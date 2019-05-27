سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«مصر للطيران» تلغي رحلتيها للخرطوم غدا لهذا السبب

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
شركة مصر للطيران
شركة مصر للطيران
صرح مصدر مسئول في شركة مصر للطيران، بأنه نظرًا للأحداث الجارية في السودان، فقد تقرر إلغاء رحلتي الشركة رقم MS 857 وMS 855 المقرر إقلاعهما غدًا الثلاثاء، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي، في السابعة صباحًا والرابعة عصرًا. وأوضح بيان للشركة مساء الإثنين، أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط للجوية يتابع تطورات الموقف أولاً بأول لمعرفة أي جديد في هذا الشأن. وتهيب شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين على الرحلتين ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران.
ويشهد السودان مفاوضات متعثرة واعتصامات مستمرة، بعد استقالة الرئيس السابق عمر البشير من منصبه، نتيجة ضغط من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، وتولى إدارة البلاد خلفا له مجلس عسكري انتقالي أعلن عن فترة انتقالية لمدة سنتين، على أن تسلم بعدها إدارة السودان
اقرأ المزيد
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (6)

التعليم: 97% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الفلسفة إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة الفلسفة والمنطق، صباح اليوم الإثنين، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في سادس أيام امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 436,382 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 97% من الطلاب المستهدفين لأداء الاختبار إلكترونيا.
حفل-افطار-لوزارة الخارجية‎ (4)

وزير الخارجية يقيم مأدبة إفطار للسفراء الأفارقة(صور)

عقد سامح شكري وزير الخارجية، اجتماعا، اليوم، مع سفراء دول إفريقية بالقاهرة، أعقبه حفل إفطار رمضاني. يأتي هذا بالتزامُن مع الاحتفال بيوم إفريقيا، وفي إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يتم تنظيمها بهدف تعزيز التواصل بين وزارة الخارجية وسفارات الدول الإفريقية الشقيقة في القاهرة. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد حرص مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، على تعزيز العمل الإفريقي المشترك والارتقاء بآلياته لمواجهة التحديات التي تشهدها القارة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (1)

غش وتسريب وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

تفقد الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، برفقة هاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، اليوم الإثنين، لجان سير امتحانات المدارس الفنية بمحافظة المنوفية، للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان، وزار لجنة مدرسة قويسنا الثانوية الزراعية بنين، والتي تضم 22 لجنة، ولجنة مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين والتى تضم 26 لجنة. وشدد على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان ومن يتم ضبط التليفون المحمول معه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وعمل محضر غش فى الحال.
شوقى-علام

مفتي مصر: قوى الشر وراء الهجوم على السعودية

قال مفتي الديار المصرية شوقي علام، إن ما تتعرض له المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بل والمنطقة بأسرها من حملات إرهابية إجرامية وهجمات مغرضة شرسة على الصعيدين الداخلي والإقليمي، تقف وراءها قوى شر متآمرة ترفع راية الدمار والإرهاب، وتدعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، مضيفا أن الوقوف إلى جانب الحق والخير والوسطية الذي ترفع رايته السعودية بجانب مصر ودول المنطقة التي لم تتورط في دعم الإرهاب لهو فرض عين وواجب على كل مسلم، وهو واجب أخلاقي ومبدأ إنساني تدعمه دول المجتمع الدولي بموجب المواثيق والعهود الدولية الداعمة والمؤيدة للخير والسلام.
اقرأ المزيد من الأخبار
الفريق-أول-محمد-حمدان-دقلو-حميدتي (3)

المجلس العسكري السوداني: الجيش لا يطمع في السلطة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن الجيش لا طمع له في السلطة داعيا إلى الانتظار 3 أشهر فقط، مؤكدا أن المجلس العسكري الانتقالي لن يقفل باب التفاوض، إذ أنه يعمل على إشراك جميع الأطياف في السودان، كما أن المجلس لن يسلم السودان إلا إلى أياد أمينة، ومن الضروري فرض هيبة الدولة في المرحلة الحالية. وفي وقت سابق اليوم، قال حميدتي إن هناك منظمات تتربص بأمن بالبلاد وشعبها -دون أن يذكر أسمها.
مظاهرات السودان

«الحرية والتغيير» بالسودان تعلن موعد الإضراب العام

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، إضرابا في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، في ظل تعثر الوصول إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، اليوم، إنها أعلنت بداية إضراب بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية، يوم الثلاثاء المقبل. وتشدد "الحرية والتغيير" على أن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
المجلس العسكري السوداني

المجلس العسكري السوداني يتوصل إلى اتفاق مع المعارضة

اتفقت قوى الحرية والتغيير في السودان مع المجلس العسكري الانتقالي على هياكل السلطة الانتقالية وسلطاتها، ما يعد تطورا مهما في عملية التفاوض الشاقة التي يخوضها الطرفان منذ أيام، وذلك بحسب تصريحات لأحمد ربيع، القيادي في قوى الحرية والتغيير، اليوم الإثنين، لـ"العربية. نت". وقال ربيع، إن المحادثات كانت إيجابية وربما تسفر عن اتفاق نهائي في حال سيرها على المنوال نفسه. فيما أعلن متحدث باسم المجلس الانتقالي في السودان، اليوم، الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على هيكلية السلطة الانتقالية.
عمر-البشير (4)

خطوة جديدة.. الشرطة السودانية تمحو اسم البشير وصورته

في خطوة جديدة، أزالت الشرطة السودانية اسم وصورة الرئيس السابق عمر البشير من أبراج سكن الضباط بالعاصمة الخرطوم. ووفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" السودانية، فإن صورة عمر البشير اختفت من الأبراج الستة بحي شمبات، المتواجد قبالة "السوق المركزي". وكانت الأبراج الستة تسمى "أبراج البشير"، حيث كانت تتزين بصورة كبيرة وعريضة للرئيس السابق، مرتديا زي الشرطة السودانية. يشار إلى أن عددا من المؤسسات الحكومية والسفارات شرعت منذ أبريل الماضي في إزالة اسم عمر البشير وصورته من فوق جدران المباني الحكومية كدليل على سقوط حكمه ونظامه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org