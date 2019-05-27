مدير مستشفى 57 يكشف تفاصيل أغنية محمد منير الجديدة

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

محمد منير

"لا تخاف من الخوف ولا يهمكش ظروف قوم حارب، بطل الحكايات قدر على الصعب وفاق قوم حارب، أنت البطل اللي بنستناه فرحنا وقوم، الدنيا معاك، ناسك عايزاك".. بهذه الكلمات التي كتبها الشاعر نصر الدين ناجي، وقام بتلحينها أحمد فرحات؛ يقدم الفنان محمد منير أغنيته "أنت البطل" لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357، وقام بتسجيلها فور عودته من أسوان، وطرحتها مساء اليوم الإثنين "57357" عبر حسابها الرسمي بـ"يوتيوب". وتبرع "الكينج" بأجره الذي لم يزد على 500 ألف جنيه لصالح مستشفى أورام أسوان.

وكشف الدكتور شريف أبو النجا، مدير 57357، تفاصيل غناء محمد منير للمستشفى، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، قائلا: "إحنا السنة دي ماكناش ناويين نعمل إعلانات جديدة غير الإعلانات إللي بنعملها بجهودنا الذاتية بفريق المستشفى، شركة كابسي المحترمين قرروا يجبروا بخاطر المستشفى وأطفالها، وقرروا يعملوا الإعلان بتاع كل سنة". أضاف: