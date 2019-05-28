صدقي: سعيد بالبقاء.. والجونة يستحق مركزًا أفضل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ ص

حمادة صدقي

قال حمادة صدقي، المدير الفني لنادي الجونة، إنه سعيد بحصول فريقه على نقطة ثمينة بالتعادل أمام الإسماعيلي، لأنها ضمنت له البقاء في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى الوصول لمركز أفضل هذا الموسم. ونجا الجونة، من الهبوط للدرجة الثانية، بتعادله أمام الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعبه بمدينة الغردقة. وأضاف صدقي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن فريقه كان يستحق التواجد في مكانة أفضل من ذلك، خصوصا وأنه يقدم كرة قدم جيدة، ويملك لاعبين على مستوى عال، لكن التوفيق لم يحالفهم في مباريات كثيرة.

وأوضح المدير الفني لفريق الجونة: «عندما تعاقدت مع النادي لم تطلب مني الإدارة تحقيق مركز متقدم، ولكن كان الاتفاق على ضمان البقاء في الدوري الممتاز، ولا أعرف كيف سيكون مستقبل مع الفريق». وتابع مدرب الجونة، أن خسارة فريقه أمام الإسماعيلي كانت ستعني هبوطه بالنسبة له، خصوصا وأن مواجهة الزمالك