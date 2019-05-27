ليلى عز العرب: كان نفسي اشتغل «سواق ميكروباص»

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

ليلى عز العرب

حلت الفنانة ليلى عز العرب، ضيفة في ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية extra news، مساء الإثنين، وقالت إنها كانت تتمنى أن تعمل "سائقة ميكروباص"، ووصفت المهنة بالتجربة الرائعة، وأنها تتمنى تجسيدها في عمل فني، مشيرة إلى أن أكثر ما يعجبها بقيادة السيارات التواصل مع الناس بطريقة مميزة، مضيفة أن حبها للتمثيل هو الذي منعها عن امتهانها، موضحة أن عملها لسنوات طويلة داخل البنوك كان يقربها من عملها كممثلة، خاصة أن العمل في المجالين يتطلب التفرغ الكامل.

وقالت ليلى عز العرب إنها تحترم العمل مهما كانت نوعيته، وكشفت أنه لا يوجد أسوأ من جماعة الإخوان لاستخدامها الدين لأغراض سياسية، لافتة إلى أن الدين أرقى من أن يتم استخدامه لمصالح خاصة وشخصية ضيقة للغاية، وشدّدت على أنها كانت من الرافضين للإخوان وكانت تتواجد في الشارع ضمن المناهضين لحكم المعزول محمد مرسي. أضافت