رياضة

الجونة ينجو من الهبوط بالتعادل مع الإسماعيلي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م
الجونة والإسماعيلي
الجونة والإسماعيلي
نجا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، رسميًا، من الهبوط للدرجة الثانية، بتعادله أمام ضيفه الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعبه بمدينة الغردقة. بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة، ويبتعد عن بتروجت آخر الهابطين بثلاث نقاط، والذي يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة حتى في حالة فوز الأخير بمباراته القادمة أمام المقاولون، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 43 نقطة محافظًا على موقعه بالمركز السابع.
بدأ اللقاء بشكل سريع بين لاعبي الفريقين وسط خطورة نسبية من الدراويش في النصف ساعة الأولى، قبل أن يكثف لاعبو الجونة من محاولاتهم ويهدروا فرصة هدف محقق ثنائية عن طريق أحمد علي، ثم أحمد حمدي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني وضح الإجهاد على لاعبي الإسماعيلي، وحاول أصحاب الأرض بقيادة
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فرحة-المصرى

المصري يختتم مبارياته بالدوري بثلاثية في الداخلية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره الداخلية، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب الذي يتبقى له مباراتان أمام الأهلي وبتروجيت، في المقابل تجمد رصيد الداخلية الذي هبط إلى القسم الثاني في وقت سابق، عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
الحذاء-الممزق‎

«الحذاء الممزق» يحسم أغلى مباراة في العالم

شهدت مباراة أستون فيلا أمام ديربى كاونتى، التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، فى مباراة الـ"بلاى أوف" المؤهلة للدورى الإنجليزى "البريميرليج"، لقطة غريبة من جانب اللاعب جاك جريليش نجم أستون فيلا والذى ساهم فى صعود فريقه، للبريميرليج. والتقطت عدسات الكاميرات صورة مقربة لحذاء جريليش والذى كان ممزقًا للغاية، وفسر اللاعب خوضه المباراة بهذا الحذاء بظنه أنه يجلب له الحظ، ويبدو أن خطته نجحت بالفعل. وقال جاك جريليش عقب الانتصار الكبير: "وصلت بفريق طفولتي إلى الدوري الممتاز.. ليس لدي كلمات للتعبير. لقد كانت مباراة صعبة للغاية".
وليد-سليمان-محمد-هانى-رمضان-صبحى

مران الأهلي.. لاسارتي يصحح الأخطاء وانتظام أزارو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، وعقب انتهاء المحاضرة خاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية تحت قيادة أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني من خلال تقسيمة الكرة، وبعض الجُمَل الفنية التي أعدها الجهاز الفني للتدريب عليها بشكل عملي، واشتمل المران على جانب بدني، كما ركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة، حيث خاض الفريق تقسيمة بطول الملعب.
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الجونة

الإسماعيلي يتسلح بالتاريخ لإسقاط الجونة

يحتضن استاد الجونة، اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر على استاد الجيش بالسويس، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز حينها هدفي الجونة أحمد حسن مكي، فيما أحرز هدفي الدراويش بينسون شيلونجو ومحمود متولي، وأدرها الحكم إبراهيم نور الدين، وأشهر حينها 4 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء، واحتسب ركلتي جزاء.
الاهلى-والاسماعيلى (2)

الإسماعيلي يستعد اليوم للجونة بعد تعادله مع الأهلي

يبدأ فريق الإسماعيلي، في العاشرة مساء اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من بطولة الدوري الممتاز، ورفض الجهاز الفني للدراويش منح لاعبيه راحة سلبية عقب التعادل مع الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري الممتاز، وتقدم الأهلي بهدف المغربي وليد أزارو، في الدقيقة 73، لكن الإسماعيلي تعادل في الدقيقة 84 عن طريق كريم بامبو.
الأهلي-والإسماعيلي

الإسماعيلي يتحدث عن لقاء البطولة الخاصة أمام الأهلي

تحدث صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة بالنادي الإسماعيلي، عن تطور أداء لاعبى الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الفوز في مباراة أمس أمام فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز، وقال المنياوي في تصريحات صحفية عقب المباراة: «لدينا لاعبون ذوو خبرة كبيرة، لكن كانت لديهم حالة من عدم الثقة بسبب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتغيرت هذه الحالة في الوقت الحالي بعد عودة الثقة لديهم إلى حد ما».
الأهلي-والإسماعيلي

الإسماعيلي يرفع راية التحدي أمام الأهلي

أعرب محمود جابر، القائم بمهام المدير الفني للنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالانتصار المعنوي على الداخلية، معتبرًا أنه سيعيد الثقة للاعبين قبل مواجهة الأهلي المرتقبة، وقال مدرب الدراويش، خلال تصريحات صحفية: "نجحنا في استغلال نقاط ضعف المنافس، من أجل التسجيل والسيطرة مبكرا على مجريات اللقاء، ومستوى اللاعبين في ارتفاع تدريجي، خاصة الناشئين؛ مثل اللاعب مصطفى فارس، وسنخوض اللقاء من أجل الفوز، لا سيما أن مباراة الأهلي والإسماعيلي إحدى مباريات القمة بالدوري المصري، وسنحاول أن نقدم أفضل أداء خلالها، لأن جمهورنا لا يقبل سوى الانتصار".
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