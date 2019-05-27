سيطرة ضيوف الشرف..شاهد الإعلان الثاني لـ«كازابلانكا»

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

كازابلانكا

نشرت شركة "سينرجي" لتامر مرسي، المنتجة لفيلم "كازابلانكا"، الإعلان الترويجي الثاني للفيلم المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر، وذلك بعد البرومو الأول والذي حقق عددًا كبيرا من المشاهدات في الفترة الماضية. وظهر في البرومو الثاني مجموعة من النجوم ضيوف الشرف، في مقدمتهم: مصطفى شعبان، نيللي كريم، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، إلى جانب أبطال الفيلم النجوم: أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنتش، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.

وينتظر أمير كرارة الذي يحقق نجاحًا للعام الثالث على التوالي في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل "كلبش"، عرض فيلمه بفارغ الصبر بعدما اكتسب ثقة كبيرة بعد نجاح فيلمه الأول "حرب كرموز". ويشارك كرارة الذي يقدم دور "عمر المر"، في البطولة الفنانة غادة عادل، التي تقدم شخصية الفتاة المغربية "فيفا" التي تنضم إلى