جريمة

«قتل وذبح».. جرائم بشعة في العشر الأواخر من رمضان

في المنيا قتل فلاح والده المسن بالفأس.. والمدرس في الوراق ذبح نجل شقيقته.. وفي السويس سدد شاب لصديقه 6 طعنات بسبب مبلغ مالي.. وعامل بمحل ملابس قتل زميله في بولاق الدكرور
تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م
قتل - أرشيفية
قتل - أرشيفية
لم يدع ضعاف النفوس، أن يمر العشر الأواخر من رمضان على خير، فارتكبوا جرائم بشعة في حق اقرب الناس إليهم ولإسباب تافهة، فتجرأ فلاح وقتل والده بعدما تلاشت الرحمة من قلبه وفقد عقله بسبب الخلاف على نوع تقاوي الذرة لترتوي الأرض بدم والده العجوز، بينما مدرس فقد صبره وحكمته وضرب بصلة الرحم عرض الحائط وذبح نجل شقيقته في الشارع أمام المارة بحجة أن الزرع "ينقط" عليه من أعلى بلكونة، وثالث طعن زميله بائع الملابس بحجة أنه يستقطب من محله الزبائن المترددين عليه ونسي أن الله وحده هو من يوزع الأرزاق على خلقه، ومبلغ دفع شاب لقتل صاحب عمره.
الأرض ارتوت بالدم لم يكن يتوقع الفلاح الذي شارف على الستين من عمره أن خلافا بينه وبين نجله الشاب الأربعيني على تحديد نوع الذرة التي سيتم زراعتها داخل أرضهما ستنتهي بمقتله على يد نجله الذي وهبه الحياة بعدما انهال الابن الضال على والده بـ"الفأس" فوق رأسه حتى ارتوت الأرض بدمائه في جريمة بشعة شهدتها إحدى
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حبس-متهمين-ارشيفية

عامل خردة يسرق 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين

قررت نيابة عابدين، اليوم الثلاثاء، إحالة عامل إلى محكمة الجنح في اتهامه بسرقة 100 ألف جنيه من داخل شركة، واستلمت النيابة تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، وكشفت الملابسات الكاملة لها، وتضمن قرار الإحالة الاعترفات التفصيلية التى أدلى بها عامل الخردة المتهم بالسرقة من داخل شركة في منطقة عابدين، واعترافاته أمام رجال المباحث، وقال المتهم إنه نظرًا لارتباطه بعلاقة عمل مع شركة توريد معدات النظافة، بحكم عمله في الخردة، اختمرت في عقله فكرة سرقة الشركة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

معركة بين تجار مخدرات في حلوان بسبب «أسعار الكيف»

تشاجر شقيقان يعملان في تجارة المخدرات بمنطقة المعصرة في حلوان مع تاجر آخر منافس لهما، اليوم، بسبب الاختلاف على ثمن بيع المخدرات، وقام الشقيقان على أثرها بالصعود إلى مسكن المجني عليه، وإلقائه من البلكونة ليسقط من الطابق الثانى أرضًا، ولم يكتفيا بذلك، واستمرا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتركاه في الشارع ينزف وتجمع الأهالى وتم إبلاغ الشرطة. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أطراف المشكلة وهم "توفيق. ف"، وشهرته "فرنسا"، وشقيقه أحمد. ف"، وشهرته "الشيخ"، مقيمان بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليهما فى عدد من القضايا، وشخص أصيب جراء التعدى عليه بالأسلحة.
حبس-متهمه

حبس سيدة لسرقتها 200 ألف بـ«طريقة الاحتكاك»

أمرت نيابة الدرب الأحمر، اليوم الإثنين، بحبس سيدة، لاتهامها بارتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية، بالاشتراك مع ابنتها، عن طريق الاحتكاك بالمواطنين فى المواصلات العامة. وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من "عاملَين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم، قالا فيه إنهما صرفا مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيكيتين.
جثة-فتاة

شاب يلقي أمه من «البلكونة» في كفر الشيخ

"ألو شرطة النجدة أمي وقعت من البلكونة" بهذه الكلمات تلقت شرطة النجدة في كفر الشيخ بلاغا من "مصطفى . ا" ، 37 عامًا، صاحب محل قطع غيار سيارات مقيم في شارع المهدي المتفرع من شارع الجيش بمدينة دسوق، لتنطلق على الفور سيارات النجدة، ويتبين سقوط "يسرية . ا. م" في العقد السادس من العمر من بلكونة الدور الأول علوى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي في المحافظة يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من شاب أكد سقوط والدته من "بلكونة" الدور الأول علوى.
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جثة (5)

المتهم بقتل زميله في بولاق: «بياخد مني الزباين»

اعترف المتهم بقتل زميله "بائع ملابس" بمنطقة بولاق الدكرور أمام ضباط المباحث أن خلافات مالية ومشاجرات بينهما من وقت لآخر وراء الجريمة، مضيفا أن المجنى عليه كان يستقطب الزبائن من المحل الخاص به لشراء ملابس من المحل ملكه بقوله "بياخد مني الزباين"، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة شاهده يستقطب أحد الزبائن فعاتبه، ونشبت بينهما مشاجرة، واستل سكينا وطعن به المجني عليه طعنة نافذة سقط على أثرها جثة هامدة غارقا في دمائه، وحاول الهرب إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه.
جثة

جريمة عين شمس.. عاد من التراويح فوجد زوجته مذبوحة

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامي العام للنيابات، اليوم الاثنين، تقرير الصفة التشريحية الخاص بربة منزل مُسنة عُثر عليها مذبوحة داخل شقتها بمنطقة عين شمس، كما خاطبت رجال البحث الجنائي طالبة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وأشار زوج المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة إلى اكتشافه وجود بعثرة في محتويات الشقة وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته ومبالغ أخرى من داخل الشقة.
جثة-فى-شقة

توكيل وجثة..ليلة مقتل سائق على يد زوجته ونجله بحلوان

لم تتردد "رضا" في اتخاذ قرار هو الأصعب في حياتها للحفاظ على محل بقالة ملكها، بعد علمها بنية زوجها "أحمد إبراهيم" إلغاء توكيل عام منحها إياه للتصرف في ممتلكاته، اتفقت مع نجلها المحاسب على قتل الزوج في اليوم الحادي عشر لشهر رمضان، تلك الجريمة التي أضحت حديث الساعة تتناقلها الألسن وسط ذهول أهالي مدينة الموظفين في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، إذ تعدى المتهمان على الضحية بالضرب المبرح حتى فاضت روحه إلى بارئها، وتمكن رجال البحث الجنائي بالقسم من ضبطهما.
جثة-فتاة

«4 غوايش دهب».. كلمة السر في مقتل سيدة بعين شمس

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها من خلال فريق بحث بإشراف اللواء محمد يوسف، رئيس مباحث قطاع الشرق، والمقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بعين شمس بعدما كشفت التحريات أن المجنى عليها تقيم برفقة زوجها المسن، الذي اكتشف الواقعة عقب عودته للمنزل. وأوضحت التحريات الأولية، أن المعاينة بينّت وجود بعثرة بمحتويات الشقة، حيث أن المجني عليها تعرضت للقتل بهدف السرقة، وتبين أنها شعرت بالمتهم، وحاولت منعه من سرقة مدخراتها، فقام بقتلها واستولى على مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي وفر هاربا.
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