جريمة

حبس سيدة لسرقتها 200 ألف بـ«طريقة الاحتكاك»

تحرير:يونس محمد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م
ارشيفية
ارشيفية
أمرت نيابة الدرب الأحمر، اليوم الإثنين، بحبس سيدة، لاتهامها بارتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية، بالاشتراك مع ابنتها، عن طريق الاحتكاك بالمواطنين فى المواصلات العامة. وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من "عاملَين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم، قالا فيه أنهما صرفا مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيك.
وأضافا أنهما استقلا سيارة أجرة من أمام البنك، وعقب وصولهما لمحل عملهما فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله. كما كشفت التحقيقات، عن أنه عقب البلاغ تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، سيدتان الأولى مسجلة جنائياً 55 سنة سبق اتهامها فى 90 قضية آخرهم قضية
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

معركة بين تجار مخدرات في حلوان بسبب «أسعار الكيف»

تشاجر شقيقان يعملان في تجارة المخدرات بمنطقة المعصرة في حلوان مع تاجر آخر منافس لهما، اليوم، بسبب الاختلاف على ثمن بيع المخدرات، وقام الشقيقان على أثرها بالصعود إلى مسكن المجني عليه، وإلقائه من البلكونة ليسقط من الطابق الثانى أرضًا، ولم يكتفيا بذلك، واستمرا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتركاه في الشارع ينزف وتجمع الأهالى وتم إبلاغ الشرطة. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أطراف المشكلة وهم "توفيق. ف"، وشهرته "فرنسا"، وشقيقه أحمد. ف"، وشهرته "الشيخ"، مقيمان بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليهما فى عدد من القضايا، وشخص أصيب جراء التعدى عليه بالأسلحة.
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شاب يلقي أمه من «البلكونة» في كفر الشيخ

"ألو شرطة النجدة أمي وقعت من البلكونة" بهذه الكلمات تلقت شرطة النجدة في كفر الشيخ بلاغا من "مصطفى . ا" ، 37 عامًا، صاحب محل قطع غيار سيارات مقيم في شارع المهدي المتفرع من شارع الجيش بمدينة دسوق، لتنطلق على الفور سيارات النجدة، ويتبين سقوط "يسرية . ا. م" في العقد السادس من العمر من بلكونة الدور الأول علوى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي في المحافظة يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من شاب أكد سقوط والدته من "بلكونة" الدور الأول علوى.
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10 مصابين في سقوط ميكروباص من أعلى نفق أحمد عرابي

اختلال عجلة القيادة في يد سائق تسبب في سقوط سيارة ميكروباص من أعلى نفق أحمد عرابي بالجيزة، اليوم الإثنين، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال، وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك بعد تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى النفق في اتجاه الطريق الدائري، ووجود مصابين، وبإجراء التحريات الأولية تبين اختلال عجلة القيادة في يد السائق بعد انفجار أحد إطارات السيارة ما أدى إلى سقوطها، وتم الدفع بالأوناش لرفع حطام السيارة، ونشر الخدمات المرورية.
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فلاح يقتل والده لخلاف على «نوع تقاوي الذرة» بالمنيا

شهدت إحدى قرى محافظة المنيا، قتل فلاح والده باستخدام آلة حادة "فأس" وضربه بها على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة؛ وذلك خلال مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلاف على تحديد نوع الذرة التي تُزرع داخل الأرض الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المُتهم والسلاح المُستخدم، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل فلاح داخل أرضه الزراعية في إحدى قرى المركز.
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عصابة ميكروباص الدائري: «بنسرق الركاب ونجيب حشيش»

تغيرت عادته في استقلال سيارة أجرة "تاكسي" للذهاب للمنزل مثل باقي الأيام، فقرر ركوب أي سيارة في طريقه حتى يلحق موعد السحور مع أفراد أسرته، صعد سلم الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وتوقفت سيارة ميكروباص أمامه سأله قائدها: "رايح على فين يا بيه؟"، وعقب صعوده لاحظ 4 أشخاص بدت عليهم ملامح الإجرام، فحاول النزول في أقرب محطة لكن سرعان ما اكتشف سقوطه ضحية تشكيل عصابي، أشهر أحدهم فرد خرطوش ووضعه على رأسه بينما هدده ثانٍ بسكين على صدره، وطالبه الثالث بصوت جهوري: "طلع اللى معاك بدل ما تموت برصاصة أو جسمك يتقطع حتت وإحنا فى رمضان ماحدش فاضيلك".
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كشف لغز سرقة 374 ألف جنيه من تاجر عربي بمصر القديمة

نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتعاون مع قطاع الأمن العام، اليوم الأحد، فى كشف لغز سرقة أكثر من ربع مليون جنيه من تاجر يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وتبين أن 7 أشخاص استوقفوه وانتحلوا شخصية رجال الشرطة لسرقته بمنطقة مصر القديمة. تعود الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بلاغا من أحد الأشخاص "تاجر" 34 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بأحد الفنادق بدائرة قسم قصر النيل، بقيام أحد الأشخاص، سبق تعرفه عليه من خلال أحد أصدقائه يحمل جنسية ذات الدولة، بادعاء مساعدته فى شراء كمية من المنظفات للاتجار فيها فى بلاده.
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سقوط عصابة الأفارقة.. تخصص سرقة المواطنين بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأحد، القبض على شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الإفريقية، لتورطهما فى سرقة 50 ألف جنيه من صاحب ورشة ألوميتال، عقب خروجه من أحد البنوك، وذلك بعد تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من مالك ورشة ألوميتال قرر بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه، من أحد البنوك، كائن بدائرة قسم شرطة المعادى، توجه لمسكنه مستقلا السيارة ملكه، وقام بترك السيارة أسفل العقار سكنه، وبداخلها المبلغ المالى وعقب عودته لاستقلال السيارة، اكتشف كسر الزجاج وسرقة المبلغ المالى ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
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