«الحذاء الممزق» يحسم أغلى مباراة في العالم

وأضاف قائد أستون فيلا: "الصعود إلى الدوري الممتاز يعني حرفيا كل شيء بالنسبة لي، نحن نعرف أين يجب أن يلعب هذا النادي".



واختتم جريليش حديثه: "بقيت في الفريق بعد الهبوط، والآن عدنا، لقد قدت فريق طفولتي إلى الدوري الممتاز"!

Jack Grealish wore his lucky boots today to help Aston Villa back into the Premier League ?? pic.twitter.com/i90hL2HsIg