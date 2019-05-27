سيطرة ضيوف الشرف..شاهد الإعلان الثاني لـ«كازابلانكا»
تحرير:التحرير٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
كازابلانكا
نشرت شركة "سينرجي" لتامر مرسي، المنتجة لفيلم "كازابلانكا"، الإعلان الترويجي الثاني للفيلم المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر، وذلك بعد البرومو الأول والذي حقق عددًا كبيرا من المشاهدات في الفترة الماضية.
وظهر في البرومو الثاني مجموعة من النجوم ضيوف الشرف، في مقدمتهم: مصطفى شعبان، نيللي كريم، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، إلى جانب أبطال الفيلم النجوم: أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنتش، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.
وينتظر أمير كرارة الذي يحقق نجاحًا للعام الثالث على التوالي في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل "كلبش"، عرض فيلمه بفارغ الصبر بعدما اكتسب ثقة كبيرة بعد نجاح فيلمه الأول "حرب كرموز".
ويشارك كرارة الذي يقدم دور "عمر المر"، في البطولة الفنانة غادة عادل، التي تقدم شخصية الفتاة المغربية "فيفا" التي تنضم إلى
وينتظر أمير كرارة الذي يحقق نجاحًا للعام الثالث على التوالي في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل "كلبش"، عرض فيلمه بفارغ الصبر بعدما اكتسب ثقة كبيرة بعد نجاح فيلمه الأول "حرب كرموز".
ويشارك كرارة الذي يقدم دور "عمر المر"، في البطولة الفنانة غادة عادل، التي تقدم شخصية الفتاة المغربية "فيفا" التي تنضم إلى فريق مصري لتنفيذ إحدى العمليات الخاصة بالمغرب.
بينما يجسد شخصية "الريس عرابي" عمرو عبدالجليل، ويطل النجم إياد نصار بشخصية لص محترف، فيما يشارك النجم العالمي التركي هالت إرجنتش أو السلطان سليمان بطل "حريم السلطان" بدور "دراجون".
وتدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أشخاص تربطهم صداقة قوية، يشكلون عصابة للسطو على إحدى السفن، وتكلفهم إحدى الجهات بعملية لمصلحة رجال من المافيا للسطو على شاحنة ألماس قادمة على متن سفينة تسمى "كازابلانكا".