زي الشمس حلقة 22.. عمر يصدم نور بسبب كارما

تحرير:التحرير ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

زي الشمس

شهدت الحلقة الثانية والعشرون، من مسلسل "زي الشمس"، الذي يُعرض عبر فضائية MBC مصر، مشادة بين "عمر" الذي يُجسده الفنان أحمد صلاح السعدني، و"نور" التي تُجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب تعنيفه لابنته "كارما" بعدما شاهدها مع صديقها "زين"، حيث قام "عمر" بتحذيره ألا يقترب منها مجددًا وإلا سيُبلغ والده ما يُسبب له أزمة، كما توعد "كارما" وأخبرها أنها لن تخرج من المنزل دون إذنه ومرافقة شقيقها "كريم"، وهو ما رفضته "نور" وأخبرته أنه بذلك سيجعل "كارما" تُقدم على تصرفات ليست في الحسبان، فرد عليها: "أنا بحاول أربي بنتي، ولا أسيبها تطلع زي أمها؟".

ورفضت "نور" في الحلقة الحادية والعشرين من "زي الشمس"، الرجوع إلى لندن بعدما طلبت منها والدتها ذلك، حتى تبعدها عن "عمر" الذي يحاول الزواج منها، وأصرّت "نور" على استكمال بحثها حول قاتل شقيقتها "فريدة التي جسدتها ريهام عبدالغفور، كما اكتشفت النيابة أن المكان الذي اكتشفته "نور" هو مرسم تؤجره "فريدة"، وهو