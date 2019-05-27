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ولد الغلابة 22..هذا شرط عيسى ليبدأ في صناعة المخدرات

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
ولد الغلابة
ولد الغلابة
شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، العديد من الأحداث المثيرة خاصة بعد ذهاب "عيسى" الذي يجسده الفنان أحمد السقا إلى مخزن المدرسة، ليبحث عن المخدرات التي خبأها هناك ولم يجدها، وشك في "غفير" المدرسة، وذهب إليه وهدده وأخبره أن هناك شيئًا ضاع منه ملكًا لمجرم، وإذا لم يعده فسيتم قتله، ولكنه لم يصل إلى شيء وذهب على الفور إلى "فرح" التي تجسدها الفنانة مي عمر، وأخبرها بما حدث، وبعدها لاحقه أقارب «رشوان» الذي يجسده عماد زيادة، ليعرفوا من أين جاء بالمخدرات، ولكن "عيسى" تعامل معهم بذكاء.
أخبرهم "عيسى" أنه من يقوم بتصنيع المخدرات ويساعده في ذلك "فرح"، وبدأ يسألهم عن البضاعة التي أخذوها من المدرسة، ولكنهم قالوا إنها ضاعت، وطلبوا منه أن يشاركهم في صناعة المخدرات، ووافق عيسى أن يصنع هو المخدرات ويقوموا هم ببيعها، وطلب منهم أن يخلصوه من «رشوان». ويشارك في بطولة مسلسل "ولد الغلابة"
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تامر حبيب يكشف تفاصيل الحالة الصحية لرجاء الجداوي

طمأن السيناريست تامر حبيب، الجمهور على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "ذكرت قليل من الصحف والمصادر الصحفية أن الأستاذة الجميلة وأمي الثانية رجاء الجداوي، قد أُصيبت بعد ألف شر بجلطة في المخ، وأن هذه الإصابة قد تركت لديها أثرًا ضخمًا مش عايز حتى أقوله علشان مافولش على الست اللي هي الحمد لله زي الفل، لإن الكلام ده ليس له أي أساس من الصحة".
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رامز جلال يوقف حلقة طارق الشناوي ويوجه رسالة للجمهور

في حلقة اليوم الإثنين، الثاني والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الناقد الفني، وفي أثناء مقلب انحدار القارب بين الشلالات والصخور سقط الشناوي وكاد أن يغرق وبدأ الممثلون في الصراخ بشكل هستيري، حتى تم إنقاذه، وبعد ذلك أوقف رامز الحلقة، وظهر صوته يقول: "أعزائي المشاهدين اللي حصل في الجزء الجاي من الحلقة مش هينفع يتحكي، لكن ينفع بس أنكم تشوفوه زي ما هو، بس عايز أقول على 3 حاجات".
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وائل نور يغني «آه لو لعبت يا زهر» (فيديو)

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، فيديو يجمعه بالفنان الراحل وائل نور وهما يغنيان أغنية «آه لو لعبت يا زهر» من مسلسل «شقة فيصل»، وعلق عليه: «آه لو لعبت يازهر.. ميزو القناص وأيمن ريموت.. مسلسل شقة فيصل»، وحقق الفيديو 67 ألف مشاهدة، وتفاعل الجمهور معه الذين أخذو يدعون للراحل ويترحمون عليه، ويعد مسلسل «شقة فيصل» هو آخر عمل شارك فيه وائل نور قبل رحيله فى مايو 2016، والذي اختاره ليعود به إلى جمهوره بعد غياب 7 سنوات عن الشاشة، ولكن فاجأته الأزمة القلبية خلال تصوير المشاهد الأخيرة له، ليموت دون إتمام دوره.
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ولد الغلابة 19.. عيسى وفرح يقتلان عبدالقادر وشقيقه

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "ولد الغلابة"، اشتعال الأحداث أكثر بموت "عبدالقادر" الذي يجسده الفنان أحمد فهيم، بداخل حجز قسم الشرطة بعد تناوله حلوى "أم على" المسمومة والتي أرسلتها له "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، مع شقيقه "عيد " والذي يُجسده الفنان مصطفى عباس، والذي تعرض هو الآخر للقتل على يد "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، حيث استدرجه لداخل شقة "فرح" من أجل مقابلة تجار المخدرات واستلام البضاعة، ومن ثم قتله وقام بنقل جثته من القاهرة إلى الصعيد لدفنه، وشهدت الحلقة تحقيقات موسعة من الشرطة في مقتل "عبدالقادر".
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ولد الغلابة (18).. عيسى وفرح يحاولان قتل عبد القادر

شهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» أحداثا مشوقة، حيث أصر عبد القادر، حارس فيلا عزت الذي يجسده الفنان هادي الجيار، على أن يحصل على المبلغ الذي اتفق عليه مع عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا، وفرح التى تجسدها مى عمر، بعدما تستر عليهما في قضية قتل ضاحي، الذي يجسده محمد ممدوح، وعزت، ودخل السجن بدلا منهما، وقد رفض أن ينتظر حتى يبيعا المخدرات ويعطياه حقه، وهدد بأنه سيفضحهما إذا لم يحصل على الأموال خلال 5 أيام، وهو الأمر الذي وضع عيسى وفرح فى مأزق.
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إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.
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ولد الغلابة 11.. صفية تنتقم من عيسى بعد قتل ضاحي

بدأت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، بمحاولة عيسى الذي يجسده أحمد السقا، وقمر التى تجسدها مى عمر، إخفاء ملامح قتلهما ضاحي (محمد ممدوح)، وعزت «هادي الجيار)، وقاما بمسح أى آثار لهما من على السلاح، وقرر مساعد عزت أن يحمل هو القضية، ويبعد عنهما أى شبهة، وبعدها ذهب عيسى إلى مقر ضاحي، ليأخذ الفيديوهات التى صورها له الأخير وهو يتاجر فى المخدرات، وهو الأمر نفسه التى فعلته قمر، فقد بحثت عن الفلاشات الخاصة بعيسى التى كانت عند زوجها عزت.
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