إرهاب

«تويتر بوت».. حسابات آلية لنشر الإسلاموفوبيا بأوروبا

مشاهير اليمين المتطرف يستخدمون تويتر بوت لنشر تغريداتهم المتطرفة تجاه المسلمين والمهاجرين.. هذه الحسابات تستطيع نشر تغريدات أكثر من مقدرة الإنسان العادي
تحرير:منة عبدالرازق ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي المنبر الأول لكل من أراد نشر أفكار التطرف، وبث خُطب الكراهية، وجذب المزيد من الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية، ولم يَعُد توجيه رأي معين أو نشر فكرة بعينها بكثافة بالشيء الصعب، بعدما اُستخدم "البوت الآلي"، وخصوصًا على موقع "تويتر" لنشر تغريدات مُمنهجة مكثفة ضد المسلمين؛ ما أسهم في زيادة ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، الأمر الذي جعل "تويتر" تحذف 70 مليون حساب وهمي في منتصف العام الماضي، ومع ذلك تنشط هذه الحسابات من جديد.
ما هو تويتر بوت؟ التويتر بوت "twitter bot" هو نوع من البوت الآلي ويستطيع مبرمجه التحكم به عبر بعض التطبيقات والبرمجة، لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي يطلبها منه، وإعادة تغريد لبعض التغريدات التي تحمل كلمات بعينها، ومن أهم مميزاته هو التغريد بطريقة منتظمة بعدد المرات التي ترغب بها، وتحديد التغريدات التي
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أحداث-11-سبتمبر

الإرهاب الاقتصادي.. ضربات موجعة تُسقط الدول أحيانا

تتعمد أيادي الإرهاب ضرب المصالح الاقتصادية في بعض الدول على سبيل تنفيذ مخططها المُوجع، وتحقيق هدفين سلبيين للدول المقصودة، أولهما نشر الذعر والرعب بين الأبرياء، والآخر يتلخص في الإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد، وتكبيدها خسائر من شأنها الإيقاع بالدول، وهو أمر تكرر كثيرًا خلال الفترة الماضية، ويخشى العالم استمرار الجماعات الإرهابية في السير على الوتيرة نفسها، واعتماد الإرهاب أهدافًا اقتصادية لضربها، تتسبب في النهاية في أزماتٍ عالمية في بعض الأحيان.
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أبرز صحفيين اليمين المتطرف الذين حظرهم فيسبوك

أول من أمس الخميس، أعلن فيسبوك عن حذف 2.2 مليار حساب مزيف بين شهري يناير ومارس 2019، وهو أعلى رقم من الحسابات الوهمية التي تحذفها الشركة في 3 شهور فقط، ومن وقت لآخر يحظر الفيسبوك حسابات وصفحات لشخصيات أو مؤسسات متطرفة، أتخذت من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لبث سموم أفكارها، كان آخرها حظر حسابات الانستجرام لقيادات قوات الحرس الثوري الإيراني، ومع تزايد انتقادات موقع الفيسبوك لحظره حسابات الإرهابيين في الوقت نفسه، تسمح لليمين المتطرف ببث أفكاره، حظر فيسبوك العديد من رواده وغيرهم في الآونة الأخيرة، فما هي توجهاتهم؟
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من هو الداعشي «أنجم تشودري» الذي أفرجت عنه بريطانيا؟

بريطاني من أصل باكستاني، يبلغ من العمر 52 عامًا، في صغره لم يكن له أيّ نشاط سياسي، ليتحول من شارب للخمور لمؤسس جماعة إرهابية، هو "أنجم تشودري" الذي أفرجت عنه بريطانيا بتدابير احترازية، بعد قضائه نصف مدة الحكم عليه، ثم تأهيله في أحد مراكز التدريب في لندن لمدة ستة أشهر، حيث بدأ دراسته الجامعية في الثمنينات بدراسة الطب، لكن بسبب نمط حياته رسب في الدراسة، ثم ألتحق بكلية أخرى ودرس القانون وعمل محاميا. في أواخر العشرينات من عمر تشودري، ظهر اهتمامه بالدين، وكان منتظماً على ذهابه للمسجد.
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من هو زهران هاشم العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا؟

