رياضة

هل ينفذ الخطيب تهديده وينسحب من الدوري؟

مع كل أزمة يتعرض لها فريق الكرة بالنادي الأهلي لا يجد مجلس إدارة القلعة الحمراء أي حل إلا إصدار بيانات تهديد بالانسحاب وعدم استكمال المسابقات
٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م
مجلس الاهلى
مجلس الاهلى
في تطور جديد للأحداث تصاعدت أزمة البيان الذي أصدره النادي الأهلي قبل أيام، وأعلن خلاله عدم استكمال مسابقة الدوري حال عدم الانتهاء من مبارياتها قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بخلاف إقامة مباريات الجولة الـ34 والأخيرة في نفس التوقيت لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. الساعات الأخيرة شهدت إرسال لجنة المسابقات باتحاد الكرة خطابًا رسميًّا للأهلي والمقاولون العرب، وإخطارهما بتأجيل لقاء الفريقين المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين، والمقرر إقامته غدًا الثلاثاء.
الجبلاية يصدم الأهلي استقر مجلس الجبلاية على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز بعد اعتراض عدد من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري وعلى رأسها الأهلي وبتروجيت وحرس الحدود. وأرسلت لجنة المسابقات خطابا رسميا للأهلي والمقاولون
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محمد-صلاح (1)

«ذا صن»: محمد صلاح يهدد عرش الكاميرون في أمم إفريقيا

نشرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، تقريرًا بشأن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدة أن الفرعون المصري سيكون له تهديد قوي على المنتخب الكاميروني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري. وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن منتخب الكاميرون يأمل في الاحتفاظ بلقبه الإفريقي الثاني على التوالي حيث سبق له الحصول على تلك البطولة في النسخة الأخيرة عام 2017 وكان المنتخب الوطني المصري الطرف الثاني في المباراة النهائية.
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

التحرير يكشف صاحب فكرة استكمال الدوري بدون الدوليين

علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، هو صاحب اقتراح استكمال الدوري بدون الدوليين لإنهائه قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز. وقالت المصادر إنه من الصعب تطبيق هذا الاقتراح في ظل وجود لاعبين محترفين بالأهلي والزمالك، وبالتالي فإن الناديين قد لا يوافقان أو أحدهما قد يرفض هذا الأمر.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (4)

رسميا.. الاتحاد المغربي يشكو حكم الزمالك ونهضة بركان

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن تقديمه شكوى رسمية، إلى نظيره الإفريقي «كاف»، وذلك بسبب خطأ فني من حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان، التي أقيمت أمس الأحد. ونال جنش، بطاقة صفراء في الشوط الأول من المباراة، بسبب اشتباكه مع لاعب نهضة بركان، وكان مهددًا بالطرد في حالة تلقيه بطاقة أخرى. وقررت الجامعة المغربية لكرة القدم، اتخاذ خطوة التقدم بتلك الشكوى للاتحاد الإفريقي، تجاه خطأ الحكم باملاك تيسيما، المكلف بإدارة اللقاء، في ركلات الجزاء الترجيحية، على حد وصفها.
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محمود-الخطيب (1)

أين يذهب الأهلي بعد فشل الخطيب في الإشراف على الكرة؟

حالة من القلق والارتباك الشديد، انتابت مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بعد تعثر الفريق الأول لكرة القدم، وفقدانه نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز مع الزمالك، بالتعادل الإيجابي مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي. سقوط الأهلي في فخ التعادل تسبب في ظهور شبح خسارة الفريق لبطولة الدوري، هذا الموسم، وهي البطولة الوحيدة التي كان لاعبو المارد الأحمر على مقربة من التتويج بها.
الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

قرارات الأهلي العنترية وفزع الخروج من المولد بلا حمص

استمرارًا لحالة التخبط التي يعيشها الأهلي في عهد مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب، اتخذ المجلس 5 قرارات دفعة واحدة، بحجة الحفاظ على حقوق النادي، وهي حقوق ظهرت فجأة رغم أنه من المفترض أنها ليست جديدة، بل معروفة منذ فترة طويلة، لكن شعور رئيس الأهلي بأن فريق الكرة بات قاب قوسين أو أدنى من الخروج من الموسم الكروي «بلا حمص» دفعه للبحث في دفاتره القديمة عمّا قد يصدر به أي مشكلات لاتحاد الكرة الذي يتخذ قراراته، ويدير هو الآخر المسابقات من خلال المحسوبيات والوساطات والتليفونات وقعدات العرب بعيدًا عما تنص عليه اللوائح أو تقره قواعد اللعب النظيف.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق

رئيس الزمالك للخطيب: «أتحداك أن تطلب حكام أجانب»

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يتحدى أن يطلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حكامًا أجانب، لإدارة مباريات الفريق الأحمر القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي. وتابع رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الرياضة اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، موجهًا حديثه للخطيب: «أتحداك أن تطلب حكام أجانب، إذا كنت متأكد من أنك تحصل بطولات حلال، وسأقوم بتقديم التحية لك، إذا طلبت حكام أجانب وفزت في النهاية».
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تركي الشيخ يكشف تفاصيل جديدة في أزمته مع مجلس الخطيب

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تفاصيل جديدة في أزمته مع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث قام بنشر رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاءت كالتالي: "الدرندلي إنسان محترم ومحب للكيان اللي بينتمي ليه وملتزم بمبادئه... وبيعمل اللي بيعمله في العلن... لكن الدور على اللي بيخصمك في الزفة وبيجري يحاول يصالحك في لفة... وأنا بقصد ثلاثة بكل وضوح... أما غيرهم بقى مش في القصة أساسًا ومبلمهمش لما يدخلوا نفسهم فيها لأنهم مغيبين عن الحقيقة".
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