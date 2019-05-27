رياضة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

تحرير:كريم أحمد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م
مباراة القمة
مباراة القمة
كشف مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك سيخوض مواجهة الإنتاج الحربي يوم 30 مايو، ثم يلتقي مع حرس الحدود يوم 3 يونيو المقبل، على أن يواجه الجونة يوم 6 يونيو، موضحًا أن لجنة المسابقات استقرت على أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو. كان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد أكد في تصريحات خاصة للتحرير أن مباراة بيراميدز مع حرس الحدود، في الأسبوع الـ34 للدوري الممتاز، تم تأجيلها لمدة 72 ساعة، من يوم 3 يونيو إلى يوم 6 يونيو على أن يقام لقاء الحرس والزمالك بدلا منها.
كانت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، قد أعلنت صباح اليوم الإثنين تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون، التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، لما بعد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري. وشهدت الأيام الماضية
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المصري يختتم مبارياته بالدوري بثلاثية في الداخلية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره الداخلية، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب الذي يتبقى له مباراتان أمام الأهلي وبتروجيت، في المقابل تجمد رصيد الداخلية الذي هبط إلى القسم الثاني في وقت سابق، عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
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الجونة ينجو من الهبوط بالتعادل مع الإسماعيلي

نجا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، رسميًا، من الهبوط للدرجة الثانية، بتعادله أمام ضيفه الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعبه بمدينة الغردقة. بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة، ويبتعد عن بتروجت آخر الهابطين بثلاث نقاط، والذي يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة حتى في حالة فوز الأخير بمباراته القادمة أمام المقاولون، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 43 نقطة محافظًا على موقعه بالمركز السابع.
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«الحذاء الممزق» يحسم أغلى مباراة في العالم

شهدت مباراة أستون فيلا أمام ديربى كاونتى، التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، فى مباراة الـ"بلاى أوف" المؤهلة للدورى الإنجليزى "البريميرليج"، لقطة غريبة من جانب اللاعب جاك جريليش نجم أستون فيلا والذى ساهم فى صعود فريقه، للبريميرليج. والتقطت عدسات الكاميرات صورة مقربة لحذاء جريليش والذى كان ممزقًا للغاية، وفسر اللاعب خوضه المباراة بهذا الحذاء بظنه أنه يجلب له الحظ، ويبدو أن خطته نجحت بالفعل. وقال جاك جريليش عقب الانتصار الكبير: "وصلت بفريق طفولتي إلى الدوري الممتاز.. ليس لدي كلمات للتعبير. لقد كانت مباراة صعبة للغاية".
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الجبلاية توجه الدعوة للأهلي والزمالك لحل أزمة الدوري

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول. وكشف أحمد شوبير، أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة.
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عامر حسين: لدينا موسم استثنائي.. وليفربول أكبر مثل

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن صعوبة الوقت التي صادفت الموسم الحالي بمسابقة الدورى الممتاز (2018-2019)، لم تكن خاصة بالدوري المصري فقط، وقال حسين في تصريحات للموقع الرسمي للجبلاية: "الموسم الحالي موسم استثنائي بسبب تغيير مواعيد المسابقات الإفريقية مما أجبرنا على أن نلعب دورتين لكل بطولة إفريقية خلال الموسم الحالي، حيث عانت منه أغلب الدوريات الإفريقية. وأضاف أن إنهاء الدوري في 3 يونيو المقبل باستثناء مباراتين يعد إنجازا إذا ما وضع في الاعتبار أن الدوري المصري يضم 18 ناديا ( 34 أسبوعا ).
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عامر حسين يكشف حقيقة تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب لما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019 وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "حتى الآن مباراة الأهلي والمقاولون في موعدها بدون تأجيلات، وستقام يوم 28 مايو الجاري". كانت لجنة المسابقات قد أعلنت من قبل عن موعد مباراة الأهلي مع الإسماعيلي والمقرر إقامتها يوم 22 من الشهر الجاري على ملعب برج العرب وكذلك موعد مباراته مع المقاولون العرب والمقرر لها 28 من الشهر الجاري أيضًا.
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور يرد على سيد عبد الحفيظ: ربنا يسامحك

رد الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب مباراة الفريق الأحمر، أمام إنبي، الخميس الماضي، قائلًا: «أحترم الجميع وعندما انتقد شخص، انتقد في كرة القدم فقط، وكلنا خلقة ربنا في الآخر». وأضاف الغندور، خلال حلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أهم شيء لدى الإنسان هو عقله، والتحكم في تصرفاته، وأكثر ما يحزنني أن عبد الحفيظ أدلى بتصريحات لجميع القنوات، لكنه لم يعيب أو يسيء لي إلا في قناة النادي الأهلي، وكأنها تعطيه الحق في الاستهزاء بالبشر.
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