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غارات إسرائيلية جديدة على موقع للجيش السوري

تحرير:وكالات ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، مساء اليوم الإثنين، بمقتل عسكري وجرح آخر وتدمير آلية عسكرية، في قصف إسرائيلي على أحد المواقع العسكرية السورية شرق خان أرنبة فى ريف القنيطرة. وقال مصدر عسكري لقناة الإخبارية السورية، إنه "في تمام الساعة 21:10 (بالتوقيت المحلي) استهدف العدو الإسرائيلي أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة"، مضيفا أن القصف أسفر عن مصرع مقاتل وإصابة آخر. وأعلنت دمشق مؤخرا، أن موقعا عسكريا في "مصياف"، استهدف بغارة جوية إسرائيلية أسفرت عن تدمير مبان وإصابة عسكريين بجروح.
وفي السياق ذاته، قال الجيش الإسرائيلي، إن مقاتلاته أغارت على الموقع الذي أطلقت منه النيران في القنيطرة، مشيرا إلى أنه قصف مضادات سورية أطلقت صواريخ تجاه طائرات حربية إسرائيلية، بحسب قوله. وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: إنه ‏في وقت سابق من هذا المساء تم رصد إطلاق نيران مضادات أرضية سورية باتجاه مقاتلة
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10 قواعد.. ما هي لائحة «الذوق العام» السعودية؟

بعد إقرارها، أثارت لائحة المحافظة على "الذوق العام"، ضجة بالمملكة العربية السعودية، دفعت وزارة الداخلية إلى نفي بدء العمل باللائحة، كما نفت ما تردد عن اعتقال أشخاص لارتدائهم "الشورتات" في أماكن عامة. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إنه "لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، والإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية، مضيفا أنه "سوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 444"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
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أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن الجيش لا طمع له في السلطة داعيا إلى الانتظار 3 أشهر فقط، مؤكدا أن المجلس العسكري الانتقالي لن يقفل باب التفاوض، إذ أنه يعمل على إشراك جميع الأطياف في السودان، كما أن المجلس لن يسلم السودان إلا إلى أياد أمينة، ومن الضروري فرض هيبة الدولة في المرحلة الحالية. وفي وقت سابق اليوم، قال حميدتي إن هناك منظمات تتربص بأمن بالبلاد وشعبها -دون أن يذكر أسمها.
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إسرائيل وإيران.. صراع بالوكالة داخل الأراضي السورية

خلال الأعوام الأخيرة صعدت إسرائيل من وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، ودائما تؤكد إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله. الدفاعات الجوية السورية استهدفت، مساء الجمعة، أجساما مضيئة، مصدرها إسرائيل، وأسقطت عددا منها، في وقت أفيد فيه أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع قرب دمشق، خصوصا قاعدة إيران في منطقة الكسوة في ريف العاصمة السورية.
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نتنياهو: بدأنا في إنشاء «بلدة ترامب» بالجولان

في خطوة تعكس مدى انتهاك دولة الاحتلال لحق السوريين، أعلن رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب بدأت في إنشاء مستوطنة تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجولان السوري المحتل، تقديرا لاعترافه بسيادة إسرائيل عليه، بحسب "روسيا اليوم". وقال نتنياهو خلال اجتماع دوري للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، اليوم الأحد: "لقد وعدت بأننا سننشئ بلدة ستحمل اسم الرئيس دونالد ترامب، أود أن أبلغكم بأننا اخترنا بالفعل موقعا على مرتفعات الجولان، إذ سيتم إنشاء هذه البلدة الجديدة، وقد شرعنا في عملية البناء".
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هل تستعد إسرائيل للتوغل بريا في قطاع غزة؟

أربعة عشر شهرا فقط، هي كل ما عاشته الطفلة الفلسطينية صبا محمود أبو عرار، التي استشهدت بصواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت، إلى جانب أمها الحامل فلسطين صالح أحمد أبو عرار. وزارة الصحة الفلسطينية أشارت إلى أن غارات أمس أسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين، في المقابل، تمكنت صواريخ المقاومة من إسقاط قتيل إسرائيلي للمرة الأولى منذ حرب 2014، الأمر الذي دفع تل أبيب للتصعيد، والتهديد بشن توغل بري في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.
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فلسطيني يروي تفاصيل تدمير عقاره في قصف غزة: كابوس بلا معنى

استهجن مالك بناية الغصين، تعرض عمارته للتدمير، جراء استهداف طيران الاحتلال الحربي، مؤكدًا أن ما حصل أشبه بالكابوس، إذ قال أبو محمد الغصين: «إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد المواطنين القريبين من بنايته، يُفيد بأن العمارة تتعرض لقصف إسرائيلي، لكنه لم يتجاوب مع الاتصال، لأنه رجل مدني، ولا يوجد في العمارة أي شيء يستدعي قصفها»، مضيفًا أنه وصل إلى البناية، ووجدها بالفعل تتعرض للقصف، مشيرًا إلى أن العمارة يوجد بها محال تجارية، ومكتب هندسي، ومكتب للغات، وباقي البناية فارغ، لأنه لا أحد يتأجر، نتيجة الظروف الصعبة.
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