عامل خردة يسرق 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين

تحرير:يونس محمد ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص

ارشيفية

قررت نيابة عابدين، اليوم الثلاثاء، إحالة عامل إلى محكمة الجنح في اتهامه بسرقة 100 ألف جنيه من داخل شركة، واستلمت النيابة تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، وكشفت الملابسات الكاملة لها، وتضمن قرار الإحالة الاعترفات التفصيلية التى أدلى بها عامل الخردة المتهم بالسرقة من داخل شركة في منطقة عابدين، واعترافاته أمام رجال المباحث، وقال المتهم إنه نظرًا لارتباطه بعلاقة عمل مع شركة توريد معدات النظافة، بحكم عمله في الخردة، اختمرت في عقله فكرة سرقة الشركة.

وأضاف المتهم أنه يعلم بحكم تردده على الشركة بمواعيد فتحها وإغلاقها، فتسلل إلى المكان وتمكن من كسر الخزينة الحديدية وسرقة 100 ألف جنيه وفر هاربا. تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من صاحب شركة للاستيراد وتوريد معدات النظافة، باكتشافه كسر باب الشركة وكسر الخزينة الحديدية، وسرقة مبلغ