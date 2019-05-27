رياضة

يونيون يتأهل إلى الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه

تحرير:علي الزيني ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
يونيون برلين
يونيون برلين
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يونيون برلين في حسم بطاقة التأهل إلى بطولة الدوري الألماني الممتاز، لأول مرة في تاريخه، بعدما تعادل سلبيًا مع نظيره شتوتجارت، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ملحق الصعود والهبوط، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدفين لمثلهما، ليستفيد يونيون برلين بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، ويصبح شتوتجارت ثالث الهابطين من البوندسليجا، بعد نورنبرج الذي احتل المركز الثامن عشر والأخير، وهانوفر صاحب المركز السابع عشر.
فريق يونيون برلين، سبق له أن خطف الأنظار في موسم 2001، عندما تأهل إلى نهائي كأس ألمانيا، قبل أن يخسر بثنائية نظيفة أمام شالكه، وحقق الصعود الأول له تاريخيًا إلى البوندسليجا مساء اليوم، ليصبح ثالث الصاعدين للدوري الألماني الممتاز، بعد كولن بطل القسم الثاني، ووصيفه بادربورن. يونيون برلين، سبق أن لعب
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فرحة-المصرى

المصري يختتم مبارياته بالدوري بثلاثية في الداخلية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره الداخلية، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب الذي يتبقى له مباراتان أمام الأهلي وبتروجيت، في المقابل تجمد رصيد الداخلية الذي هبط إلى القسم الثاني في وقت سابق، عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
الإسماعيلي - الجونة‎ (2)

الجونة ينجو من الهبوط بالتعادل مع الإسماعيلي

نجا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، رسميًا، من الهبوط للدرجة الثانية، بتعادله أمام ضيفه الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعبه بمدينة الغردقة. بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة، ويبتعد عن بتروجت آخر الهابطين بثلاث نقاط، والذي يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة حتى في حالة فوز الأخير بمباراته القادمة أمام المقاولون، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 43 نقطة محافظًا على موقعه بالمركز السابع.
الحذاء-الممزق‎

«الحذاء الممزق» يحسم أغلى مباراة في العالم

شهدت مباراة أستون فيلا أمام ديربى كاونتى، التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، فى مباراة الـ"بلاى أوف" المؤهلة للدورى الإنجليزى "البريميرليج"، لقطة غريبة من جانب اللاعب جاك جريليش نجم أستون فيلا والذى ساهم فى صعود فريقه، للبريميرليج. والتقطت عدسات الكاميرات صورة مقربة لحذاء جريليش والذى كان ممزقًا للغاية، وفسر اللاعب خوضه المباراة بهذا الحذاء بظنه أنه يجلب له الحظ، ويبدو أن خطته نجحت بالفعل. وقال جاك جريليش عقب الانتصار الكبير: "وصلت بفريق طفولتي إلى الدوري الممتاز.. ليس لدي كلمات للتعبير. لقد كانت مباراة صعبة للغاية".
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بايرن-ميونخ (2)

بايرن ميونيخ يضرب لايبزيج بثلاثية ويتوج بكأس ألمانيا

توج فريق بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا بعد فوزه على لايبزيج بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم على الملعب الأولمبي ببرلين، أحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول للفريق البافاري في الدقيقة 29 من زمن اللقاء، وأضاف كينجسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 78، واختتم ليفاندوفسكي أهداف المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 85، ليتوج بذلك الفريق البافاري باللقب الغائب عنه منذ موسم 2015- 2016 وهو آخر موسم حصد فيه لقب كأس ألمانيا.
صالح-جمعة

رسالة مثيرة من صالح جمعة بعد إعلان قائمة المنتخب

علق صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وضمت 25 لاعبًا سينضمون لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
الزمالك- والمصرى (6)

إبراهيم فايق عن قائمة المنتخب: ظلم كبير

علق إبراهيم فايق، مُقدم برنامج "نمبر وان" الذي يُعرض عبر شبكة تليفزيون "النهار"، على قائمة المنتخب الوطني التي أعلن عنها منذ ساعات قليلة المكسيكي خافير أجيري، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بكل أمانة عدم انضمام عبدالله جمعة وعواد ظلم كبير لا جدال فيه، ظلم يصل إلى حد القهر، وغياب السولية وخبرات فتحي غريب، وغياب كهربا ورمضان أغرب، قائمة المنتخب مش عادلة، اللهم الحسنة الوحيدة استدعاء أحمد علي ووليد سليمان وعبدالله السعيد".
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (1)

وليد صلاح الدين: عبدالله جمعة لازم يروح المنتخب

أشاد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقوة على أداء اللاعب عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث أكد وليد صلاح الدين أن عبدالله جمعة هو أفضل ظهير أيسر فى مصر وفى قارة إفريقيا، قائلا: "عبدالله جمعة لازم يروح المنتخب بأى شكل". وتابع وليد صلاح الدين عبر تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء أن عبدالله جمعة مينفعش "ميروحش" منتخب مصر بسبب الأداء المميز الذي يقدمه مع الفارس الأبيض سواء كان في بطولة الدوري الممتاز أو الكونفدرالية الإفريقية.
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