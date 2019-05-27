هل ينفذ الخطيب تهديده وينسحب من الدوري؟

مع كل أزمة يتعرض لها فريق الكرة بالنادي الأهلي لا يجد مجلس إدارة القلعة الحمراء أي حل إلا إصدار بيانات تهديد بالانسحاب وعدم استكمال المسابقات

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م

مجلس الاهلى

في تطور جديد للأحداث تصاعدت أزمة البيان الذي أصدره النادي الأهلي قبل أيام، وأعلن خلاله عدم استكمال مسابقة الدوري حال عدم الانتهاء من مبارياتها قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بخلاف إقامة مباريات الجولة الـ34 والأخيرة في نفس التوقيت لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. الساعات الأخيرة شهدت إرسال لجنة المسابقات باتحاد الكرة خطابًا رسميًّا للأهلي والمقاولون العرب، وإخطارهما بتأجيل لقاء الفريقين المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين، والمقرر إقامته غدًا الثلاثاء.

الجبلاية يصدم الأهلي استقر مجلس الجبلاية على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز بعد اعتراض عدد من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري وعلى رأسها الأهلي وبتروجيت وحرس الحدود. وأرسلت لجنة المسابقات خطابا رسميا للأهلي والمقاولون