التحرير يكشف صاحب فكرة استكمال الدوري بدون الدوليين

تحرير:كريم أحمد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م

اتحاد الكرة

علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، هو صاحب اقتراح استكمال الدوري بدون الدوليين لإنهائه قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز. وقالت المصادر إنه من الصعب تطبيق هذا الاقتراح في ظل وجود لاعبين محترفين بالأهلي والزمالك، وبالتالي فإن الناديين قد لا يوافقان أو أحدهما قد يرفض هذا الأمر.

وأشارت المصادر إلى أن اتحاد الكرة أرسل للأهلي خطاب تأجيل لقاء المقاولون بعد لقاء الزمالك في نهائي الكونفيدرالية حيث تم إرسال الخطاب في تمام السابعة صباح اليوم الإثنين. وأفادت المصادر بأن اتحاد الكرة لن يؤجل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المُقرر له يوم الخميس المُقبل، مشيرًا إلى أن الزمالك لديه