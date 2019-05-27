تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

تحرير:كريم أحمد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م

مباراة القمة

كشف مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك سيخوض مواجهة الإنتاج الحربي يوم 30 مايو، ثم يلتقي مع حرس الحدود يوم 3 يونيو المقبل، على أن يواجه الجونة يوم 6 يونيو، موضحًا أن لجنة المسابقات استقرت على أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو. كان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد أكد في تصريحات خاصة للتحرير أن مباراة بيراميدز مع حرس الحدود، في الأسبوع الـ34 للدوري الممتاز، تم تأجيلها لمدة 72 ساعة، من يوم 3 يونيو إلى يوم 6 يونيو على أن يقام لقاء الحرس والزمالك بدلا منها.

كانت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، قد أعلنت صباح اليوم الإثنين تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون، التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، لما بعد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري. وشهدت الأيام الماضية