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التعليم: 97% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الفلسفة إلكترونيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة الفلسفة والمنطق، صباح اليوم الإثنين، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في سادس أيام امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 436,382 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 97% من الطلاب المستهدفين لأداء الاختبار إلكترونيا.
وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 388,145 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 97,61%، من إجمالي مستهدف 397,625 طالبا في 1786 مدرسة، فيما أدى 141,289 طالبا الامتحان ورقيًا.وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت
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الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 28 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
جثة

العثور على جثة عامل زراعي داخل مسكنه بالقليوبية

عثر أهالي قرية كفر منصور التابعة لمدينة طوخ على جثة عامل زراعي، داخل مسكنه في القرية، تم إبلاغ رجال الشرطة وتحرر المحضر اللازم وتوّلت النيابة التحقيق. تلقى العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا من أهالي قرية كفر منصور، التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بانبعاث رائحة كريهة من مسكن المدعو "مصطفى.م"45 سنة، عامل زراعي، وعندما قاموا بفتحه وجدوه متوفيا داخل مسكنه، وجثته في حالة تعفن. تبين من تحريات العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، أن المتوفي كان يعيش بمفرده بعد ترك زوجته وأبنائه المسكن لإصابته بمرض الصرع.
وفد شبابي مصري يزور إثيوبيا‎

وفد شبابي مصري يزور إثيوبيا ويشارك ببرنامج المعايشة

أوفدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وفدا شبابيا مصريا، للمشاركة في برنامج زيارة ومعايشة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا، الذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقي (مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية ومفوضية الشئون السياسية)، تزامنا مع رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي، وفي إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًا)، وذلك خلال الفترة من 27- 30 مايو 2019 بأديس ابابا بإثيوبيا.
حفل-افطار-لوزارة الخارجية‎ (4)

وزير الخارجية يقيم مأدبة إفطار للسفراء الأفارقة(صور)

عقد سامح شكري وزير الخارجية، اجتماعا، اليوم، مع سفراء دول إفريقية بالقاهرة، أعقبه حفل إفطار رمضاني. يأتي هذا بالتزامُن مع الاحتفال بيوم إفريقيا، وفي إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يتم تنظيمها بهدف تعزيز التواصل بين وزارة الخارجية وسفارات الدول الإفريقية الشقيقة في القاهرة. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد حرص مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، على تعزيز العمل الإفريقي المشترك والارتقاء بآلياته لمواجهة التحديات التي تشهدها القارة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«المحافظين»: يجب محاسبة وزير التعليم بسبب «التابلت»

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن وزير التربية والتعليم لا بد أن يُحاسب على إهدار المال العام، على خلفية أزمة "التابلت" التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، التى وصلت إلى حد تظاهر طلاب أولى ثانوي بعدد من المحافظات اعتراضًا على ذلك النظام. وأضاف "حسين"، أن تلك الأزمة تعد جزءًا من فشل الوزير في المنظومة التعليمية، لأنه كثف جهوده على منظومة التعليم التكنولوجية فقط، وأهمل باقي أركان المنظومة، من بنية تحتية للمدارس، وتطوير للمناهج، واهتمام بالمعلمين من الناحية التدريبية والاجتماعية والمادية.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (4)

التعليم: 97% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا اللغة الثانية إلكترونيا

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، التابعة لوزارة التعليم، أن 585 ألفًا و980 طالبًا وطالبة، أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018-2019. وبحسب الغرفة فإن 427 ألفًا و432 طالبًا وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الإلكتروني في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، بنسبة تصل إلى نحو 97%. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة، أداء 382 ألف طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98%.
تابلت-المدرسة

امتحانات أولى ثانوي..تابلت في 3 مدارس فقط بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة طه عجلان، وجود خلل بالمنصة على مستوى المحافظة، يؤدي الطلاب بالمدارس على مستوى المحافظة امتحان مادة اللغة العربية، اليوم الأحد، ورقيا، بنسبة 99.5%، فيما عدا 3 مدارس بالمحافظة يؤدي طلابها الامتحان إلكترونيا وهي مدارس "الشموت، والسادات، وبطا" الثانوية. وأكد "عجلان" أن المديرية أنهت كل استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى، وفقا للنظام الجديد للعام الدراسى 2018-2019، حيث يؤدى، صباح اليوم الأحد، 39 ألفا و252 طالبا الاختبارات فى 12 إدارة تعليمية.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (4)

السيستم وقع.. ارتباك في أول أيام امتحانات أولى ثانوي

شهدت الساعات الأولى من امتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي، الذي انطلقت الفترة الأولى منه في التاسعة صباح اليوم الأحد، حالة من التخبط نتيجة وقوع السيستم في عدد من اللجان، وتعذر دخول التلاميذ على منصة الامتحان الإلكترونى، مما تسبب في حالة من ارتباك الطلاب بعد مرور ساعة من وقت الامتحان، بعد فشل محاولات تكرار الدخول على المنصة الإلكترونية. وأعلنت عدد من المدارس الثانوية حصولها على إذن رسمي بتحويل امتحان اللغة العربية إلى النظام الورقي.
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