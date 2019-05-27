ولد الغلابة 22..هذا شرط عيسى ليبدأ في صناعة المخدرات

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

ولد الغلابة

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، العديد من الأحداث المثيرة خاصة بعد ذهاب "عيسى" الذي يجسده الفنان أحمد السقا إلى مخزن المدرسة، ليبحث عن المخدرات التي خبأها هناك ولم يجدها، وشك في "غفير" المدرسة، وذهب إليه وهدده وأخبره أن هناك شيئًا ضاع منه ملكًا لمجرم، وإذا لم يعده فسيتم قتله، ولكنه لم يصل إلى شيء وذهب على الفور إلى "فرح" التي تجسدها الفنانة مي عمر، وأخبرها بما حدث، وبعدها لاحقه أقارب «رشوان» الذي يجسده عماد زيادة، ليعرفوا من أين جاء بالمخدرات، ولكن "عيسى" تعامل معهم بذكاء.

أخبرهم "عيسى" أنه من يقوم بتصنيع المخدرات ويساعده في ذلك "فرح"، وبدأ يسألهم عن البضاعة التي أخذوها من المدرسة، ولكنهم قالوا إنها ضاعت، وطلبوا منه أن يشاركهم في صناعة المخدرات، ووافق عيسى أن يصنع هو المخدرات ويقوموا هم ببيعها، وطلب منهم أن يخلصوه من «رشوان». ويشارك في بطولة مسلسل "ولد الغلابة"