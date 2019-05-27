فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

زي الشمس حلقة 22.. عمر يصدم نور بسبب كارما

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
زي الشمس
زي الشمس
شهدت الحلقة الثانية والعشرون، من مسلسل "زي الشمس"، الذي يُعرض عبر فضائية MBC مصر، مشادة بين "عمر" الذي يُجسده الفنان أحمد صلاح السعدني، و"نور" التي تُجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب تعنيفه لابنته "كارما" بعدما شاهدها مع صديقها "زين"، حيث قام "عمر" بتحذيره ألا يقترب منها مجددًا وإلا سيُبلغ والده ما يُسبب له أزمة، كما توعد "كارما" وأخبرها أنها لن تخرج من المنزل دون إذنه ومرافقة شقيقها "كريم"، وهو ما رفضته "نور" وأخبرته أنه بذلك سيجعل "كارما" تُقدم على تصرفات ليست في الحسبان، فرد عليها: "أنا بحاول أربي بنتي، ولا أسيبها تطلع زي أمها؟".
ورفضت "نور" في الحلقة الحادية والعشرين من "زي الشمس"، الرجوع إلى لندن بعدما طلبت منها والدتها ذلك، حتى تبعدها عن "عمر" الذي يحاول الزواج منها، وأصرّت "نور" على استكمال بحثها حول قاتل شقيقتها "فريدة التي جسدتها ريهام عبدالغفور، كما اكتشفت النيابة أن المكان الذي اكتشفته "نور" هو مرسم تؤجره "فريدة"، وهو
اقرأ المزيد
مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 24.. محمد ممدوح يقع في فخ «آدم وسما»

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "قابيل"، بذهاب "الضابط طارق" الذي يُجسده محمد ممدوح، إلى "عمر" الذي يُجسده علي قاسم، صديق "آدم" الذي يُجسده محمد فراج، ويسأله عنه، ولكن الأخير ينكر علاقته به أو التواصل معه منذ سنوات، ويخبره طارق بأن "آدم" قاتل، ويظهر على ملامح وجه "عمر" الاندهاش، وهنا يتأكد "طارق" أنهما يتقابلان وعلى تواصل، ويرحل ويترك لـ"عمر" رقم تليفونه الخاص للتحدث معه متى شاء، ويتحدث "عمر" مع "آدم" ويخبره بما حدث؛ ما يسبب خوفًا لـ"آدم" و"سما" التي تُجسدها أمينة خليل، حيث إنهما انكشفا والجميع سيعرف أنهما ما زالا حيين.
ليلى-عز-العرب

ليلى عز العرب: كان نفسي اشتغل «سواق ميكروباص»

حلت الفنانة ليلى عز العرب، ضيفة في ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية extra news، مساء الإثنين، وقالت إنها كانت تتمنى أن تعمل "سائقة ميكروباص"، ووصفت المهنة بالتجربة الرائعة، وأنها تتمنى تجسيدها في عمل فني، مشيرة إلى أن أكثر ما يعجبها بقيادة السيارات التواصل مع الناس بطريقة مميزة، مضيفة أن حبها للتمثيل هو الذي منعها عن امتهانها، موضحة أن عملها لسنوات طويلة داخل البنوك كان يقربها من عملها كممثلة، خاصة أن العمل في المجالين يتطلب التفرغ الكامل.
ولد-الغلابة (1)

ولد الغلابة 22..هذا شرط عيسى ليبدأ في صناعة المخدرات

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، العديد من الأحداث المثيرة خاصة بعد ذهاب "عيسى" الذي يجسده الفنان أحمد السقا إلى مخزن المدرسة، ليبحث عن المخدرات التي خبأها هناك ولم يجدها، وشك في "غفير" المدرسة، وذهب إليه وهدده وأخبره أن هناك شيئًا ضاع منه ملكًا لمجرم، وإذا لم يعده فسيتم قتله، ولكنه لم يصل إلى شيء وذهب على الفور إلى "فرح" التي تجسدها الفنانة مي عمر، وأخبرها بما حدث، وبعدها لاحقه أقارب «رشوان» الذي يجسده عماد زيادة، ليعرفوا من أين جاء بالمخدرات، ولكن "عيسى" تعامل معهم بذكاء.
اقرأ المزيد من الأخبار
ريهام-عبد-الغفور

