شاب يلقي أمه من «البلكونة» في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م

صورة أرشيفية

"ألو شرطة النجدة أمي وقعت من البلكونة" بهذه الكلمات تلقت شرطة النجدة في كفر الشيخ بلاغا من "مصطفى . ا" ، 37 عامًا، صاحب محل قطع غيار سيارات مقيم في شارع المهدي المتفرع من شارع الجيش بمدينة دسوق، لتنطلق على الفور سيارات النجدة، ويتبين سقوط "يسرية . ا. م" في العقد السادس من العمر من بلكونة الدور الأول علوى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي في المحافظة يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من شاب أكد سقوط والدته من "بلكونة" الدور الأول علوى.

انتقلت على الفور قوة أمنية يترأسها المقدم هشام السمادوني رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، وبمناقشة نجل المتوفاة، أفاد بأنها سقطت من البلكونة، وبتطوير المناقشة اعترف بإلقائها من بلكونة الطابق الأول علوى بمنزلهما وأنه يعاني من أزمة نفسية ويتردد على أحد الأطباء النفسيين منذ قرابة سنتين، وأنه قام بإلقائها بعد