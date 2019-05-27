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سيطرة ضيوف الشرف..شاهد الإعلان الثاني لـ«كازابلانكا»

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
كازابلانكا
كازابلانكا
نشرت شركة "سينرجي" لتامر مرسي، المنتجة لفيلم "كازابلانكا"، الإعلان الترويجي الثاني للفيلم المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر، وذلك بعد البرومو الأول والذي حقق عددًا كبيرا من المشاهدات في الفترة الماضية. وظهر في البرومو الثاني مجموعة من النجوم ضيوف الشرف، في مقدمتهم: مصطفى شعبان، نيللي كريم، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، إلى جانب أبطال الفيلم النجوم: أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنتش، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.
وينتظر أمير كرارة الذي يحقق نجاحًا للعام الثالث على التوالي في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل "كلبش"، عرض فيلمه بفارغ الصبر بعدما اكتسب ثقة كبيرة بعد نجاح فيلمه الأول "حرب كرموز". ويشارك كرارة الذي يقدم دور "عمر المر"، في البطولة الفنانة غادة عادل، التي تقدم شخصية الفتاة المغربية "فيفا" التي تنضم إلى
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منة شلبي: أنافس نفسي.. وحياتي مسلسل تشويقي

حلت الفنانة منة شلبي، اليوم الإثنين، ضيفة على برنامج "دراما شخصية" الذي تقدمه المذيعة إيناس الشواف عبر راديو "إنرجي"، وتحدثت من خلاله عن حياتها الشخصية، والمخرجين الذي أثروا في حياتها الفنية، وقالت إنها لا ترغب في حذف أي مشهد من حياتها، لأنها تعلمت من كل ما مرت به، كما أوضحت أنها تنافس نفسها دائمًا وتريد التطور للأفضل، وتابعت: "أفضل تأدية دور ضيف الشرف في حياة الناس بشرط أن يكون دورًا مؤثرًا"، كما كشفت منة شلبي أن أبطال حياتها الذين تتمنى استمرارهم للنهاية، هم والدتها وأصدقاؤها المقربون.
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ديمون وكريستيان بيل يستعدان لأوسكار بـFord V Ferrari

يستعد النجمان الفائزان بالأوسكار مات ديمون وكريستيان بيل، الذي عرفناه بدور باتمان، للقيام بفيلم جديد، ربما يضيف أوسكار جديدة إلى رصيدهما، إذ نشرت شركة 20th Century Fox الأمريكية المنتجة للفيلم، عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام"، صورًا لفيلمها الجديد Ford V Ferrari، الذي يخرجه جيمس مانجولد، وقد سبق وقدم سلسلة "وولفرين" للنور. الفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية، وإن لم يركز على الصراع بين شركتي فورد وفيراري بقدر ما ركز على تحالف "بيل" و"ديمون" لإنقاذ شركة فورد، متغلبين على اختلافاتهم الشخصية، بحسب موقع Cinema Bend الأمريكي.
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فاتن حمامة.. «وجه القمر» التي أحبت من أول قُبلة

لم يكن يعلم موظف التربية والتعليم، أحمد حمامة، أن حفلة سينما لمشاهدة فيلم من بطولة آسيا داغر، بصحبة صغيرته "فاتن"، المولودة في 27 مايو عام 1931 بالمنصورة، لشقيقين هما: "منير ومزهر"، وشقيقة "ليلى"، ولأم ربة منزل، سيجعل الفتاة تتعلق بالفن وتحلُم بالنجومية لهذا الحد، خاصةً أنها ما زالت في السادسة من عمرها، ولم يكن يعرف أنها ستصبح بعد سنوات قليلة من حينها، أفضل ممثلة في مصر، بل وفي تاريخها السينمائي، وتُرفع على عرش "سيدة الشاشة العربية" التي لم يجلس عليه سواها.
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كازابلانكا

«كازابلانكا» أول أيام العيد بدول الخليج

تستعد دور العرض الإماراتية لاستقبال فيلم الإثارة والتشويق والأكشن «كازابلانكا» بطولة النجم أمير كرارة، أول أيام عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع عرضه في السعودية، والبحرين، وعمان، والكويت. في «كازابلانكا»، يتعاون كرارة والمخرج بيتر ميمي في التجربة السينمائية الثانية لهما بعد فيلم «حرب كرموز» الذي حقق في العام الماضي نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا عند عرضه في دول الخليج، وينتظر أمير كرارة الذي يحقق نجاحًا للعام الثالث على التوالي في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل «كلبش»، عرض فيلمه بفارغ الصبر بعدما اكتسب ثقة كبيرة بعد نجاح «حرب كرموز».
تامر-مرسى

Watch iT تحصل على حقوق بث تراث ماسبيرو

وقعت اليوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» ومجموعة «دي ميديا» الإعلامية برئاسة تامر مرسي، بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وذلك في إطار الحفاظ على المحتوى الإعلامي المصري المنتج قديمًا وحديثًا من التليفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية، ويتيح هذا البروتوكول تقديم المحتوي كاملًا على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT التابعة لمجموعة إعلام المصريين، والتي تم إطلاقها مع بداية شهر رمضان الحالي.
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البرنسيسة بيسة حلقة 10.. «سكسكة» تعرف حقيقة المدرسة

تبدأ أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مي عز الدين، بموافقة "كاظم" الذي يجسده أمير المصري، على قبول "بولا" ابن أحد معارف "بيسة" التي تجسدها مي عز الدين، في المدرسة التي يتشاركان فيها، ثم رفض مجددًا بسبب فشل الطفل في الرد على الأسئلة في "الإنترفيو"، لذا استعانت "بيسة" بـ"مستر هاني" لتقوية "بولا"، واتفقت معه على إعطائه 50 جنيها مقابل الحصة رغم طلبه 600 جنيه، وبعد قبول "بولا" في المدرسة، ضرب أحد زملائه ثم قام بجرح نفسه، واتهمت "بيسة" الطالب الآخر "بودي" بأنه اعتدى على "بولا"، ولم تكن تعرف أن الطالب الآخر نجل ضابط.
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البرنسيسة بيسة حلقة9.. فشل خطة كاظم لاستعادة المدرسة

تبدأ أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مي عز الدين، بتحد واضح من "كاظم" الذي يُجسده الفنان أمير المصري، ابن شريكتها في المدرسة "شويكار" التي تُجسدها الفنانة بوسي؛ حيث دخل "كاظم" حرم المدرسة في غياب "بيسة" التي تُجسدها مي عز الدين، وحوله حارسان شخصيان له كي يحمياه من جبروت "بيسة" وزوج خالتها "مرعي" الذي يُجسده الفنان حجاج عبدالعظيم. ورغم تأكيد "كاظم" على أن المدرسة ستعود إلى ما كانت عليه في عهدها السابق قبل مجيء "بيسة"، إلا أنه كان هناك استنكار واضح من الطلبة وتحسر على أيام "بيسة".
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