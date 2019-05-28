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لطيفة: رفضت «أخاصمك آه».. ولن أعتزل من أجل رجل

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
لطيفة
لطيفة
حلت المطربة لطيفة، ضيفة على الإعلامية عائشة عثمان في برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية «النهار»، وتحدثت عن الأغاني التي رفضتها في مشوارها، وسبب عدم تجسيدها حياة الفنانة الراحلة أسمهان، وكشفت عن العمل الذي كان نقلة في تاريخها سواء على مستوى الأغاني أو التمثيل، وأوضحت أسباب عدم زواجها مرة أخرى، وسر إنتاجها لجميع أغانيها وأعمالها الفنية، كما تحدثت عن الأشياء التي ندمت عليها في مشوارها، ورأيها في الرجل الشرقي وطريقة تعامله مع المرأة الناجحة، ومن أبرز تصريحاتها:
1- رفضت أغنية "أخاصمك آه"، والتي تألقت فيها النجمة نانسي عجرم، كما أنني رفضت تجسيد قصة حياة أسمهان؛ لأني خفت من كثرة تفاصيلها. 2- ألبوم «أكتر من روحي» كان بداية حقيقية بالنسبة لي، وعلى مستوى التمثيل فيلم «سكوت هنصور» للمخرج يوسف شاهين، كان خطوة الحلم الذي حلمت به منذ الصغر. 3-
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محمد-منير

مدير مستشفى 57 يكشف تفاصيل أغنية محمد منير الجديدة

"لا تخاف من الخوف ولا يهمكش ظروف قوم حارب، بطل الحكايات قدر على الصعب وفاق قوم حارب، أنت البطل اللي بنستناه فرحنا وقوم، الدنيا معاك، ناسك عايزاك".. بهذه الكلمات التي كتبها الشاعر نصر الدين ناجي، وقام بتلحينها أحمد فرحات؛ يقدم الفنان محمد منير أغنيته "أنت البطل" لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357، وقام بتسجيلها فور عودته من أسوان، وطرحتها مساء اليوم الإثنين "57357" عبر حسابها الرسمي بـ"يوتيوب". وتبرع "الكينج" بأجره الذي لم يزد على 500 ألف جنيه لصالح مستشفى أورام أسوان.
مايلي-سايروس-ونيكي-ميناج

«خناقة قطط».. مايلي سايروس تسخر من نيكي ميناج

أثارت الممثلة والمغنية الأمريكية مايلي سايروس حالة من الجدل مؤخرًا بعد سخريتها من المغنية نيكي ميناج في أحدث أغانيها Cattitude، والتي عدّها الجمهور اسمًا على مسمى؛ لأن الأغنية تضمنت استفزازا واضحًا من مايلي سايروس لزميلتها مغنية الراب نيكي ميناج، تمامًا كما تفعل القطط، فقالت في أحد مقاطعها: "أنا أحبك يا نيكي لكني أستمع إلى كاردي بي". وتسببت كلمات الأغنية في حالة من الجدل على موقع تويتر، فاقتبس المستخدمون كلمات الأغنية بطريقتهم الخاصة، فمرة يسخرون من مايلي ذاتها، وأخرى يسخرون من أريانا جراندي، بحسب موقع "Refinery 29" الأمريكي.
رامي-عياش

رسالة قاسية من رامي عياش لفضل شاكر بعد عودته للفن

حل المطرب اللبناني رامي عياش، ضيفا على الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها «عائشة شو»، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وتحدث بجرأة عن رأيه في الفنان تامر حسني، وكذلك مواطنه فضل شاكر الذي وجه له رسالة قاسية خاصة بعد قرار عودته للفن، كما أبدى رأيه في فكرة وصول الفنانين للعالمية، وكيف يرى أغاني المهرجانات وهل ستستمر أم لا، كما تحدث عن السبب الذي منعه من قبول منصب إحدى الوزارات بلبنان بعدما عُرضت عليه، وهذا أبرز ما قاله رامي عياش في الحلقة.
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الأمير-الوليد-بن-خالد-بن-طلال

