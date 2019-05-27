حبس سيدة لسرقتها 200 ألف بـ«طريقة الاحتكاك»

تحرير:يونس محمد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م

ارشيفية

أمرت نيابة الدرب الأحمر، اليوم الإثنين، بحبس سيدة، لاتهامها بارتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية، بالاشتراك مع ابنتها، عن طريق الاحتكاك بالمواطنين فى المواصلات العامة. وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من "عاملَين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم، قالا فيه أنهما صرفا مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيك.

وأضافا أنهما استقلا سيارة أجرة من أمام البنك، وعقب وصولهما لمحل عملهما فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله. كما كشفت التحقيقات، عن أنه عقب البلاغ تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، سيدتان الأولى مسجلة جنائياً 55 سنة سبق اتهامها فى 90 قضية آخرهم قضية