رجل أسمر في أول الأربعينيات، ذو لحية طويلة، ورداء أبيض يرتديه في خُطبه النارية المتشددة، التي كان يطل من خلالها "زهران هاشم" العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا، على متابعيه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب"، كما كان حساب باسم "الغربة ميديا" التابع لتنظيم داعش ينشر خطبه المحرضة، ويعتبر من أشهر المحاضرين في جماعة التوحيد الوطنية المتورطة في سلسلة التفجيرات الأخيرة التي ضربت سريلانكا في 21 أبريل الماضي، صباح عيد الفصح، وخلفت نحو 321 قتيلا، وأكثر من 520 مصابا.
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باقية وتتمدد.. داعش يعلن قيام «ولاية الهند»

أعلن تنظيم داعش، لأول مرة، عن تأسيس "ولاية" له في الهند، بعد مقتل مسلح يقال إنه على صلة بالتنظيم في اشتباك بين مسلحين وقوات الأمن في إقليم كشمير المتنازع عليه. وأعلنت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم، مساء أمس الجمعة، قيام الولاية الجديدة باسم "ولاية الهند"، موضحة أن التنظيم أوقع ضحايا من قوات الجيش الهندي في بلدة أمشيبورا في منطقة شوبيان في كشمير. ويتفق بيان تنظيم داعش مع بيان أصدرته الشرطة الهندية، أمس، ذكرت فيه أن مسلحا يدعى إشفاق أحمد صوفي قتل في اشتباك في شوبيان.
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بدم بارد.. «داعش» يذبح 8 عراقيين من أسرة واحدة

لا حرمة للشهر الكريم، لدى عناصر تنظيم داعش الإرهابي، الذي يزعم أنه يتحرك لإقامة "دولة إسلامية"، إذ أقدم بضع أنفار من هؤلاء الإرهابيين بدم بارد على ذبح 8 عراقيين من أسرة واحدة، حيث اقتحمت عناصر من التنظيم المجرم "منزل مختار بمنطقة الكوار الواقعة على الساحل الأيمن من الموصل، وقامت بذبح المختار وزوجته وأولاده الستة"، بحسب ما أكده مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، في تصريح نقلته قناة "السومرية نيوز"، لافتا إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى الطب العدلي.
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من هو منفذ عملية احتجاز رهائن فرنسا؟

احتجز رجل مسلح، 4 أشخاص كرهائن، اليوم الثلاثاء، داخل محل لبيع السجائر في بلدة بلانياك في إقليم "غارون العليا" في فرنسا. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحديث يدور عن عملية سطو فاشلة، تحولت إلى احتجاز رهائن قام به شاب، دخل الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى المحل، وبحوزته خوذة وسلاح ناري وكاميرا "GoPro"، وبحسب المعلومات الأخيرة، فإن منفذ العملية هو مراهق في الـ17 من عمره، ويدعى "يانيس"، وهو من مواطني منطقة مدينة تولوز، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
الشرطة-الفرنسية

إغلاق الطرق المؤدية إلى محل احتجاز رهائن فرنسا

أعلنت بلدية بلانياك، أن جميع الطرق المؤدية إلى المتجر الذي تم احتجاز رهائن به، اليوم الثلاثاء، تم إغلاقها من قبل عناصر الشرطة. وأورد موقع "LCI" الإخباري أن الرجل أطلق رصاصات عدة في الهواء، وطلب حضور مفاوض. وذكرت قناة "Europe 1" التلفزيونية، نقلا عن مصادر لها، أن اتصالا جرى بين المنفذ والسلطات، مضيفة أن الرجل أطلق النيران مرتين باتجاه رجال الشرطة. ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر قريب من الملف، أن منفذ العملية حذر من أنه سيطلق النار على قوات الأمن "إذا أقدمت الشرطة على التدخل".
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