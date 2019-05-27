«ذا صن»: محمد صلاح يهدد عرش الكاميرون في أمم إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م

محمد صلاح

نشرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، تقريرًا بشأن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدة أن الفرعون المصري سيكون له تهديد قوي على المنتخب الكاميروني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري. وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن منتخب الكاميرون يأمل في الاحتفاظ بلقبه الإفريقي الثاني على التوالي حيث سبق له الحصول على تلك البطولة في النسخة الأخيرة عام 2017 وكان المنتخب الوطني المصري الطرف الثاني في المباراة النهائية.

وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من طموح الكاميرون إلا أن النجم محمد صلاح سيقاتل من أجل ضمان حصول منتخب مصر على اللقب القاري الثامن في تاريخ البطولة، بعد أن كانت المرة الأخيرة التي حصل فيها الفراعنة على أمم إفريقيا في عام 2010. وتمكن صلاح من قيادة منتخب مصر لبطولة كأس العالم في روسيا الصيف الماضي بعد غياب