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منة شلبي: أنافس نفسي.. وحياتي مسلسل تشويقي

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
منة شلبي
منة شلبي
حلت الفنانة منة شلبي، اليوم الإثنين، ضيفة على برنامج "دراما شخصية" الذي تقدمه المذيعة إيناس الشواف عبر راديو "إنرجي"، وتحدثت من خلاله عن حياتها الشخصية، والمخرجين الذي أثروا في حياتها الفنية، وقالت إنها لا ترغب في حذف أي مشهد من حياتها، لأنها تعلمت من كل ما مرت به، كما أوضحت أنها تنافس نفسها دائمًا وتريد التطور للأفضل، وتابعت: "أفضل تأدية دور ضيف الشرف في حياة الناس بشرط أن يكون دورًا مؤثرًا"، كما كشفت منة شلبي أن أبطال حياتها الذين تتمنى استمرارهم للنهاية، هم والدتها وأصدقاؤها المقربون.
وتابعت منة شلبي، قائلة إن المخرج الراحل رضوان الكاشف، هو من اكتشفها وقدّمها في فيلم "الساحر"، بينما الفنان محمود عبدالعزيز لعب دور الأب الروحي وقدّمها للسينما، لافتةً إلى أن الثنائي هما من أثرا في حياتها ومشوارها الفني كله. وأوضحت أن حياتها إذا تحولت لمسلسل يكون تصنيفه كتشويقي، وقالت: "الحياة بتفاجئنا
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كازابلانكا

سيطرة ضيوف الشرف..شاهد الإعلان الثاني لـ«كازابلانكا»

نشرت شركة "سينرجي" لتامر مرسي، المنتجة لفيلم "كازابلانكا"، الإعلان الترويجي الثاني للفيلم المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر، وذلك بعد البرومو الأول والذي حقق عددًا كبيرا من المشاهدات في الفترة الماضية. وظهر في البرومو الثاني مجموعة من النجوم ضيوف الشرف، في مقدمتهم: مصطفى شعبان، نيللي كريم، لبلبة، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، إلى جانب أبطال الفيلم النجوم: أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنتش، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.
كريستيان-بيل

ديمون وكريستيان بيل يستعدان لأوسكار بـFord V Ferrari

يستعد النجمان الفائزان بالأوسكار مات ديمون وكريستيان بيل، الذي عرفناه بدور باتمان، للقيام بفيلم جديد، ربما يضيف أوسكار جديدة إلى رصيدهما، إذ نشرت شركة 20th Century Fox الأمريكية المنتجة للفيلم، عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام"، صورًا لفيلمها الجديد Ford V Ferrari، الذي يخرجه جيمس مانجولد، وقد سبق وقدم سلسلة "وولفرين" للنور. الفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية، وإن لم يركز على الصراع بين شركتي فورد وفيراري بقدر ما ركز على تحالف "بيل" و"ديمون" لإنقاذ شركة فورد، متغلبين على اختلافاتهم الشخصية، بحسب موقع Cinema Bend الأمريكي.
فاتن-حمامة-فيلم-اريد-حلا

فاتن حمامة.. «وجه القمر» التي أحبت من أول قُبلة

لم يكن يعلم موظف التربية والتعليم، أحمد حمامة، أن حفلة سينما لمشاهدة فيلم من بطولة آسيا داغر، بصحبة صغيرته "فاتن"، المولودة في 27 مايو عام 1931 بالمنصورة، لشقيقين هما: "منير ومزهر"، وشقيقة "ليلى"، ولأم ربة منزل، سيجعل الفتاة تتعلق بالفن وتحلُم بالنجومية لهذا الحد، خاصةً أنها ما زالت في السادسة من عمرها، ولم يكن يعرف أنها ستصبح بعد سنوات قليلة من حينها، أفضل ممثلة في مصر، بل وفي تاريخها السينمائي، وتُرفع على عرش "سيدة الشاشة العربية" التي لم يجلس عليه سواها.
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إيناس-عبد-الدايم

«رؤية» لسينما الشباب يبدأ عروضه السبت القادم

يفتتح المركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة، فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى «رؤية» لسينما الشباب، الذي ينظمة المركز برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، وذلك في يوم السبت القادم الموافق 25 من شهر مايو الجاري، ومن المقرر أن تتضمن أقسام المسابقات الخاصة بالملتقى في دورته الثالثة 23 فيلمًا متنوعًا ما بين التسجيلي والروائي القصير. وتستمر فعاليات ملتقى «رؤية» لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ من السبت 25 مايو وحتى الإثنين الموافق 27 مايو.
عادل-امام

MBC مصر: الاحتفال بعادل إمام مستمر طوال العام

قدمت مجموعة قنوات MBC مصر من بداية شهر يناير في العام الحالي 2019 سلسلة من الاحتفالات الخاصة بالزعيم عادل إمام، وذلك بمناسبة عيد ميلاده وإتمامه 79 عامًا يتخللها أكثر من 40 عامًا وهو على قمة عرش النجومية في مصر والعالم العربي، وبدأت القنوات خطتها بتخصيص ساعة يومية منذ بداية العام، لعرض جميع المسلسلات التي قدّمها الكوميديان الكبير على شاشة القناة، وأنتجتها شركة "سينرجي"، حيث عرضت خلال الأشهر الأربعة الماضية مسلسلات: "أستاذ ورئيس قسم، و"مأمون وشركاه"، وصاحب السعادة".
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محمد صبحي: أرفض شراء أي مستثمر للفنانين المصريين

كشف النجم محمد صبحي، في حلقة اليوم الأحد، من برنامج "عايشة شو"، تقديم الإعلامية التونسية عايشة عثمان، عن الكثير من الأسرار، وحكى تفاصيل اكتشافه للنجمة منى زكي، حيث جاءت له وقت اختبارات التمثيل، وظلت واقفة تضحك، وطلب منها أن تمثل مشهدًا فظلت تضحك، وقالت: "أنا جاية أتصوّر معاك"، وظل لنصف ساعة يحدثها، وفي النهاية أخبرها أنها معه في الفرقة دون اختبارات. وعن ابتعاده عن السينما صرّح صبحي: "رفضت العمل في السينما بعدما عُرض عليّ عدد من أفلام المقاولات، فكان عليّ أن أختار إما أن أبيع نفسي أو أبيع السينما، واختارت بيع السينما".
مسلسل-هوجان

محمد إمام يخطف شابو يوسف الشريف بمسلسل «هوجان»

اجتاح هاشتاج «هوجان رقم واحد في رمضان» موقع «تويتر» وذلك بعد عرض 5 حلقات من المسلسل الذى يقوم ببطولته الثنائي محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز، وتدور أحداثه حول (بلال) الذى وهبه الله قوة خارقة ويحاول الجميع استغلالها لصالحه، حيث أخذ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يبدون آراءهم فى المسلسل وأنه الأفضل حتى الآن، وذكرهم بأمجاد كل من عادل إمام ومحمود عبد العزيز، على الرغم من غياب الفنان يوسف الشريف عن موسم رمضان 2019؛ إلا أن كلمة «شابو» التي كانت دائما ما تسبق اسمه، تعبير من الجمهور عن انبهارهم بمسلسله، أخذها منه محمد إمام هذا العام بمسلسل «هوجان».
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