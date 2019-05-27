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ليلى عز العرب: كان نفسي اشتغل «سواق ميكروباص»

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م
ليلى عز العرب
ليلى عز العرب
حلت الفنانة ليلى عز العرب، ضيفة في ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية extra news، مساء الإثنين، وقالت إنها كانت تتمنى أن تعمل "سائقة ميكروباص"، ووصفت المهنة بالتجربة الرائعة، وأنها تتمنى تجسيدها في عمل فني، مشيرة إلى أن أكثر ما يعجبها بقيادة السيارات التواصل مع الناس بطريقة مميزة، مضيفة أن حبها للتمثيل هو الذي منعها عن امتهانها، موضحة أن عملها لسنوات طويلة داخل البنوك كان يقربها من عملها كممثلة، خاصة أن العمل في المجالين يتطلب التفرغ الكامل.
وقالت ليلى عز العرب إنها تحترم العمل مهما كانت نوعيته، وكشفت أنه لا يوجد أسوأ من جماعة الإخوان لاستخدامها الدين لأغراض سياسية، لافتة إلى أن الدين أرقى من أن يتم استخدامه لمصالح خاصة وشخصية ضيقة للغاية، وشدّدت على أنها كانت من الرافضين للإخوان وكانت تتواجد في الشارع ضمن المناهضين لحكم المعزول محمد مرسي. أضافت
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زي الشمس حلقة 22.. عمر يصدم نور بسبب كارما

شهدت الحلقة الثانية والعشرين، من مسلسل "زي الشمس"، والذي يُعرض عبر فضائية MBC مصر، مشادة بين "عمر" والذي يُجسده الفنان أحمد صلاح السعدني، و"نور" التي تُجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب تعنيفه لابنته "كارما" بعدما شاهدها مع صديقها "زين"، حيث قام "عمر" بتحذيره ألا يقترب منها مجددًا وإلا سيُبلغ والده ما يُسبب له أزمة، كما توعد "كارما" وأخبرها أنها لن تخرج من المنزل دون إذنه ومرافقة شقيقها "كريم"، وهو ما رفضته "نور" وأخبرته أنه بذلك سيجعل "كارما" تُقدّم على تصرفات ليست في الحسبان، فرد عليها: "أنا بحاول أربي بنتي، ولا أسيبها تطلع زي أمها؟".
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ولد الغلابة 22..هذا شرط عيسى ليبدأ في صناعة المخدرات

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هل تتذكرون عزيزة جلال؟.. عادت بعد غياب 35 عامًا

فى مفاجأة لم يتوقعها جمهورها، أطلت الفنانة المغربية عزيزة جلال على محبيها من خلال برنامج "لقاء من الصفر" المذاع على قناة mbc، بعد غياب 35 عامًا عن الساحة الفنية، وظهرت لتحكي عن ذكرياتها، وغنت أشهر أعمالها أغنية «مستنياك»، والتي تقول في مطلعها: «مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق»، وهي الجُملة التى تصف حالة عشاقها في أنحاء الوطن العربي والذين تداولوا مقطع الأغنية بكثرة، فقد كانوا مشتاقين لظهورها ولصوتها العذب التى أمتعت به الجميع. وكانت عزيزة صوتا مميزا لفت الأنظار إليه سريعا لكنها سرعان ما اختفت عن الساحة الفنية.
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أم كلثوم حاضرة.. اقض ليلة الخميس مع هذه الحفلات

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محمد عبد الوهاب.. موسيقار الأجيال الذي اتهم بالسرقة

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«السلطانة» منيرة المهدية.. سيدة ورجل المسرح

منيرة المهدية، سلطانة الطرب، ورائدة المسرح الأوبرالي، جلست على عرش الغناء العربي وحدها لسنوات، سرقت عقول الجميع كبارًا وصغارًا، سيطرت على وجدان الشباب، وأحبها العامة والخاصة والملوك ورجال السياسية، هي أول سيدة تقف على خشبة المسرح في مصر والوطن العربي، وأول مغنية عربية تسجل لها أسطوانات موسيقية، وأول امرأة تغني بالإذاعة، كما قدّمت للفن المصري أحد أعظم الموسيقيين في تاريخه، حيث كان لها الفضل في شهرة الموسيقار محمد عبد الوهاب بعدما قدّمته لأول مرة على خشبة المسرح عقب وفاة الشيخ سيد درويش دون أن يُكمل مسرحية "كليوباترا".
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