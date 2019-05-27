رياضة

التحرير يكشف صاحب فكرة استكمال الدوري بدون الدوليين

تحرير:كريم أحمد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، هو صاحب اقتراح استكمال الدوري بدون الدوليين لإنهائه قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز. وقالت المصادر إنه من الصعب تطبيق هذا الاقتراح في ظل وجود لاعبين محترفين بالأهلي والزمالك، وبالتالي فإن الناديين قد لا يوافقان أو أحدهما قد يرفض هذا الأمر.
وأشارت المصادر إلى أن اتحاد الكرة أرسل للأهلي خطاب تأجيل لقاء المقاولون بعد لقاء الزمالك في نهائي الكونفيدرالية حيث تم إرسال الخطاب في تمام السابعة صباح اليوم الإثنين. وأفادت المصادر بأن اتحاد الكرة لن يؤجل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المُقرر له يوم الخميس المُقبل، مشيرًا إلى أن الزمالك لديه
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«ذا صن»: محمد صلاح يهدد عرش الكاميرون في أمم إفريقيا

نشرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، تقريرًا بشأن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدة أن الفرعون المصري سيكون له تهديد قوي على المنتخب الكاميروني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري. وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن منتخب الكاميرون يأمل في الاحتفاظ بلقبه الإفريقي الثاني على التوالي حيث سبق له الحصول على تلك البطولة في النسخة الأخيرة عام 2017 وكان المنتخب الوطني المصري الطرف الثاني في المباراة النهائية.
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رسميا.. الاتحاد المغربي يشكو حكم الزمالك ونهضة بركان

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن تقديمه شكوى رسمية، إلى نظيره الإفريقي «كاف»، وذلك بسبب خطأ فني من حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان، التي أقيمت أمس الأحد. ونال جنش، بطاقة صفراء في الشوط الأول من المباراة، بسبب اشتباكه مع لاعب نهضة بركان، وكان مهددًا بالطرد في حالة تلقيه بطاقة أخرى. وقررت الجامعة المغربية لكرة القدم، اتخاذ خطوة التقدم بتلك الشكوى للاتحاد الإفريقي، تجاه خطأ الحكم باملاك تيسيما، المكلف بإدارة اللقاء، في ركلات الجزاء الترجيحية، على حد وصفها.
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هل ينفذ الخطيب تهديده وينسحب من الدوري؟

في تطور جديد للأحداث تصاعدت أزمة البيان الذي أصدره النادي الأهلي قبل أيام، وأعلن خلاله عدم استكمال مسابقة الدوري حال عدم الانتهاء من مبارياتها قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بخلاف إقامة مباريات الجولة الـ34 والأخيرة في نفس التوقيت لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. الساعات الأخيرة شهدت إرسال لجنة المسابقات باتحاد الكرة خطابًا رسميًّا للأهلي والمقاولون العرب، وإخطارهما بتأجيل لقاء الفريقين المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين، والمقرر إقامته غدًا الثلاثاء.
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المنتخب يصدم الأندية ويرد على أزمة الدوري

أبلغ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، رفضه تأجيل معسكر منتخب الفراعنة إلى يونيو، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجبلاية، اليوم السبت، أن المدرب المكسيكي أكد لمسؤولي اتحاد الكرة أن مدة المعسكر في الأساس غير كافية، وما دفعه للموافقة على انطلاق المعسكر 6 يونيو هو رغبة الاتحاد في إنهاء أكبر جزء من لقاءات الدوري. جاء ذلك ردا على التقارير التي أشارت إلى تأجيل معسكر الفراعنة من أجل إقامة عدد من المباريات المؤجلة في الدوري.
فرج-عامر (1)

رئيس نادي سموحة يتضامن مع الأهلي في أزمة الدوري

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن تضامنه مع موقف مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد أن قرر عدم خوض أي مباريات في مسابقة الدوري المصري إلا بعد انتهاء جميع مؤجلات المسابقة المحلية، وحفظ حق النادي الأهلي في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «متضامنين مع الاهلي وملتزمين بما جاء ببيانه». ووجه اتحاد الكرة الدعوة لـ4 أندية أطراف الأزمة، وهم: الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود.
الاهلي-وسموحة (5)

5 قرارات نارية من الأهلي في أزمة الدوري

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب بيانا ناريًا بشأن موقف النادي الأخير من تعديلات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد أن عقدت الجبلاية اجتماعًا، عصر الجمعة، برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الجبلاية مع عدد من أندية الدوري الممتاز لحل أزمة مؤجلات مباريات الدوري والذي حضره سيد عبد الحفيظ ممثلا عن النادي الأهلي، وأسفرت نتائجه عن توجيه الدعوة لـ4 أندية أطراف الأزمة، وهم: الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وتكليف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري.
فرحه-شوبير (3)

اجتماع الأزمة.. وصول شوبير وحازم إمام وعبد الحفيظ

وصل حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، واللواء مشهور، ممثل نادي حرس الحدود، بجانب أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، إلى مقر الجبلاية. ووجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية؛ لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني.
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