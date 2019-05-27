يونيون يتأهل إلى الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه

تحرير:علي الزيني ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

يونيون برلين

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يونيون برلين في حسم بطاقة التأهل إلى بطولة الدوري الألماني الممتاز، لأول مرة في تاريخه، بعدما تعادل سلبيًا مع نظيره شتوتجارت، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ملحق الصعود والهبوط، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدفين لمثلهما، ليستفيد يونيون برلين بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، ويصبح شتوتجارت ثالث الهابطين من البوندسليجا، بعد نورنبرج الذي احتل المركز الثامن عشر والأخير، وهانوفر صاحب المركز السابع عشر.

فريق يونيون برلين، سبق له أن خطف الأنظار في موسم 2001، عندما تأهل إلى نهائي كأس ألمانيا، قبل أن يخسر بثنائية نظيفة أمام شالكه، وحقق الصعود الأول له تاريخيًا إلى البوندسليجا مساء اليوم، ليصبح ثالث الصاعدين للدوري الألماني الممتاز، بعد كولن بطل القسم الثاني، ووصيفه بادربورن. يونيون برلين، سبق أن لعب

فريق يونيون برلين، سبق له أن خطف الأنظار في موسم 2001، عندما تأهل إلى نهائي كأس ألمانيا، قبل أن يخسر بثنائية نظيفة أمام شالكه، وحقق الصعود الأول له تاريخيًا إلى البوندسليجا مساء اليوم، ليصبح ثالث الصاعدين للدوري الألماني الممتاز، بعد كولن بطل القسم الثاني، ووصيفه بادربورن.



يونيون برلين، سبق أن لعب له عبدالله جمعة لاعب فريق الزمالك الحالي، بعد تجربة سريعة في صفوفه ما بين يناير ونوفمبر 2014، وخاض وقتها 3 مباريات مع الفريق الأول، و13 لقاء مع الفريق الرديف.



فريق شتوتجارت المتوج بطلا لألمانيا خمس مرات في تاريخه، عاد إلى القسم الثاني، للمرة الثانية خلال 3 سنوات، حيث هبط في موسم 2016\ 2017، قبل أن يعود بعد أن قضى موسمًا واحدًا، ثم هبط اليوم بعد الخسارة في الملحق أمام يونيون برلين.