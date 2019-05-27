منة شلبي: أنافس نفسي.. وحياتي مسلسل تشويقي

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

منة شلبي

حلت الفنانة منة شلبي، اليوم الإثنين، ضيفة على برنامج "دراما شخصية" الذي تقدمه المذيعة إيناس الشواف عبر راديو "إنرجي"، وتحدثت من خلاله عن حياتها الشخصية، والمخرجين الذي أثروا في حياتها الفنية، وقالت إنها لا ترغب في حذف أي مشهد من حياتها، لأنها تعلمت من كل ما مرت به، كما أوضحت أنها تنافس نفسها دائمًا وتريد التطور للأفضل، وتابعت: "أفضل تأدية دور ضيف الشرف في حياة الناس بشرط أن يكون دورًا مؤثرًا"، كما كشفت منة شلبي أن أبطال حياتها الذين تتمنى استمرارهم للنهاية، هم والدتها وأصدقاؤها المقربون.

وتابعت منة شلبي، قائلة إن المخرج الراحل رضوان الكاشف، هو من اكتشفها وقدّمها في فيلم "الساحر"، بينما الفنان محمود عبدالعزيز لعب دور الأب الروحي وقدّمها للسينما، لافتةً إلى أن الثنائي هما من أثرا في حياتها ومشوارها الفني كله. وأوضحت أن حياتها إذا تحولت لمسلسل يكون تصنيفه كتشويقي، وقالت: "الحياة بتفاجئنا