مران الأهلي.. لاسارتي يصحح الأخطاء وانتظام أزارو

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، وعقب انتهاء المحاضرة خاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية تحت قيادة أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني من خلال تقسيمة الكرة، وبعض الجُمَل الفنية التي أعدها الجهاز الفني للتدريب عليها بشكل عملي، واشتمل المران على جانب بدني، كما ركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة، حيث خاض الفريق تقسيمة بطول الملعب.

وطالب مارتن لاسارتي، المدير الفني، اللاعبين بسرعة نقل الكرة، وإنهاء الهجْمات، كما حرص على إيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء، وشهدت التدريبات حماسًا كبيرًا بين جميع اللاعبين. كما خاض حراس الفريق تدريبات قوية، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، بمشاركة شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى