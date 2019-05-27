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مدير مستشفى 57 يكشف تفاصيل أغنية محمد منير الجديدة

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
محمد منير
محمد منير
"لا تخاف من الخوف ولا يهمكش ظروف قوم حارب، بطل الحكايات قدر على الصعب وفاق قوم حارب، أنت البطل اللي بنستناه فرحنا وقوم، الدنيا معاك، ناسك عايزاك".. بهذه الكلمات التي كتبها الشاعر نصر الدين ناجي، وقام بتلحينها أحمد فرحات؛ يقدم الفنان محمد منير أغنيته "أنت البطل" لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357، وقام بتسجيلها فور عودته من أسوان، وطرحتها مساء اليوم الإثنين "57357" عبر حسابها الرسمي بـ"يوتيوب". وتبرع "الكينج" بأجره الذي لم يزد على 500 ألف جنيه لصالح مستشفى أورام أسوان.
وكشف الدكتور شريف أبو النجا، مدير 57357، تفاصيل غناء محمد منير للمستشفى، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، قائلا: "إحنا السنة دي ماكناش ناويين نعمل إعلانات جديدة غير الإعلانات إللي بنعملها بجهودنا الذاتية بفريق المستشفى، شركة كابسي المحترمين قرروا يجبروا بخاطر المستشفى وأطفالها، وقرروا يعملوا الإعلان بتاع كل سنة". أضاف:
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مايلي-سايروس-ونيكي-ميناج

«خناقة قطط».. مايلي سايروس تسخر من نيكي ميناج

أثارت الممثلة والمغنية الأمريكية مايلي سايروس حالة من الجدل مؤخرًا بعد سخريتها من المغنية نيكي ميناج في أحدث أغانيها Cattitude، والتي عدّها الجمهور اسمًا على مسمى؛ لأن الأغنية تضمنت استفزازا واضحًا من مايلي سايروس لزميلتها مغنية الراب نيكي ميناج، تمامًا كما تفعل القطط، فقالت في أحد مقاطعها: "أنا أحبك يا نيكي لكني أستمع إلى كاردي بي". وتسببت كلمات الأغنية في حالة من الجدل على موقع تويتر، فاقتبس المستخدمون كلمات الأغنية بطريقتهم الخاصة، فمرة يسخرون من مايلي ذاتها، وأخرى يسخرون من أريانا جراندي، بحسب موقع "Refinery 29" الأمريكي.
رامي-عياش

رسالة قاسية من رامي عياش لفضل شاكر بعد عودته للفن

حل المطرب اللبناني رامي عياش، ضيفا على الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها «عائشة شو»، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وتحدث بجرأة عن رأيه في الفنان تامر حسني، وكذلك مواطنه فضل شاكر الذي وجه له رسالة قاسية خاصة بعد قرار عودته للفن، كما أبدى رأيه في فكرة وصول الفنانين للعالمية، وكيف يرى أغاني المهرجانات وهل ستستمر أم لا، كما تحدث عن السبب الذي منعه من قبول منصب إحدى الوزارات بلبنان بعدما عُرضت عليه، وهذا أبرز ما قاله رامي عياش في الحلقة.
رامي-عياش

رامي عياش: عمرو دياب رقم 1 في الوطن العربي

قال الفنان رامي عياش، إنه يصنف النجم عمرو دياب، المطرب رقم 1 في الوطن العربي، مضيفًا خلال حلوله ضيفًا في برنامج "عايشة شو"، تقديم الإعلامية التونسية عائشة عثمان، مساء اليوم السبت: "عمرو دياب أكيد هو المطرب رقم 1 في الوطن العربي، ولا أخشى أن أضايق الآخرين بهذا التصريح، عمرو دياب له أسلوب مختلف تمامًا عني في الغناء والموسيقى، بالمعنى الدقيق هو السهل الممتنع، بالإضافة إلى نجاحه في الاستمرارية، الاستمرارية أهم من النجاح، وهو مستمر من فترة كبيرة، وهذا يدل على نجاح ونجومية كبيرة، وأنا أحترمه للغاية لتعبه وسهره على المحافظة على اسمه".
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هشام-عباس

هشام عباس: غِرت من محمد منير بسبب هذه الأغنية

حل المطرب هشام عباس ضيفًا على الإعلامية إنجي نور فى برنامجها "سري مش للغاية" المذاع على "نغم إف إم"، وتحدث معها عن سبب غيرته من الفنان محمد منير، وأسباب استخدامه مفردات جريئة في بعض أغانيه، كما كشف عن نوعية الأغاني التي يحبها. وقال "عباس" إنه حصل على جوائز بسبب غنائه تتر مسلسل «يتربى في عزو» للفنان يحيى الفخراني، الذى يعد أشهر تتر غناه، وكشف عن الشاعر الذى يتمنى أن يعود ويعمل معه مرة أخرى، وتصدر بهذه التصريحات تريند مواقع التواصل الإجتماعي، وهذه أبرز تصريحاته.
على-الحجار

أشهر مطربي تترات رمضان.. علي الحجار الأول

مع اقتراب موسم رمضان، وبدء المطربين فى الإعلان عن المسلسلات التى سيقومون بغناء تتراتها، فنستغل الفرصة ونغوص فى أعماق الماضي، ونسترجع ذكريات أهم مطربي تترات المسلسلات، سواء كان على الحجار، محمد الحلو، مدحت صالح، وغيرهم من علامات تترات رمضان التى كانت سببا فى شهرة هؤلاء المطربين ويعتبرونها أهم جزء فى مشوارهم الفني، على عكس بعض المطربين الآن، الذين يلجأون إلى هذا النوع من الغناء بحثا عن المال، أو التواجد، أما فى الماضي، فكان الفنان يريد ترك بصمة، ويصنع شهرة للعمل من خلال صوته الموضوع على كلمات وألحان كبار الشعراء والملحنين وقتها.
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