سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وفد شبابي مصري يزور إثيوبيا ويشارك ببرنامج المعايشة

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م
الوفد الشبابي المصري
الوفد الشبابي المصري
أوفدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وفدا شبابيا مصريا، للمشاركة في برنامج زيارة ومعايشة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا، الذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقي (مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية ومفوضية الشئون السياسية)، تزامنا مع رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي، وفي إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًا)، وذلك خلال الفترة من 27- 30 مايو 2019 بأديس ابابا بإثيوبيا.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن برنامج الزيارة يتضمن معايشة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، وعددًا من الحلقات النقاشية، واستعراضا لعدد من أنشطة الاتحاد الإفريقي على المستوى الشبابي، وعرض التجربة المصرية في مجال الشباب وخاصة التطوع، ولقاءات مع كبار المسئولين من مختلف إدارات مفوضية الاتحاد
اقرأ المزيد
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 28 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
جثة

العثور على جثة عامل زراعي داخل مسكنه بالقليوبية

عثر أهالي قرية كفر منصور التابعة لمدينة طوخ على جثة عامل زراعي، داخل مسكنه في القرية، تم إبلاغ رجال الشرطة وتحرر المحضر اللازم وتوّلت النيابة التحقيق. تلقى العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا من أهالي قرية كفر منصور، التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بانبعاث رائحة كريهة من مسكن المدعو "مصطفى.م"45 سنة، عامل زراعي، وعندما قاموا بفتحه وجدوه متوفيا داخل مسكنه، وجثته في حالة تعفن. تبين من تحريات العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، أن المتوفي كان يعيش بمفرده بعد ترك زوجته وأبنائه المسكن لإصابته بمرض الصرع.
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (6)

التعليم: 97% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الفلسفة إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة الفلسفة والمنطق، صباح اليوم الإثنين، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في سادس أيام امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 436,382 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 97% من الطلاب المستهدفين لأداء الاختبار إلكترونيا.
حفل-افطار-لوزارة الخارجية‎ (4)

وزير الخارجية يقيم مأدبة إفطار للسفراء الأفارقة(صور)

عقد سامح شكري وزير الخارجية، اجتماعا، اليوم، مع سفراء دول إفريقية بالقاهرة، أعقبه حفل إفطار رمضاني. يأتي هذا بالتزامُن مع الاحتفال بيوم إفريقيا، وفي إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يتم تنظيمها بهدف تعزيز التواصل بين وزارة الخارجية وسفارات الدول الإفريقية الشقيقة في القاهرة. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد حرص مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، على تعزيز العمل الإفريقي المشترك والارتقاء بآلياته لمواجهة التحديات التي تشهدها القارة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
اقرأ المزيد من الأخبار
إفطار-شباب-إفريقيا‎ (6)

«الرياضة» تستضيف شباب إفريقيا في إفطار جماعي (صور)

استضافت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب الإفريقي المشارك في فعاليات مهرجان يوم إفريقيا في إفطار جماعي على ضفاف نهر النيل، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكري يوم إفريقيا الـ 56 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًّا). شارك في الإفطار الجماعي شباب من دول غينيا كوناكري، والمملكة المغربية، والجزائر، وغانا، وأوغندا، ومدغشقر، وموريتانيا، وزيمبابوي، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، والكاميرون.
سد-النهضة (10)

بسبب سد النهضة.. إثيوبيا تتقشف لمكافحة عجز الكهرباء

بعد انخفاض مناسيب المياه عند السدود المولدة للطاقة، قررت إثيوبيا اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة لمكافحة عجز في إنتاج الكهرباء. وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيلشي جيتاهون، أمس الجمعة، إن بلاده بدأت تطبيق نظام لخفض الاستهلاك المنزلي والصناعي. وأشار الوزير في مؤتمر صحفي، إلى أن المستهلكين في المنازل سيواجهون انقطاعات في الكهرباء لبضع ساعات يوميا، بموجب برنامج الترشيد الذي سيستمر حتى يوليو، في حين سيتعين على شركات الأسمنت والصلب تقليل عدد ساعات العمل، بحسب "سكاي نيوز عربية".
اشرف-صبحى

«الرياضة» تدعم مركز شباب أبو منيسي في كفر الشيخ

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، دعم مركز شباب أبو منيسي بإدارة شباب سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ بمبلغ 20 ألف جنيه، لتمكين الشباب والنشء من ممارسة الأنشطة المختلفة. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن ذلك الدعم يأتي في إطار تكثيف الأنشطة، لجذب أكبر عدد من الشباب والنشء للمشاركة فيها، والتي من ضمنها الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والدينية والرياضية. وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف دعم وتطوير، ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة.
ابى-احمد-على-النائب العام-الإثيوبي (5)

اعتقال 22 مسؤولا في المخابرات الإثيوبية

وجه النائب العام الإثيوبي، اتهامات إلى 26 مسؤولا بجهاز الأمن والمخابرات، وفي مقدمتهم رئيس الجهاز جيتاشو أسفا، عقب إجراء تحقيقات كاملة. وذكر مكتب النائب العام أن الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين تتعلق بارتكابهم "انتهاكات" لحقوق الإنسان والفساد المالي، ويشتبه في ارتكاب المتهمين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والاعترافات القسرية والمثلية الجنسية والاغتصاب والصعق بالكهرباء والاحتجاز التعسفي للأشخاص، بما في ذلك في مرافق سرية، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org