رياضة

المصري يختتم مبارياته بالدوري بثلاثية في الداخلية

تحرير:علي الزيني ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص
المصري
المصري
حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره الداخلية، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب الذي يتبقى له مباراتان أمام الأهلي وبتروجيت، في المقابل تجمد رصيد الداخلية الذي هبط إلى القسم الثاني في وقت سابق، عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
فريق المصري سيطر على مجريات اللقاء، لكنه فشل في الوصول إلى شباك الداخلية خلال الشوط الأول، الذي انتهى سلبيًا، وفي الدقيقة 49 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المصري، بعد لمسة يد على مدافع الداخلية، نفذها سعيدو سيمبوري، بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى سكنت الشباك. وفي الدقيقة 80،
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الإسماعيلي - الجونة‎ (2)

الجونة ينجو من الهبوط بالتعادل مع الإسماعيلي

نجا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، رسميًا، من الهبوط للدرجة الثانية، بتعادله أمام ضيفه الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعبه بمدينة الغردقة. بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة، ويبتعد عن بتروجت آخر الهابطين بثلاث نقاط، والذي يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة حتى في حالة فوز الأخير بمباراته القادمة أمام المقاولون، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 43 نقطة محافظًا على موقعه بالمركز السابع.
الحذاء-الممزق‎

«الحذاء الممزق» يحسم أغلى مباراة في العالم

شهدت مباراة أستون فيلا أمام ديربى كاونتى، التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، فى مباراة الـ"بلاى أوف" المؤهلة للدورى الإنجليزى "البريميرليج"، لقطة غريبة من جانب اللاعب جاك جريليش نجم أستون فيلا والذى ساهم فى صعود فريقه، للبريميرليج. والتقطت عدسات الكاميرات صورة مقربة لحذاء جريليش والذى كان ممزقًا للغاية، وفسر اللاعب خوضه المباراة بهذا الحذاء بظنه أنه يجلب له الحظ، ويبدو أن خطته نجحت بالفعل. وقال جاك جريليش عقب الانتصار الكبير: "وصلت بفريق طفولتي إلى الدوري الممتاز.. ليس لدي كلمات للتعبير. لقد كانت مباراة صعبة للغاية".
وليد-سليمان-محمد-هانى-رمضان-صبحى

مران الأهلي.. لاسارتي يصحح الأخطاء وانتظام أزارو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، وعقب انتهاء المحاضرة خاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية تحت قيادة أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني من خلال تقسيمة الكرة، وبعض الجُمَل الفنية التي أعدها الجهاز الفني للتدريب عليها بشكل عملي، واشتمل المران على جانب بدني، كما ركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة، حيث خاض الفريق تقسيمة بطول الملعب.
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الزمالك والمقاولون‎ (5)

الزمالك يسعى لعبور كمين الداخلية في الدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، نظيره فريق الداخلية، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الزمالك المباراة منتشيًا بفوزه الأخير على وادي دجلة بهدف دون رد، بالجولة الماضية من مسابقة الدوري، ليرتفع رصيد الفارس الأبيض للنقطة 63، في المركز الثالث بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 19 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والهزيمة في 3 مواجهات، بينما سجل لاعبوه 56 هدفًا، واستقبل 24 هدفًا.
تركي آل شيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن صفقات بيراميدز

تحذير شديد اللهجة وجهه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، إلى منافسي الأخير في الدوري المصري الممتاز، وعلى رأسهم القطبين الأهلي والزمالك، في الموسم المقبل من البطولة. وقدم فريق بيراميدز مستوى مبهر في موسمه الأول بالدوري المصري، بفضل الصفقات الكبرى التي عقدها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ثم انتقالات يناير، ويحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة خلف النادي الأهلي، بفارق نقطتين فقط، حيث جمع 65 نقطة من 31 مباراة.
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بيراميدز يستهدف الحفاظ على صدارة الدوري أمام المصري

يلتقى فريق بيراميدز، نظيره المصري البورسعيدي، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش بالسويس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يقود المباراة تحكيميًا طاقم حكام روماني بقيادة سباستيان كونستانتين، ويعاونه كل من فلاديمير أوزريك والكسندر سيراي وفيسينيك هوارتيو حكما رابعا، ويمتلك بيراميدز 64 نقطة بالمركز الأول بجدول الدوري بعدما خاض 30 مباراة، بينما يحتل الفريق البورسعيدي 47 نقطة فى المركز الرابع بعدما خاض 30 لقاء من عمر المسابقة.
ايهاب جلال-المصرى-البورسعيدى-2019 (2)

إيهاب جلال عن مواجهة بيراميدز: لن نتنازل عن الفوز

أكد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، أنه لن يتنازل عن الفوز في مواجهة بيراميدز، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين، من منافسات الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن اللقاء مثل أي مباراة في المسابقة، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الخميس، قائلا: "طموحي مع الفريق هذا الموسم هو التواجد في المربع الذهبي، نظرًا للظروف التي مر بها الفريق، خلال الفترة الماضية، وسننافس على الدوري والكأس في الموسم المقبل".
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