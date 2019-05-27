الجونة ينجو من الهبوط بالتعادل مع الإسماعيلي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

الجونة والإسماعيلي

نجا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، رسميًا، من الهبوط للدرجة الثانية، بتعادله أمام ضيفه الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعبه بمدينة الغردقة. بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة، ويبتعد عن بتروجت آخر الهابطين بثلاث نقاط، والذي يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة حتى في حالة فوز الأخير بمباراته القادمة أمام المقاولون، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 43 نقطة محافظًا على موقعه بالمركز السابع.

بدأ اللقاء بشكل سريع بين لاعبي الفريقين وسط خطورة نسبية من الدراويش في النصف ساعة الأولى، قبل أن يكثف لاعبو الجونة من محاولاتهم ويهدروا فرصة هدف محقق ثنائية عن طريق أحمد علي، ثم أحمد حمدي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني وضح الإجهاد على لاعبي الإسماعيلي، وحاول أصحاب الأرض بقيادة