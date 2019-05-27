ساويرس يحقق أحلام جماهير أستون فيلا

نجح رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس في قيادة أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما توج بطلا لدورة "البلاي أوف" متخطيًا نظيره ديربي كاونتي

تحرير:علي الزيني ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م

تتويج استون فيلا

فى العشرين من شهر يوليو عام 2018، بعدما تغير موقفه وسط الأندية الكبرى، وابتعد عن المنافسة على أي بطولة، وهبط إلى "تشامبيونشيب"، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي أن رجل الأعمال المصري الملياردير ناصف ساويرس، استحوذ على 55% من أسهم النادي، وتحالف مع المستثمر الأمريكي إنفستمنت ويس إيدينس، من أجل ضخ استثمارات ضخمة لإعادة النادي إلى مكانته، بعدما وافقت رابطة دورى الدرجة الأولى الإنجليزية على دخول المستثمرين الجدد، وتمويل أستون فيلا من رجلى الأعمال المصرى والأمريكى.

من هو ناصف ساويرس؟ ناصف ساويرس الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبلجيكية رجل أعمال مصري من مواليد عام 1961 لأسرة تنتمي لمحافظة سوهاج، وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، واشتهرت أسرته بنشاطاتها في المجال الاقتصادي، ويعد أحد أكبر رجال الأعمال المصريين، والرئيس التنفيذي