«زى الشمس».. هل ريهام عبد الغفور على قيد الحياة؟

من قتل «فريدة» -ريهام عبد الغفور؟ هذا السؤال يطرحه متابعو مسلسل «زى الشمس» بطولة دينا الشربيني، فعلى مدار الحلقات الماضية، نجح مخرج العمل سامح عبد العزيز والكاتبة مريم نعوم، فى جعل المشاهدين يصدقون أن «فريدة» لا تزال على قيد الحياة، وأخذت «نور» - دينا الشربيني -، تبحث عن الخيوط التي توصلها إلى شقيقتها، بعد تأكيد والدتها وتجسدها الفنانة سوسن بدر، أن «فريدة» تحاوطهم في كل مكان، ولم تمت والجثة التي عثر عليها لا تخصها، فهل المفاجآة التي ينتظرها المشاهدون هي إعلان أن «فريدة» لم تمت؟
زي-الشمس (2)

زي الشمس حلقة 10.. أقوال ابن «فريدة» تفاجئ الجميع

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "زي الشمس"، بمواجهة بين "عمر" الفنان أحمد صلاح السعدني، و"نور" النجمة دينا الشربيني، بعد اتهام النيابة له بالشروع في قتل شقيقتها الراحلة "فريدة" الفنانة ريهام عبدالغفور. وفي مكتب "الضابط حسن" الفنان عمر السعيد، بكى لها "عمر" وطلب منها أن تتولى الدفاع عنه بنفسها بوصفها كانت تعمل محامية في لندن، ولكنها رفضت، وخرجت تلوم "حسن" لأنه من دفعها لإقناع "عمر" بتغيير أقواله أمام النيابة، مما جعله محل شك، وأمر وكيل النيابة بإيداعه بالسجن 4 أيام على ذمة التحقيقات.
زي-الشمس (1)

زي الشمس حلقة 9.. النيابة تتهم «عمر» بقتل «فريدة»

بدأت النيابة مهمتها في التحقيق حول مقتل "فريدة" التي تُجسدها الفنانة ريهام عبدالغفور، في الحلقة التاسعة من مسلسل "زي الشمس" الذي يُعرض عبر فضائية MBC مصر، والبداية كانت مع زوجها "الدكتور عمر" الذي يُجسده الفنان أحمد صلاح السعدني، وأكد أنه لا يعرف أي شيء عن حياتها الشخصية لانفصالهما في الفترة الأخيرة قبل رحيلها، ثم كان التالي شقيقتها "نور" التي تُجسدها الفنانة دينا الشربيني؛ حيث أشارت إلى أنها لا تعلم الكثير أيضًا عن "فريدة" في سنواتها الأخيرة، وخاصة بعدما تزوجت من خطيبها السابق "عمر"، إضافة لكونها تُقيم في لندن منذ سنوات.
زي-الشمس (2)

سامح عبدالعزيز:كلام كاملة أبو ذكري على قلبي زي العسل

يبدو أن المخرج سامح عبدالعزيز، قرر أن ينهى الخلاف بينه وبين زميلته المخرجة كاملة أبو ذكري، بسبب مسلسل "زي الشمس" الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني، حيث كانت تتولى كاملة إخراجه قبل أن يحدث خلاف بينها وبين الشركة المنتجة ويتم استبدالها بعبدالعزيز، وحدثت بينهما اليوم الأحد، أزمة حادة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تبادلا فيها الاتهامات ونسب كل منهما العمل لصالحه دون الآخر. ولكن سامح عبدالعزيز فاجأ الجميع بما كتبه عبر حسابه مجددًا، حيث قال: "كاملة تعمل اللي هي عايزاه وتقول اللي هي عايزاه.. على قلبي زي العسل".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org