من «الأمير النائم» الذي تطلب أحلام الدعاء له؟

منذ 14 عامًا، وفي العاصمة البريطانية لندن، كان الأمير السعودي وليد بن خالد ينطلق بسيارته مسرعًا كما اعتاد دائمًا القيادة بهذا الشكل، لكنه لم يكن في نزهة في الأراضي الإنجليزية، بل كان من طلبة الكلية العسكرية هناك، إلا أن تهوره قاده إلى مصير مجهول، حيث وقع له حادث، أصيب على أثره بـ«موت دماغي»، ومنذ ذلك الحين وهو على الفراش في غيبوبة بأحد المستشفيات في الرياض. أمس، نشرت الأميرة ريما بنت طلال، مقطع فيديو يُظهر قيام الأمير النائم بتحريك رأسه من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى والعكس، ليحيي الآمال لدى أسرته والسعوديين بأن يستيقظ من سُباته العميق.
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رامي عياش: عمرو دياب رقم 1 في الوطن العربي

قال الفنان رامي عياش، إنه يصنف النجم عمرو دياب، المطرب رقم 1 في الوطن العربي، مضيفًا خلال حلوله ضيفًا في برنامج "عايشة شو"، تقديم الإعلامية التونسية عائشة عثمان، مساء اليوم السبت: "عمرو دياب أكيد هو المطرب رقم 1 في الوطن العربي، ولا أخشى أن أضايق الآخرين بهذا التصريح، عمرو دياب له أسلوب مختلف تمامًا عني في الغناء والموسيقى، بالمعنى الدقيق هو السهل الممتنع، بالإضافة إلى نجاحه في الاستمرارية، الاستمرارية أهم من النجاح، وهو مستمر من فترة كبيرة، وهذا يدل على نجاح ونجومية كبيرة، وأنا أحترمه للغاية لتعبه وسهره على المحافظة على اسمه".
فنانون-مش-بتوع-مسرح-عمرو-سعد-لأول-مرة

عمرو سعد: «الفهد» أحدث أعمالي مع إبراهيم عيسى

قال الفنان عمرو سعد، خلال استضافته في برنامج «عايشة شو»، إنه حاليًا في صدد تعاون جديد مع الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، في فيلم يحمل اسم «الفهد»، من المقرر بدء العمل عليه بعد فيلم "حملة فرعون" الذي سيقدم للجمهور في موسم عيد الفطر. وعبّر عمرو سعد عن رغبته في تجسيد شخصية العالم المصري الكبير الراحل أحمد زويل خاصة بعدما عرف الكثير عن حياته. وامتد الحديث مع عمرو سعد في البرنامج حتى تحدث عن أولى خطواته الفنية التي بدأت بالعمل معدًا صحفيًا في إحدى البرامج التليفزيوية التي قدّمها الإعلامي معتز الدمرداش.
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الرباعي يرد على انتقادات إيهاب توفيق بـ«عايشة شو»

أعلن صناع برنامج "عايشة شو"، عن استضافته غدًا الأربعاء النجم التونسي صابر الرباعي، في حلقة نارية يتحدث من خلالها عن عائلته، ويجيب عن عدم اقترابه للتمثيل حتى الآن، وصرّحت مقدمة البرنامج الإعلامية عايشة عثمان عن هذه الحلقة الخاصة "صابر الرباعي واضح وصريح جدًا، سيحكي تفاصيل أغنية ببساطة التي اصطادها قبل أن تصل إلى إيهاب توفيق، وسيرد أيضًا على إيهاب بعدما قال إنه لا يوجد قامات في لجنة تحكيم (ذا فويس- The Voice)، حيث كان عضوًا في لجنة تحكيم البرنامج التي تقدمه شبكة MBC السعودية".
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