التعليم: 97% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الفلسفة إلكترونيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٣ م

صورة أرشيفية

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة الفلسفة والمنطق، صباح اليوم الإثنين، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في سادس أيام امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 436,382 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 97% من الطلاب المستهدفين لأداء الاختبار إلكترونيا.

وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 388,145 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 97,61%، من إجمالي مستهدف 397,625 طالبا في 1786 مدرسة، فيما أدى 141,289 طالبا الامتحان ورقيًا.وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت