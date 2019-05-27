رياضة

مران الأهلي.. لاسارتي يصحح الأخطاء وانتظام أزارو

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م
مران الأهلي
مران الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، وعقب انتهاء المحاضرة خاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية تحت قيادة أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني من خلال تقسيمة الكرة، وبعض الجُمَل الفنية التي أعدها الجهاز الفني للتدريب عليها بشكل عملي، واشتمل المران على جانب بدني، كما ركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة، حيث خاض الفريق تقسيمة بطول الملعب.
وطالب مارتن لاسارتي، المدير الفني، اللاعبين بسرعة نقل الكرة، وإنهاء الهجْمات، كما حرص على إيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء، وشهدت التدريبات حماسًا كبيرًا بين جميع اللاعبين. كما خاض حراس الفريق تدريبات قوية، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، بمشاركة شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى
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فرحة-المصرى

المصري يختتم مبارياته بالدوري بثلاثية في الداخلية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره الداخلية، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب الذي يتبقى له مباراتان أمام الأهلي وبتروجيت، في المقابل تجمد رصيد الداخلية الذي هبط إلى القسم الثاني في وقت سابق، عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
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الجونة ينجو من الهبوط بالتعادل مع الإسماعيلي

نجا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، رسميًا، من الهبوط للدرجة الثانية، بتعادله أمام ضيفه الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعبه بمدينة الغردقة. بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة، ويبتعد عن بتروجت آخر الهابطين بثلاث نقاط، والذي يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة حتى في حالة فوز الأخير بمباراته القادمة أمام المقاولون، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 43 نقطة محافظًا على موقعه بالمركز السابع.
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«الحذاء الممزق» يحسم أغلى مباراة في العالم

شهدت مباراة أستون فيلا أمام ديربى كاونتى، التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، فى مباراة الـ"بلاى أوف" المؤهلة للدورى الإنجليزى "البريميرليج"، لقطة غريبة من جانب اللاعب جاك جريليش نجم أستون فيلا والذى ساهم فى صعود فريقه، للبريميرليج. والتقطت عدسات الكاميرات صورة مقربة لحذاء جريليش والذى كان ممزقًا للغاية، وفسر اللاعب خوضه المباراة بهذا الحذاء بظنه أنه يجلب له الحظ، ويبدو أن خطته نجحت بالفعل. وقال جاك جريليش عقب الانتصار الكبير: "وصلت بفريق طفولتي إلى الدوري الممتاز.. ليس لدي كلمات للتعبير. لقد كانت مباراة صعبة للغاية".
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مران الأهلي.. أزارو يواصل التأهيل وانتظام أيمن أشرف

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المُقبل على استاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية، وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران، وعقب انتهاء المحاضرة خاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية تحت قيادة أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني من خلال تقسيمة الكرة، وبعض الجمل الفنية التي أعدها الجهاز الفني للتدريب عليها بشكل عملي.
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الأهلي خارج الخدمة 24 ساعة بعد التعادل مع الإسماعيلي

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لاعبي الفريق الأحمر راحة من المران اليوم الخميس، تجنبًا لتعرض اللاعبين للإرهاق بعد التعادل مع الإسماعيلي، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري الممتاز، وتقدم للمارد الأحمر المغربي وليد أزارو بهدف في الدقيقة 73، لكن فريق الدراويش تعادل في الدقيقة 84 عن طريق كريم بامبو.
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مران الأهلي.. أشرف يظهر بالقناع وعودة جمال ووحيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة إنبي بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الخميس المقبل على استاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الثلاثين من عمر المسابقة المحلية. وشهد المران انتظام عمرو جمال، مهاجم الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، للمرة الأولى بعد اجتيازه المرحلة الأخيرة للتأهيل من الإصابة والتي خضع لها مؤخرًا. وكان جمال يعاني من شد في العضلة الأمامية أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية.
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مارتن لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريق سموحة، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ32 لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مواجهة الليلة مُحتلاً صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة، لعب 29 مباراة حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مثلهما، بينما يحتل سموحة المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، حيث لعب 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وخسر 14، وتعادل في عشر مواجهات.
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