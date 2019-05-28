جريمة

عامل خردة يسرق 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين

تحرير:يونس محمد ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص
ارشيفية
ارشيفية
قررت نيابة عابدين، اليوم الثلاثاء، إحالة عامل إلى محكمة الجنح في اتهامه بسرقة 100 ألف جنيه من داخل شركة، واستلمت النيابة تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، وكشفت الملابسات الكاملة لها، وتضمن قرار الإحالة الاعترفات التفصيلية التى أدلى بها عامل الخردة المتهم بالسرقة من داخل شركة في منطقة عابدين، واعترافاته أمام رجال المباحث، وقال المتهم إنه نظرًا لارتباطه بعلاقة عمل مع شركة توريد معدات النظافة، بحكم عمله في الخردة، اختمرت في عقله فكرة سرقة الشركة.
وأضاف المتهم أنه يعلم بحكم تردده على الشركة بمواعيد فتحها وإغلاقها، فتسلل إلى المكان وتمكن من كسر الخزينة الحديدية وسرقة 100 ألف جنيه وفر هاربا. تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من صاحب شركة للاستيراد وتوريد معدات النظافة، باكتشافه كسر باب الشركة وكسر الخزينة الحديدية، وسرقة مبلغ
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

معركة بين تجار مخدرات في حلوان بسبب «أسعار الكيف»

تشاجر شقيقان يعملان في تجارة المخدرات بمنطقة المعصرة في حلوان مع تاجر آخر منافس لهما، اليوم، بسبب الاختلاف على ثمن بيع المخدرات، وقام الشقيقان على أثرها بالصعود إلى مسكن المجني عليه، وإلقائه من البلكونة ليسقط من الطابق الثانى أرضًا، ولم يكتفيا بذلك، واستمرا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتركاه في الشارع ينزف وتجمع الأهالى وتم إبلاغ الشرطة. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أطراف المشكلة وهم "توفيق. ف"، وشهرته "فرنسا"، وشقيقه أحمد. ف"، وشهرته "الشيخ"، مقيمان بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليهما فى عدد من القضايا، وشخص أصيب جراء التعدى عليه بالأسلحة.
طعنات-سكين-جريمة

«قتل وذبح».. جرائم بشعة في العشر الأواخر من رمضان

لم يدع ضعاف النفوس، أن يمر العشر الأواخر من رمضان على خير، فارتكبوا جرائم بشعة في حق اقرب الناس إليهم ولإسباب تافهة، فتجرأ فلاح وقتل والده بعدما تلاشت الرحمة من قلبه وفقد عقله بسبب الخلاف على نوع تقاوي الذرة لترتوي الأرض بدم والده العجوز، بينما مدرس فقد صبره وحكمته وضرب بصلة الرحم عرض الحائط وذبح نجل شقيقته في الشارع أمام المارة بحجة أن الزرع "ينقط" عليه من أعلى بلكونة، وثالث طعن زميله بائع الملابس بحجة أنه يستقطب من محله الزبائن المترددين عليه ونسي أن الله وحده هو من يوزع الأرزاق على خلقه، ومبلغ دفع شاب لقتل صاحب عمره.
حبس-متهمه

حبس سيدة لسرقتها 200 ألف بـ«طريقة الاحتكاك»

أمرت نيابة الدرب الأحمر، اليوم الإثنين، بحبس سيدة، لاتهامها بارتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية، بالاشتراك مع ابنتها، عن طريق الاحتكاك بالمواطنين فى المواصلات العامة. وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من "عاملَين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم، قالا فيه إنهما صرفا مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيكيتين.
جثة-فتاة

شاب يلقي أمه من «البلكونة» في كفر الشيخ

"ألو شرطة النجدة أمي وقعت من البلكونة" بهذه الكلمات تلقت شرطة النجدة في كفر الشيخ بلاغا من "مصطفى . ا" ، 37 عامًا، صاحب محل قطع غيار سيارات مقيم في شارع المهدي المتفرع من شارع الجيش بمدينة دسوق، لتنطلق على الفور سيارات النجدة، ويتبين سقوط "يسرية . ا. م" في العقد السادس من العمر من بلكونة الدور الأول علوى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي في المحافظة يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من شاب أكد سقوط والدته من "بلكونة" الدور الأول علوى.
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حبس-متهمه

حبس سيدة لسرقتها 200 ألف بـ«طريقة الاحتكاك»

أمرت نيابة الدرب الأحمر، اليوم الإثنين، بحبس سيدة، لاتهامها بارتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية، بالاشتراك مع ابنتها، عن طريق الاحتكاك بالمواطنين فى المواصلات العامة. وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من "عاملَين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم، قالا فيه إنهما صرفا مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيكيتين.
حبس-كلابشات

بالتفاصيل.. أسباب القبض على مؤسس حملة «اشفى مدمن»

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم السبت، القبض على أحد الأشخاص لقيامه باستخدام اسم وشعار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للترويج لحملة لعلاج الإدمان وجمع تبرعات عبر شبكة الإنترنت. أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم" مقيم بالقاهرة، بإنشاء صفحة إلكترونية احتيالية على "فيسبوك" تحت مسمى "اشفى مدمن"، مستخدما اسم وشعار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وظهوره بعدد من القنوات الفضائية بصفته صحفيا ومؤسس الحملة وحاصل على دكتوراه فى علاج الإدمان.
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