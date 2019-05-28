لطيفة: رفضت «أخاصمك آه».. ولن أعتزل من أجل رجل

تحرير:التحرير ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

لطيفة

حلت المطربة لطيفة، ضيفة على الإعلامية عائشة عثمان في برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية «النهار»، وتحدثت عن الأغاني التي رفضتها في مشوارها، وسبب عدم تجسيدها حياة الفنانة الراحلة أسمهان، وكشفت عن العمل الذي كان نقلة في تاريخها سواء على مستوى الأغاني أو التمثيل، وأوضحت أسباب عدم زواجها مرة أخرى، وسر إنتاجها لجميع أغانيها وأعمالها الفنية، كما تحدثت عن الأشياء التي ندمت عليها في مشوارها، ورأيها في الرجل الشرقي وطريقة تعامله مع المرأة الناجحة، ومن أبرز تصريحاتها:

1- رفضت أغنية "أخاصمك آه"، والتي تألقت فيها النجمة نانسي عجرم، كما أنني رفضت تجسيد قصة حياة أسمهان؛ لأني خفت من كثرة تفاصيلها. 2- ألبوم «أكتر من روحي» كان بداية حقيقية بالنسبة لي، وعلى مستوى التمثيل فيلم «سكوت هنصور» للمخرج يوسف شاهين، كان خطوة الحلم الذي حلمت به منذ الصغر. 3-