وزير الخارجية يقيم مأدبة إفطار للسفراء الأفارقة(صور)

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م

جانب من مأدبة الإفطار

عقد سامح شكري وزير الخارجية، اجتماعا، اليوم، مع سفراء دول إفريقية بالقاهرة، أعقبه حفل إفطار رمضاني. يأتي هذا بالتزامُن مع الاحتفال بيوم إفريقيا، وفي إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يتم تنظيمها بهدف تعزيز التواصل بين وزارة الخارجية وسفارات الدول الإفريقية الشقيقة في القاهرة. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد حرص مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، على تعزيز العمل الإفريقي المشترك والارتقاء بآلياته لمواجهة التحديات التي تشهدها القارة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.

وأشار إلى اقتناع مصر الراسخ بقدرة الدول الإفريقية على العمل سويا لتجاوز تلك التحديات وبما يحقق السلام والرفاهية لشعوب القارة جميعا. كما استعرض شكري أبرز القضايا التي تمثل أولوية للاتحاد الإفريقي والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأبرزها تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتفعيل اتفاقية