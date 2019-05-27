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وزير الخارجية يقيم مأدبة إفطار للسفراء الأفارقة(صور)

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م
جانب من مأدبة الإفطار
جانب من مأدبة الإفطار
عقد سامح شكري وزير الخارجية، اجتماعا، اليوم، مع سفراء دول إفريقية بالقاهرة، أعقبه حفل إفطار رمضاني. يأتي هذا بالتزامُن مع الاحتفال بيوم إفريقيا، وفي إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يتم تنظيمها بهدف تعزيز التواصل بين وزارة الخارجية وسفارات الدول الإفريقية الشقيقة في القاهرة. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد حرص مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، على تعزيز العمل الإفريقي المشترك والارتقاء بآلياته لمواجهة التحديات التي تشهدها القارة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
وأشار إلى اقتناع مصر الراسخ بقدرة الدول الإفريقية على العمل سويا لتجاوز تلك التحديات وبما يحقق السلام والرفاهية لشعوب القارة جميعا. كما استعرض شكري أبرز القضايا التي تمثل أولوية للاتحاد الإفريقي والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأبرزها تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتفعيل اتفاقية
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امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (6)

التعليم: 97% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الفلسفة إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة الفلسفة والمنطق، صباح اليوم الإثنين، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في سادس أيام امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 436,382 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 97% من الطلاب المستهدفين لأداء الاختبار إلكترونيا.
مصر-للطيران (1)

«مصر للطيران» تلغي رحلتيها للخرطوم غدا لهذا السبب

صرح مصدر مسئول في شركة مصر للطيران، بأنه نظرًا للأحداث الجارية في السودان، فقد تقرر إلغاء رحلتي الشركة رقم MS 857 وMS 855 المقرر إقلاعهما غدًا الثلاثاء، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي، في السابعة صباحًا والرابعة عصرًا. وأوضح بيان للشركة مساء الإثنين، أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط للجوية يتابع تطورات الموقف أولاً بأول لمعرفة أي جديد في هذا الشأن. وتهيب شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين على الرحلتين ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (1)

غش وتسريب وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

تفقد الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، برفقة هاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، اليوم الإثنين، لجان سير امتحانات المدارس الفنية بمحافظة المنوفية، للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان، وزار لجنة مدرسة قويسنا الثانوية الزراعية بنين، والتي تضم 22 لجنة، ولجنة مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين والتى تضم 26 لجنة. وشدد على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان ومن يتم ضبط التليفون المحمول معه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وعمل محضر غش فى الحال.
شوقى-علام

مفتي مصر: قوى الشر وراء الهجوم على السعودية

قال مفتي الديار المصرية شوقي علام، إن ما تتعرض له المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بل والمنطقة بأسرها من حملات إرهابية إجرامية وهجمات مغرضة شرسة على الصعيدين الداخلي والإقليمي، تقف وراءها قوى شر متآمرة ترفع راية الدمار والإرهاب، وتدعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، مضيفا أن الوقوف إلى جانب الحق والخير والوسطية الذي ترفع رايته السعودية بجانب مصر ودول المنطقة التي لم تتورط في دعم الإرهاب لهو فرض عين وواجب على كل مسلم، وهو واجب أخلاقي ومبدأ إنساني تدعمه دول المجتمع الدولي بموجب المواثيق والعهود الدولية الداعمة والمؤيدة للخير والسلام.
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سامح-شكرى (1)

الخارجية: مصر تقدم دعما عاجلا للأشقاء في السودان

أعلنت وزارة الخارجية، أن مصر قدمت دعما عاجلا للشعب السوداني الشقيق، من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالبلاد. وذكرت وزارة الخارجية، حسب بيان نشرته وكالة الأبناء الرسمية "أ. ش. أ"، اليوم الثلاثاء، أن أولى الشحنات الموجهة للسودان مكوّنة من 25 طنا من الأدوية. يأتي ذلك في إطار العلاقات الأزلية والأخوية بين مصر والسودان والروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل والتكامل بينهما، وانطلاقا من حرص مصر على مساندة الأشقاء في السودان.
سامح-شكرى (2)

مصر تحذر تركيا من التنقيب في منطقة بحرية غرب قبرص

أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء فى أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص. وحذرت وزارة الخارجية المصرية من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار فى منطقة شرق المتوسط، مؤكدة ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه. وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني عن "قلقها البالغ"، اليوم، حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".
مصطفى-مدبولى

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الأعمال المصري اللبناني

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، صباح اليوم، الجمعة، اجتماع مجلس الأعمال المصري اللبناني، بحضور الوفد الوزاري المصري، وكبار المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة في كل من مصر ولبنان. وجرى -خلال الاجتماع- بحث مجموعة من الملفات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، في مجالات الصناعة والاقتصاد والاستثمار، وما يتعلق بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمار في كل من البلدين. وشملت الموضوعات محل البحث والمناقشات مسألة الازدواج الضريبي والعمل على إلغائها، وتسهيل تسجيل المصانع اللبنانية في مصر.
الأكاديمية-الوطنية-للتدريب‎ (2)

«الوطنية للتدريب» توقع اتفاقية مع مركز جنيف للسياسات الأمنية

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب مذكرة تفاهم بينها وبين مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP)، أول من أمس في مقر المركز بجنيف. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الأكاديمية الوطنية لدعم الشراكات مع كبرى المؤسسات الدولية لنقل وتبادل الخبرات المختلفة لبناء وتطوير قدرات ومهارات الكوادر القيادية في مختلف المجالات. ويهدف مركز جينيف للسياسات الأمنية الذي أنشئ عام 1995 في سويسرا ويضم في عضويته 52 دولة منبرًا للحوار الدبلوماسي، إلى تعزيز السلام والأمن والتعاون الدولي.
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