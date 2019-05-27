غارات إسرائيلية جديدة على موقع للجيش السوري

تحرير:وكالات ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م

صورة أرشيفية

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، مساء اليوم الإثنين، بمقتل عسكري وجرح آخر وتدمير آلية عسكرية، في قصف إسرائيلي على أحد المواقع العسكرية السورية شرق خان أرنبة فى ريف القنيطرة. وقال مصدر عسكري لقناة الإخبارية السورية، إنه "في تمام الساعة 21:10 (بالتوقيت المحلي) استهدف العدو الإسرائيلي أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة"، مضيفا أن القصف أسفر عن مصرع مقاتل وإصابة آخر. وأعلنت دمشق مؤخرا، أن موقعا عسكريا في "مصياف"، استهدف بغارة جوية إسرائيلية أسفرت عن تدمير مبان وإصابة عسكريين بجروح.

وفي السياق ذاته، قال الجيش الإسرائيلي، إن مقاتلاته أغارت على الموقع الذي أطلقت منه النيران في القنيطرة، مشيرا إلى أنه قصف مضادات سورية أطلقت صواريخ تجاه طائرات حربية إسرائيلية، بحسب قوله. وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: إنه ‏في وقت سابق من هذا المساء تم رصد إطلاق نيران مضادات أرضية سورية باتجاه مقاتلة