتضليل رجال المباحث، وتصوير الجريمة باعتبارها جريمة قتل بغرض السرقة، إلا أن القدر شاء أن يكشف تفاصيل جريمتهما، حسب اعترافات العشيق، الذى ألقى الأهالي القبض عليه أعلى سطح العقار الذى شهد الجريمة، وبحوزته مبلغ 3 آلاف و595 جنيها وهاتف محمول، منحتهم له الزوجة لزعم سرقتهم لتضليل الشرطة.
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انتحار طبيب بإلقاء نفسه من شرفة منزله في الإسكندرية

أقدم طبيب بشري في العقد الثامن من عمره، على الانتحار، مساء السبت، بإلقاء نفسه من شرفة منزله بالدور الثاني في منطقة جليم بشرق محافظة الإسكندرية، بسبب مروره بأزمة نفسية. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول ببلاغ يفيد بانتحار طبيب في شارع عبدالحميد الديب بمنطقة جليم شرق المدينة، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم ترافقهم سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة وجود جثة للمدعو "ع. أ. ح" 72 عامًا، طبيب بشري على المعاش، مسجاة أمام العقار المشار إليه.
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