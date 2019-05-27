رياضة

عامر حسين يحدد موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تحرير:كريم أحمد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:١١ م
عامر حسين
عامر حسين
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة بيراميدز وحرس الحدود، في الأسبوع الـ34 للدوري الممتاز، تم تأجيلها لمدة 72 ساعة، على أن يقام لقاء الحرس والزمالك في هذا اليوم. كانت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، قد أعلنت صباح اليوم الإثنين عن تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون، التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، لما بعد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.
وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن المباراة ستقام يوم يوم 6 يونيو بدلا من 30 مايو الجاري، على أن يلتقي الحرس يوم 3 يونيو مع الزمالك. كان مصدر باتحاد الكرة قد كشف اليوم أن الزمالك سيخوض مواجهات الإنتاج والحرس والجونة أيام 30 مايو و3 يونيو و6 يونيو على الترتيب، على أن تقام مباراة الأهلي والزمالك
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فرحة-المصرى

المصري يختتم مبارياته بالدوري بثلاثية في الداخلية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره الداخلية، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب الذي يتبقى له مباراتان أمام الأهلي وبتروجيت، في المقابل تجمد رصيد الداخلية الذي هبط إلى القسم الثاني في وقت سابق، عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
الإسماعيلي - الجونة‎ (2)

الجونة ينجو من الهبوط بالتعادل مع الإسماعيلي

نجا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، رسميًا، من الهبوط للدرجة الثانية، بتعادله أمام ضيفه الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعبه بمدينة الغردقة. بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة، ويبتعد عن بتروجت آخر الهابطين بثلاث نقاط، والذي يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة حتى في حالة فوز الأخير بمباراته القادمة أمام المقاولون، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 43 نقطة محافظًا على موقعه بالمركز السابع.
الحذاء-الممزق‎

«الحذاء الممزق» يحسم أغلى مباراة في العالم

شهدت مباراة أستون فيلا أمام ديربى كاونتى، التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، فى مباراة الـ"بلاى أوف" المؤهلة للدورى الإنجليزى "البريميرليج"، لقطة غريبة من جانب اللاعب جاك جريليش نجم أستون فيلا والذى ساهم فى صعود فريقه، للبريميرليج. والتقطت عدسات الكاميرات صورة مقربة لحذاء جريليش والذى كان ممزقًا للغاية، وفسر اللاعب خوضه المباراة بهذا الحذاء بظنه أنه يجلب له الحظ، ويبدو أن خطته نجحت بالفعل. وقال جاك جريليش عقب الانتصار الكبير: "وصلت بفريق طفولتي إلى الدوري الممتاز.. ليس لدي كلمات للتعبير. لقد كانت مباراة صعبة للغاية".
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اتحاد-الكرة

شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
بيراميدز والزمالك (3)

عامر حسين يكشف لوغاريتم الزمالك والجونة أو الحدود

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن سر عدم تحديد مواجهة الزمالك مع فريق الجونة أو حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل في جدول الدوري الممتاز. وقال رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خاصة، أنه وضع الجدول بهذا الشكل لأن المباراة قد تحسم الهبوط ومن ثم سيتم تحديد طرف هذه المواجهة وفقاً لاحتياجات المرحلة، بمعنى أنه إذا احتاج حسم الهبوط إقامة مباراة الزمالك مع الحدود ستقام مع الحدود، ونفس الأمر بالنسبة للجونة، من أجل تحديد هوية الفريق الثالث الذي سيهبط مع فريقي النجوم والداخلية.
طارق-العشرى

طارق العشري: لن نلعب أمام بيراميدز قبل الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، اليوم الأربعاء، أن إدارة ناديه ترفض مواجهة فريق بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: "الموقف الرسمي داخل الفريق والإدارة عدم خوض المباريات إلا من خلال الترتيب الطبيعي، وهو أن نلعب أمام الزمالك ثم بيراميدز وهذا الشكل الوحيد الذي يضمن الحيادية، لأن باقي الأندية التي تتنافس معنا ستلعب في نفس التوقيت، الاتحاد مع سموحة والمقاولون ضد بتروجيت ووادي دجلة أمام الإنتاج الحربي".
الزمالك-وبيراميدز (4)

المسابقات تعلن مواعيد مباريات الأسبوع الأخير للدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم (2018 /2019)، وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الاثنين 27 مايو الجاري، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، لتتبقى بعض المباريات المؤجلة للزمالك، وكذا الأهلي الذي سيواجه المقاولون ثم الزمالك في ختام المنافسة، وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:
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