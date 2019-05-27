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العثور على جثة عامل زراعي داخل مسكنه بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عثر أهالي قرية كفر منصور التابعة لمدينة طوخ على جثة عامل زراعي، داخل مسكنه في القرية، تم إبلاغ رجال الشرطة وتحرر المحضر اللازم وتوّلت النيابة التحقيق. تلقى العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا من أهالي قرية كفر منصور، التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بانبعاث رائحة كريهة من مسكن المدعو "مصطفى.م"45 سنة، عامل زراعي، وعندما قاموا بفتحه وجدوه متوفيا داخل مسكنه، وجثته في حالة تعفن. تبين من تحريات العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، أن المتوفي كان يعيش بمفرده بعد ترك زوجته وأبنائه المسكن لإصابته بمرض الصرع.
كما أفادت التحريات أن الوفاة طبيعية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وأول من أمس، تعدى سمكرى سيارات في قرية العمار الكبرى التابعة لمركز طوخ على سائق توك توك بمطواة فأصابه بجرح طعني نافذ بالظهر، على أثر حدوث مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور في الشارع، وسط ذهول المارة،
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الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 28 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
وفد شبابي مصري يزور إثيوبيا‎

وفد شبابي مصري يزور إثيوبيا ويشارك ببرنامج المعايشة

أوفدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وفدا شبابيا مصريا، للمشاركة في برنامج زيارة ومعايشة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا، الذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقي (مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية ومفوضية الشئون السياسية)، تزامنا مع رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي، وفي إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًا)، وذلك خلال الفترة من 27- 30 مايو 2019 بأديس ابابا بإثيوبيا.
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (6)

التعليم: 97% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الفلسفة إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة الفلسفة والمنطق، صباح اليوم الإثنين، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في سادس أيام امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 436,382 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 97% من الطلاب المستهدفين لأداء الاختبار إلكترونيا.
حفل-افطار-لوزارة الخارجية‎ (4)

وزير الخارجية يقيم مأدبة إفطار للسفراء الأفارقة(صور)

عقد سامح شكري وزير الخارجية، اجتماعا، اليوم، مع سفراء دول إفريقية بالقاهرة، أعقبه حفل إفطار رمضاني. يأتي هذا بالتزامُن مع الاحتفال بيوم إفريقيا، وفي إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يتم تنظيمها بهدف تعزيز التواصل بين وزارة الخارجية وسفارات الدول الإفريقية الشقيقة في القاهرة. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد حرص مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، على تعزيز العمل الإفريقي المشترك والارتقاء بآلياته لمواجهة التحديات التي تشهدها القارة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
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الدكتور-محمد مجاهد-نائب-وزير التعليم-يحيل-طالبا ولجنتى-مراقبة وملاحظين-بالقليوبية للتحقيق

صور الورقة.. نائب الوزير يحيل طالبا وملاحظين للتحقيق

أحال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، طالبا بمدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين، للشؤون القانونية وعمل محضر غش له لاكتشاف تصويره ورقة الأسئلة عبر الهاتف، كما تم تحويل الملاحظين ورئيس اللجنة للشؤون القانونية للتهاون في المراقبة داخل هذه اللجنة. جاء ذلك خلال جولته، اليوم السبت، لتفقد عدد من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الحالي 2018- 2019 بمحافظة القليوبية، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (3)

80% من مدارس القليوبية تؤدي امتحان الأحياء بالتابلت

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقليوبية، امتحان مادة الأحياء اليوم الإثنين، على جهاز التابلت بنسبة 80% من إجمالي مدارس المحافظة، بينما أدى الطلاب من خارج المنظومة الامتحان ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بعدد 20 من إجمالي 23 مدرسة. وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، أنه جار العمل على تدارك المشكلات بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.
تابلت-المدرسة

امتحانات أولى ثانوي..تابلت في 3 مدارس فقط بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة طه عجلان، وجود خلل بالمنصة على مستوى المحافظة، يؤدي الطلاب بالمدارس على مستوى المحافظة امتحان مادة اللغة العربية، اليوم الأحد، ورقيا، بنسبة 99.5%، فيما عدا 3 مدارس بالمحافظة يؤدي طلابها الامتحان إلكترونيا وهي مدارس "الشموت، والسادات، وبطا" الثانوية. وأكد "عجلان" أن المديرية أنهت كل استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى، وفقا للنظام الجديد للعام الدراسى 2018-2019، حيث يؤدى، صباح اليوم الأحد، 39 ألفا و252 طالبا الاختبارات فى 12 إدارة تعليمية.
نقابة-الصيادلة

صيادلة القليوبية تهاجم السلاسل: مخالفة لآداب المهنة

هاجم بيان صادر عن النقابة الفرعية للصيادلة بالقليوبية، اليوم السبت، سلاسل الصيدليات، كونها تخالف القانون 127 لسنة 1955م في المادة 17 وآداب لائحة مهنة الصيدلة في المادتين 4 و5 الصادرتين بالقرار الوزاري 189 لسنة 1970، والتي توجب الحصول على موافقة النقابة الفرعية على الاسم التجاري لكل منشأة "صيدلية"، موضحة أنه تم إصدار أحكام قضائية بشطب صاحب إحدى هذه السلاسل من سجلات الصيدلة، وإيقاف 14 صيدليًّا لمدة عام لإعارة اسمهم لهذه السلسلة، وإسقاط ووقف 11 صيدليًّا عن مزوالة المهنة لمدة عام لإعارة اسمهم لسلسلة أخرى.
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