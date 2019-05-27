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10 قواعد.. ما هي لائحة «الذوق العام» السعودية؟

أثارت لائحة الذوق العام جدلا بين أفراد المجتمع السعودي مع اقتراب تطبيقها والذي كان من المفترض أن يتم بداية هذا الأسبوع.. فما قواعد هذه اللائحة؟
٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م
المرأة السعودية
المرأة السعودية
بعد إقرارها، أثارت لائحة المحافظة على "الذوق العام"، ضجة بالمملكة العربية السعودية، دفعت وزارة الداخلية إلى نفي بدء العمل باللائحة، كما نفت ما تردد عن اعتقال أشخاص لارتدائهم "الشورتات" في أماكن عامة. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إنه "لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، والإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية، مضيفا أنه "سوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 444"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز أقر، في 9 أبريل الماضي، الموافقة على لائحة المحافظة على الذوق العام، وحدد مجلس مدة 30 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية لبدء العمل باللائحة، ونشرت جريدة "أم القرى" القرار في 24 أبريل، وكان متوقعا أن يبدأ العمل باللائحة مطلع الأسبوع
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