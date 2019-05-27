معركة بين تجار مخدرات في حلوان بسبب «أسعار الكيف»

تحرير:يونس محمد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ م

ارشيفية

تشاجر شقيقان يعملان في تجارة المخدرات بمنطقة المعصرة في حلوان مع تاجر آخر منافس لهما، اليوم، بسبب الاختلاف على ثمن بيع المخدرات، وقام الشقيقان على أثرها بالصعود إلى مسكن المجني عليه، وإلقائه من البلكونة ليسقط من الطابق الثانى أرضًا، ولم يكتفيا بذلك، واستمرا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتركاه في الشارع ينزف وتجمع الأهالى وتم إبلاغ الشرطة. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أطراف المشكلة وهم "توفيق. ف"، وشهرته "فرنسا"، وشقيقه أحمد. ف"، وشهرته "الشيخ"، مقيمان بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليهما فى عدد من القضايا، وشخص أصيب جراء التعدى عليه بالأسلحة.

ونشبت مشاجرة بين عدد من المسجلين "خطر" في شارع جمال عبدالناصر بنطاق قسم المعصرة بالأسلحة البيضاء "السكاكين "وزجاجات المولتوف ما أدى لحدوث ذعر بين أهالي المنطقة. وتلقى المقدم أحمد إبراهيم رئيس مباحث المعصرة بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين 3 عاطلين بالأسلحة البيضاء، وإلقاء زجاجات المولتوف بالشارع،