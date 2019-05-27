رياضة

«ذا صن»: محمد صلاح يهدد عرش الكاميرون في أمم إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م
محمد صلاح
محمد صلاح
نشرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، تقريرًا بشأن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدة أن الفرعون المصري سيكون له تهديد قوي على المنتخب الكاميروني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري. وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن منتخب الكاميرون يأمل في الاحتفاظ بلقبه الإفريقي الثاني على التوالي حيث سبق له الحصول على تلك البطولة في النسخة الأخيرة عام 2017 وكان المنتخب الوطني المصري الطرف الثاني في المباراة النهائية.
وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من طموح الكاميرون إلا أن النجم محمد صلاح سيقاتل من أجل ضمان حصول منتخب مصر على اللقب القاري الثامن في تاريخ البطولة، بعد أن كانت المرة الأخيرة التي حصل فيها الفراعنة على أمم إفريقيا في عام 2010. وتمكن صلاح من قيادة منتخب مصر لبطولة كأس العالم في روسيا الصيف الماضي بعد غياب
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فرحة-المصرى

المصري يختتم مبارياته بالدوري بثلاثية في الداخلية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره الداخلية، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب الذي يتبقى له مباراتان أمام الأهلي وبتروجيت، في المقابل تجمد رصيد الداخلية الذي هبط إلى القسم الثاني في وقت سابق، عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
الإسماعيلي - الجونة‎ (2)

الجونة ينجو من الهبوط بالتعادل مع الإسماعيلي

نجا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، رسميًا، من الهبوط للدرجة الثانية، بتعادله أمام ضيفه الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعبه بمدينة الغردقة. بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة، ويبتعد عن بتروجت آخر الهابطين بثلاث نقاط، والذي يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة حتى في حالة فوز الأخير بمباراته القادمة أمام المقاولون، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 43 نقطة محافظًا على موقعه بالمركز السابع.
الحذاء-الممزق‎

«الحذاء الممزق» يحسم أغلى مباراة في العالم

شهدت مباراة أستون فيلا أمام ديربى كاونتى، التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، فى مباراة الـ"بلاى أوف" المؤهلة للدورى الإنجليزى "البريميرليج"، لقطة غريبة من جانب اللاعب جاك جريليش نجم أستون فيلا والذى ساهم فى صعود فريقه، للبريميرليج. والتقطت عدسات الكاميرات صورة مقربة لحذاء جريليش والذى كان ممزقًا للغاية، وفسر اللاعب خوضه المباراة بهذا الحذاء بظنه أنه يجلب له الحظ، ويبدو أن خطته نجحت بالفعل. وقال جاك جريليش عقب الانتصار الكبير: "وصلت بفريق طفولتي إلى الدوري الممتاز.. ليس لدي كلمات للتعبير. لقد كانت مباراة صعبة للغاية".
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المنتخب يكشف لـ«التحرير» آخر تطورات إصابة محمد صلاح

أكد المهندس إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن الدولي محمد صلاح، نجم منتخب الفراعنة، وفريق ليفربول الإنجليزي، بحالة جيدة، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، إن محمد صلاح فقد الوعي للحظات نتيجة ارتجاج بسيط في المخ، في أثناء مباراة فريقه الريدز أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي حسمها الريدز بنتيجة (3-2).
اصابة-صلاح‎ (1)

أول تعليق من المنتخب على إصابة محمد صلاح

كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أنه تواصل مع محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول، للاطمئنان على إصابته، كما تواصل د. محمد أبو العلا طبيب الفريق القومي، مع طبيب فريق ليفربول أيضًا. وتعرض محمد صلاح، نجم فريق ليفريول، إلى إصابة قوية، خلال مواجهة الريدز ونظيره نيوكاسل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «سانت جيمس بارك» ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سقط أرضًا في الدقيقة 70، بعدما اصطدم بجسد مارتن دوبرافكا، حارس مرمى فريق نيوكاسل، الذي خرج من مرماه من أجل التعامل مع كرة عالية، وغادر الملعب متأثرًا بإصابته.
اجيرى-والجهاز-الفنى

أجيري يوجه صفعة لنجمي الزمالك قبل كأس الأمم

علم «التحرير»، من مصادر مطلعة في المنتخب الوطني، أن الثنائي محمود عبد المنعم «كهربا» ويوسف إبراهيم «أوباما» نجمي نادي الزمالك، خارج حسابات الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن منتخب مصر وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
اجيرى-والجهاز-الفنى

السعيد وسليمان وعواد على رادار أجيري قبل كأس الأمم

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على ضم عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز، ووليد سليمان لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وأشاد أجيري بالمستوى الذي ظهر به السعيد مؤخرًا مع فريقه، كما أثنى على مستوى سليمان مع الأهلي قبل إصابته، مؤكدًا أنه في حالة استعادة اللاعب لمستواه في المباريات المقبلة سينضم للمنتخب.
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