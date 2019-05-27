وفد شبابي مصري يزور إثيوبيا ويشارك ببرنامج المعايشة

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م

الوفد الشبابي المصري

أوفدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وفدا شبابيا مصريا، للمشاركة في برنامج زيارة ومعايشة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا، الذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقي (مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية ومفوضية الشئون السياسية)، تزامنا مع رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي، وفي إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًا)، وذلك خلال الفترة من 27- 30 مايو 2019 بأديس ابابا بإثيوبيا.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن برنامج الزيارة يتضمن معايشة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، وعددًا من الحلقات النقاشية، واستعراضا لعدد من أنشطة الاتحاد الإفريقي على المستوى الشبابي، وعرض التجربة المصرية في مجال الشباب وخاصة التطوع، ولقاءات مع كبار المسئولين من مختلف إدارات مفوضية الاتحاد