المصري يختتم مبارياته بالدوري بثلاثية في الداخلية

تحرير:علي الزيني ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص

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حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره الداخلية، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب الذي يتبقى له مباراتان أمام الأهلي وبتروجيت، في المقابل تجمد رصيد الداخلية الذي هبط إلى القسم الثاني في وقت سابق، عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

فريق المصري سيطر على مجريات اللقاء، لكنه فشل في الوصول إلى شباك الداخلية خلال الشوط الأول، الذي انتهى سلبيًا، وفي الدقيقة 49 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المصري، بعد لمسة يد على مدافع الداخلية، نفذها سعيدو سيمبوري، بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى سكنت الشباك. وفي الدقيقة 80،

فريق المصري سيطر على مجريات اللقاء، لكنه فشل في الوصول إلى شباك الداخلية خلال الشوط الأول، الذي انتهى سلبيًا، وفي الدقيقة 49 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المصري، بعد لمسة يد على مدافع الداخلية، نفذها سعيدو سيمبوري، بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى سكنت الشباك.



وفي الدقيقة 80، أضاف عمرو موسى الهدف الثاني للفريق البورسعيدي، بعد ركلة حرة مباشرة نفذها عبدالناصر محمد عرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها موسى برأسية في الشباك.



وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، اختتم سعيدو سمبوري ثلاثية المصري، بعد تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، فشل الحارس في التعامل معها لتسكن الشباك، قبل أن يعلن الحكم نهاية المباراة بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثية نظيفة.